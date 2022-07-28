Юшков рассказал о проблемах, ожидающих Германию из-за отказа от российского угля - 28.07.2022 Украина.ру
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Юшков рассказал о проблемах, ожидающих Германию из-за отказа от российского угля
Юшков рассказал о проблемах, ожидающих Германию из-за отказа от российского угля - 28.07.2022 Украина.ру
Юшков рассказал о проблемах, ожидающих Германию из-за отказа от российского угля
Одной из проблем, которые Германия, наряду с отказом от ядерной энергетики, создаёт сама себе, является её решение подвергнуть Россию новым санкциям, отказавшись от импорта угля оттуда. Об этом, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T04:00
2022-07-28T04:00
германия
уголь
санкции
энергия
юар
австралия
деиндустриализация
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Он напомнил, что запрет на импорт угля из России вступает в действие с 10 августа. Заменить российский уголь будет непросто, считает эксперт.Он добавил, что, отказываясь от доступных источников энергии, Германия фактически идёт по пути деиндустриализации, поскольку без них автосборочная, химическая и другая промышленность страны становится неконкурентоспособной.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20201223/1030080031.html
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германия, уголь, санкции, энергия, юар, австралия, деиндустриализация

Юшков рассказал о проблемах, ожидающих Германию из-за отказа от российского угля

04:00 28.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Одной из проблем, которые Германия, наряду с отказом от ядерной энергетики, создаёт сама себе, является её решение подвергнуть Россию новым санкциям, отказавшись от импорта угля оттуда. Об этом, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
Он напомнил, что запрет на импорт угля из России вступает в действие с 10 августа. Заменить российский уголь будет непросто, считает эксперт.

Это дорого, как минимум – из ЮАР надо будет везти, из Австралии, может быть, ряд других стран задействовать. Но очевидно, что там возникает вопрос с объемами, там возникает вопрос с огромной ценой - и доставка дороже, и качество угля не всегда подходит.

Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ
Андрей Золотарев - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 16:44
Андрей Золотарев: На Украине торжествуют пять Д — декоммунизация, деиндустриализация, дебилизация, деградация, депопуляцияИздание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года. По словам украинского политолога Андрея Золотарева, этот год стал для Украины очередным этапом демонтажа социального государства, который начался 29 лет назад
Он добавил, что, отказываясь от доступных источников энергии, Германия фактически идёт по пути деиндустриализации, поскольку без них автосборочная, химическая и другая промышленность страны становится неконкурентоспособной.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
ГерманияугольСанкцииэнергияЮАРАвстралиядеиндустриализация
 
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