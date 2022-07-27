Британский военкор Филлипс оспорит в суде внесение в санкционный список
Известный в Донбассе британский военный корреспондент Грэм Филлипс подаст апелляцию на внесение его в список попавших под санкции британского правительства. Об этом он написал 27 июля в своём Telegram-канале
"Я проконсультировался с юристом и подаю официальную апелляцию против санкций правительства Великобритании. [Оно] просто конфисковало все мои банковские счета без какого-либо судебного разбирательства, без каких-либо реальных обвинений против меня. Мафия, по крайней мере, вас предупреждает....", - написал военкор.
Днём ранее британская газета The Guardian сообщила о том, что Филлипс стал первым британским гражданином, попавшим в санкционный список лондонского правительства.
4 мая, 16:22СпецоперацияВоенкор из Великобритании Грэм Филлипс о войне, Донбассе и британских наёмникахЖурналист Украина.ру Александр Чаленко пообщался с британским коллегой Грэмом Филлипсом, который сейчас находится в ДНР. Грэм - один из немногих западных репортёров, кто освещает конфликт с самого его начала в 2014 году. Неоднократно подвергался гонениям за свою позицию
Британское правительство обвинило журналиста в распространении "медиа-контента, поддерживающего и пропагандирующего действия и политику, которые дестабилизируют Украину и подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины"
Газета сообщила, что внесение в санкционный список включает, в том числе, заморозку банковских счетов попавших в него лиц.