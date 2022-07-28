https://ukraina.ru/20220728/1036909319.html
Или инфляция, или рецессия: Юшков о выборе, стоящем перед США
Или инфляция, или рецессия: Юшков о выборе, стоящем перед США - 28.07.2022 Украина.ру
Или инфляция, или рецессия: Юшков о выборе, стоящем перед США
Проблема высокой инфляции в США началась ещё до последнего подорожания энергоносителей, во время эпидемии COVID-19, но борьба с ней может привести к рецессии. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T04:45
2022-07-28T04:45
2022-07-28T04:45
новости
игорь юшков
рецессия
инфляция
сша
экономика
фрс сша
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Он напомнил, что на пике пандемии правительство США прибегло к массовой раздаче так называемых вертолётных денег.Он добавил, что представители Федеральной резервной системы (ФРС) США говорят о том, что необходимо поднять процентную ставку, то есть, сделать кредиты дороже, что должно убрать денежную массу из экономики.Но, в свою очередь, дорогие кредиты могут привести к рецессии, потому что не будут развиваться новые бизнесы и производства, и старые производства тоже будут сокращаться.По его словам, рецессия в США "весьма вероятна" в первом полугодии 2023 года, когда ожидается повышение ставки ФРС.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь юшков, рецессия, инфляция, сша, экономика, фрс сша
Или инфляция, или рецессия: Юшков о выборе, стоящем перед США
Проблема высокой инфляции в США началась ещё до последнего подорожания энергоносителей, во время эпидемии COVID-19, но борьба с ней может привести к рецессии. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
Он напомнил, что на пике пандемии правительство США прибегло к массовой раздаче так называемых вертолётных денег.
Просто гражданам раздавали деньги для того, чтобы те чувствовали себя лучше в условиях локдауна — было на что продукты купить и т. д. Просто напечатали денег огромную массу, вкинули их в экономику. Это раскручивает инфляцию. А сейчас огромный толчок инфляции дало подорожание нефти, цены на топливо внутри США остаются высокими
Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ
Он добавил, что представители Федеральной резервной системы (ФРС) США говорят о том, что необходимо поднять процентную ставку, то есть, сделать кредиты дороже, что должно убрать денежную массу из экономики.
Но, в свою очередь, дорогие кредиты могут привести к рецессии, потому что не будут развиваться новые бизнесы и производства, и старые производства тоже будут сокращаться.
По его словам, рецессия в США "весьма вероятна" в первом полугодии 2023 года, когда ожидается повышение ставки ФРС.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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