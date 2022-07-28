https://ukraina.ru/20220728/1036909319.html

Или инфляция, или рецессия: Юшков о выборе, стоящем перед США

Или инфляция, или рецессия: Юшков о выборе, стоящем перед США - 28.07.2022 Украина.ру

Или инфляция, или рецессия: Юшков о выборе, стоящем перед США

Проблема высокой инфляции в США началась ещё до последнего подорожания энергоносителей, во время эпидемии COVID-19, но борьба с ней может привести к рецессии. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T04:45

2022-07-28T04:45

2022-07-28T04:45

новости

игорь юшков

рецессия

инфляция

сша

экономика

фрс сша

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Он напомнил, что на пике пандемии правительство США прибегло к массовой раздаче так называемых вертолётных денег.Он добавил, что представители Федеральной резервной системы (ФРС) США говорят о том, что необходимо поднять процентную ставку, то есть, сделать кредиты дороже, что должно убрать денежную массу из экономики.Но, в свою очередь, дорогие кредиты могут привести к рецессии, потому что не будут развиваться новые бизнесы и производства, и старые производства тоже будут сокращаться.По его словам, рецессия в США "весьма вероятна" в первом полугодии 2023 года, когда ожидается повышение ставки ФРС.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, игорь юшков, рецессия, инфляция, сша, экономика, фрс сша