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Британский военкор Филлипс оспорит в суде внесение в санкционный список

Британский военкор Филлипс оспорит в суде внесение в санкционный список - 27.07.2022 Украина.ру

Британский военкор Филлипс оспорит в суде внесение в санкционный список

Известный в Донбассе британский военный корреспондент Грэм Филлипс подаст апелляцию на внесение его в список попавших под санкции британского правительства. Об этом он написал 27 июля в своём Telegram-канале

2022-07-27T18:31

2022-07-27T18:31

2022-07-27T18:31

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санкции

грэм филлипс

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Днём ранее британская газета The Guardian сообщила о том, что Филлипс стал первым британским гражданином, попавшим в санкционный список лондонского правительства.Британское правительство обвинило журналиста в распространении "медиа-контента, поддерживающего и пропагандирующего действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины"Газета сообщила, что внесение в санкционный список включает, в том числе, заморозку банковских счетов попавших в него лиц.

https://ukraina.ru/20220504/1033910689.html

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великобритания, новости, санкции, грэм филлипс, свобода слова