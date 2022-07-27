Прокурор, мост через Днепр, воинственный Ким. Итоги 27 июля на Украине - 27.07.2022 Украина.ру
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Прокурор, мост через Днепр, воинственный Ким. Итоги 27 июля на Украине
Прокурор, мост через Днепр, воинственный Ким. Итоги 27 июля на Украине - 27.07.2022 Украина.ру
Прокурор, мост через Днепр, воинственный Ким. Итоги 27 июля на Украине
Верховная Рада проголосовала за нового Генерального прокурора, предложенного Зеленским, В Херсонской области разрабатывают восстановление Антоновского моста,... Украина.ру, 27.07.2022
2022-07-27T19:00
2022-07-27T19:00
эксклюзив
хроники
мост
контрнаступление
генпрокурор
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Верховная Рада проголосовала за нового Генерального прокурора, предложенного Зеленским, В Херсонской области разрабатывают восстановление Антоновского моста, украинские политики обсуждают бесконечные "контрнаступления"Генеральный прокурор УкраиныВерховная Рада Украины большинством голосов (299) проголосовала за нового Генпрокурора – им станет депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, ранее его кандидатуру выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.Советник Офиса Президента Михаил Подоляк назвал кандидата "системным и трудоспособным юристом с безупречной репутацией", однако украинские журналисты и общественные деятели припомнили ему поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.В прошлом Костин юрист, адвокат, в Верховной Раде возглавляет комитет по вопросам правовой политики. Украинские оппозиционные блогеры и СМИ утверждают, что Костин связан с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, который в последние месяцы часто попадает в скандалы.На посту Генпрокурора Костин анонсировал большие репрессии, "ответственность для всех лиц, которые сотрудничали с оккупантами", реализацию судебной реформы, а также изменения в работе НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины).После своего назначения Костин сменит на посту Ирину Венедиктову, которая была отстранена Зеленским от работы и уволена одновременно с главой СБУ Иваном Бакановым. Причиной стало беспрецедентно большое количество уголовных дел за госизмену и коллаборационизм, возбужденных за время СВО на сотрудников ведомства."Контрнаступление" ВСУ на югеГлава администрации Николаевской области Виталий Ким рассказал, что ВСУ контролируют ситуацию в области и готовятся к "контрнаступлению", он также сообщил, что в область возвращается известный своими призывами к теракту по Крымскому мосту генерал ВСУ Дмитрий Марченко.Политолог и эксперт Ростислав Ищенко проанализировал возможность контрнаступления украинской армии на разных направлениях и считает, что на Харьковском оно не планируется.В то же время, Ищенко отмечает, что единственным местом, где киевский режим может надеяться на некоторый успех своего контрнаступления, является Херсонская область или направление на Запорожье с юга.Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об очередной неудачной попытке наступления на Херсон со стороны ВСУ."Их попытка атаковать потерпела крах. Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть", - сказал он.Антоновский мост будет восстановлен"Обстрелы инфраструктуры же вызывают раздражение у херсонцев и еще сильнее настраивают жителей региона против украинской власти", - заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Он заверил, что специалисты уже приступили к изучению возможностей восстановления Антоновского моста после удара ВСУ в ночь на 27 июля. "Добавилось еще дыр, но мост не разрушен", - так чиновник прокомментировал повреждение инфраструктурного объекта сразу, как только эта информация появилась в сети.По словам местных властей, повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру, за сутки по нему проезжает более десяти тысяч автомобилей, так как это единственная артерия, соединяющая Херсон, находящийся на западной стороне Днепра с частью области на другом берегу реки.Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбитыПозднее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, мост, контрнаступление, генпрокурор

Прокурор, мост через Днепр, воинственный Ким. Итоги 27 июля на Украине

19:00 27.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Uaquantum Антоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© commons.wikimedia.org / Uaquantum
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Верховная Рада проголосовала за нового Генерального прокурора, предложенного Зеленским, В Херсонской области разрабатывают восстановление Антоновского моста, украинские политики обсуждают бесконечные "контрнаступления"
Генеральный прокурор Украины
Верховная Рада Украины большинством голосов (299) проголосовала за нового Генпрокурора – им станет депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, ранее его кандидатуру выдвинул президент Украины Владимир Зеленский.
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк назвал кандидата "системным и трудоспособным юристом с безупречной репутацией", однако украинские журналисты и общественные деятели припомнили ему поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
В прошлом Костин юрист, адвокат, в Верховной Раде возглавляет комитет по вопросам правовой политики. Украинские оппозиционные блогеры и СМИ утверждают, что Костин связан с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, который в последние месяцы часто попадает в скандалы.
На посту Генпрокурора Костин анонсировал большие репрессии, "ответственность для всех лиц, которые сотрудничали с оккупантами", реализацию судебной реформы, а также изменения в работе НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины).
После своего назначения Костин сменит на посту Ирину Венедиктову, которая была отстранена Зеленским от работы и уволена одновременно с главой СБУ Иваном Бакановым. Причиной стало беспрецедентно большое количество уголовных дел за госизмену и коллаборационизм, возбужденных за время СВО на сотрудников ведомства.
"Контрнаступление" ВСУ на юге
Глава администрации Николаевской области Виталий Ким рассказал, что ВСУ контролируют ситуацию в области и готовятся к "контрнаступлению", он также сообщил, что в область возвращается известный своими призывами к теракту по Крымскому мосту генерал ВСУ Дмитрий Марченко.
Политолог и эксперт Ростислав Ищенко проанализировал возможность контрнаступления украинской армии на разных направлениях и считает, что на Харьковском оно не планируется.
Киевский режим не планирует контрнаступления в Харьковской области по причине полной бесперспективности подобной акции. Кроме того, логистика российской группировки под Харьковом даёт возможность ВС РФ быстро перебросить туда дополнительные войска из России, а развитие наступления донбасской группировки сделает любые гипотетические успехи киевского режима на харьковском направлении бессмысленными.
Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Эксперт
В то же время, Ищенко отмечает, что единственным местом, где киевский режим может надеяться на некоторый успех своего контрнаступления, является Херсонская область или направление на Запорожье с юга.
У российской армии достаточно резервов, но перебрасывать их на херсонский плацдарм, для связи с которым имеется всего две проблематичных переправы, это значит рисковать тем, что противник блокирует их на Правобережье, а сам попытается использовать освободившиеся войска для усиления давления на других направлениях.
Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко
Эксперт
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал об очередной неудачной попытке наступления на Херсон со стороны ВСУ.
"Их попытка атаковать потерпела крах. Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть", - сказал он.
Антоновский мост будет восстановлен
Удары по Антоновскому мосту вызваны отсутствием успехов ВСУ на фронте, отчего они пытаются поразить гражданские объекты.
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо
Глава администрации Херсонской области
"Обстрелы инфраструктуры же вызывают раздражение у херсонцев и еще сильнее настраивают жителей региона против украинской власти", - заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Он заверил, что специалисты уже приступили к изучению возможностей восстановления Антоновского моста после удара ВСУ в ночь на 27 июля. "Добавилось еще дыр, но мост не разрушен", - так чиновник прокомментировал повреждение инфраструктурного объекта сразу, как только эта информация появилась в сети.
По словам местных властей, повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру, за сутки по нему проезжает более десяти тысяч автомобилей, так как это единственная артерия, соединяющая Херсон, находящийся на западной стороне Днепра с частью области на другом берегу реки.
Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты
Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.
 
ЭксклюзивХроникимостконтрнаступлениегенпрокурор
 
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