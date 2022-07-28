https://ukraina.ru/20220728/1036888439.html

Юшков рассказал о проблемах, ожидающих Германию из-за отказа от российского угля

Юшков рассказал о проблемах, ожидающих Германию из-за отказа от российского угля - 28.07.2022 Украина.ру

Юшков рассказал о проблемах, ожидающих Германию из-за отказа от российского угля

Одной из проблем, которые Германия, наряду с отказом от ядерной энергетики, создаёт сама себе, является её решение подвергнуть Россию новым санкциям, отказавшись от импорта угля оттуда. Об этом, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T04:00

2022-07-28T04:00

2022-07-28T04:00

германия

уголь

санкции

энергия

юар

австралия

деиндустриализация

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Он напомнил, что запрет на импорт угля из России вступает в действие с 10 августа. Заменить российский уголь будет непросто, считает эксперт.Он добавил, что, отказываясь от доступных источников энергии, Германия фактически идёт по пути деиндустриализации, поскольку без них автосборочная, химическая и другая промышленность страны становится неконкурентоспособной.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20201223/1030080031.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

германия, уголь, санкции, энергия, юар, австралия, деиндустриализация