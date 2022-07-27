Британский военкор Филлипс оспорит в суде внесение в санкционный список - 27.07.2022 Украина.ру
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Британский военкор Филлипс оспорит в суде внесение в санкционный список
Британский военкор Филлипс оспорит в суде внесение в санкционный список - 27.07.2022 Украина.ру
Британский военкор Филлипс оспорит в суде внесение в санкционный список
Известный в Донбассе британский военный корреспондент Грэм Филлипс подаст апелляцию на внесение его в список попавших под санкции британского правительства. Об этом он написал 27 июля в своём Telegram-канале
2022-07-27T18:31
2022-07-27T18:31
великобритания
новости
санкции
грэм филлипс
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Днём ранее британская газета The Guardian сообщила о том, что Филлипс стал первым британским гражданином, попавшим в санкционный список лондонского правительства.Британское правительство обвинило журналиста в распространении "медиа-контента, поддерживающего и пропагандирующего действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины"Газета сообщила, что внесение в санкционный список включает, в том числе, заморозку банковских счетов попавших в него лиц.
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великобритания, новости, санкции, грэм филлипс, свобода слова

Британский военкор Филлипс оспорит в суде внесение в санкционный список

18:31 27.07.2022
 
© РИА Новости . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкЖурналист Грэм Филлипс
Журналист Грэм Филлипс - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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Известный в Донбассе британский военный корреспондент Грэм Филлипс подаст апелляцию на внесение его в список попавших под санкции британского правительства. Об этом он написал 27 июля в своём Telegram-канале

"Я проконсультировался с юристом и подаю официальную апелляцию против санкций правительства Великобритании. [Оно] просто конфисковало все мои банковские счета без какого-либо судебного разбирательства, без каких-либо реальных обвинений против меня. Мафия, по крайней мере, вас предупреждает....", - написал военкор.

Днём ранее британская газета The Guardian сообщила о том, что Филлипс стал первым британским гражданином, попавшим в санкционный список лондонского правительства.
4 мая, 16:22Спецоперация
Военкор из Великобритании Грэм Филлипс о войне, Донбассе и британских наёмникахЖурналист Украина.ру Александр Чаленко пообщался с британским коллегой Грэмом Филлипсом, который сейчас находится в ДНР. Грэм - один из немногих западных репортёров, кто освещает конфликт с самого его начала в 2014 году. Неоднократно подвергался гонениям за свою позицию
Британское правительство обвинило журналиста в распространении "медиа-контента, поддерживающего и пропагандирующего действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины"
Газета сообщила, что внесение в санкционный список включает, в том числе, заморозку банковских счетов попавших в него лиц.
 
ВеликобританияНовостиСанкцииГрэм Филлипссвобода слова
 
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