https://ukraina.ru/20220727/1036941708.html

Терроризм Украины и судьба Коломойского. О чём говорили эксперты 27 июля

Терроризм Украины и судьба Коломойского. О чём говорили эксперты 27 июля - 27.07.2022 Украина.ру

Терроризм Украины и судьба Коломойского. О чём говорили эксперты 27 июля

Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T18:35

2022-07-27T18:35

2022-07-27T18:35

эксклюзив

коломойский

украина

терроризм

эксперт

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Украину могут признать террористическим государством, Игорь Коломойский попал в очень непростое положение, а вся ситуация с украинским зерном – пиар киевских властейОб этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 27 июля."Террористическое государство Украина": пока политическое, а не юридическое решениеВ партии "Справедливая Россия – За правду" подготовили законопроект о "террористических государствах", который признает таковым Украину. Об этом 26 июля сообщил председатель партии Сергей Миронов.В документе предлагается разрывать дипломатические отношения с такими странами и конфисковать имущество их граждан для возмещения ущерба. При этом страны, поставляющие оружие в подобные государства, будут признаны спонсорами терроризма.В перечне государств, ответственных за терроризм, который прилагается к законопроекту, указана только Украина.По мнению политолога Виталия Третьякова, киевский режим полностью соответствует определению террористического государства.Он перечислил: теракты, организуемые на территории других стран, и в своей стране, убийство политических конкурентов, обстрелы мирных жителей, преследование инакомыслящих, запрет всех оппозиционных партий внутри страны, террор своего населения, запугивание населения других стран, передача частных данных в руки спецслужб либо террористических и националистических организаций…Однако, отмечает Третьяков, есть две проблемы."Я не международник, но юридически точного и зафиксированного в международных документах определения ("государство-террорист" – Ред.), признаваемых ООН, нет. Понятно, что под этим имеется ввиду. Были некоторые заседания, слушания и конференции, но де-факто это ни к чему не привело", – сказал эксперт.Вторая же проблема в том, что сам факт подобного признания киевский режим и враги России могут использовать в свою пользу."Само перечисление того, что сделало это государство под руководством Порошенко, Турчинова и Зеленского – достаточно впечатляющий список, он должен быть обнародован, чтобы были политические выводы. Но не более того, потому что никаких последствий юридических для Украины сейчас не будет", – сообщил Третьяков."Террор как религия"В свою очередь политолог Руслан Бальбек считает, что сегодня украинские власти исповедуют террор как религию: сами назначили себе святых в виде образцов вооружений.Бальбек напомнил: история знает немало примеров, когда во имя поклонения ложным деревянным или каменным истуканам проливались реки крови. Сегодня именно такой мы видим Украину."Киевский режим невозможно вылечить от вируса терроризма, мы обязаны устранить источник распространения заразы. А военные трибуналы – это хирургическое вмешательство по удалению опухоли", – заявил политолог.При этом он подчёркивает, что мы уже насмотрелись на "справедливое" отношение к России со стороны коллективного Запада. И приглашать их представителей в наш трибунал не имеет смысла."Если хотят – могут быть зрителями", – сказал Бальбек.Судьба КоломойскогоПротив крупного бизнесмена Игоря Коломойскоговозбуждено уголовное дело в США. По словам народного депутата Украины четырех созывов Олега Царева, в своё время Коломойский очень помог окружению Дональда Трампа, поэтому стал личным врагом президента США Джо Байдена.Царёв сообщил, что Зеленский некоторое время назад обратился к Байдену с просьбой, чтобы закрыли уголовные дела против Коломойского в Соединенных Штатах: "вот, Коломойский помогает АТО, перечислил деньги, он молодец. А Байден ему ничего не ответил, и он через некоторое время попросил, чтобы забрали гражданство Коломойского"."Причем уголовное дело возбуждено по уголовной статье. Когда все говорят о том, что Израиль евреев не выдает – он не выдает, если это мошенничество.Статья, по которой возбуждено уголовное дело в США, эта статья уголовная", – заявил Царёв.Он убеждён: суд в штате Делавэр чрезвычайно для Коломойского опасен, именно поэтому он сбежал на Украину – потому что она украинских граждан не выдает, такое действующее законодательство."Лишившись гражданства, Коломойский попадает под удар. Это не значит, что прямо сейчас у него большие проблемы. Он даже может получить некий гешефт с этого дела, потому что, лишившись украинского гражданства, он не попадает под закон об олигархах, а судебные процедуры в США очень небыстры.Он может затягивать эти процедуры достаточно долго, и дождаться, пока Байден будет не у дел. А там уже он, пострадавший от Байдена, будет снимать политические сливки", – сказал политик.Также он уверен, что решение о лишении гражданства Коломойского не было для него неожиданным: наверняка это все было проговорено, вопрос откладывали максимально долго. Также это не значит, что Коломойского уже можно списывать в утиль: игра для него очень опасна, но в случае победы он сможет получить некие дивиденды.Украинское зерно: пиар КиеваВ среду, 27 июля, стало известно, что первый корабль с украинским зерном может покинуть черноморские порты уже на этой неделе.По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, Россия пошла на эту сделку исключительно из уважения к президенту Турции Эрдогану. Поскольку другие договоренности с Ираном и Турцией очень системны и важны объективно для всего региона, и России, Турции позволили стать посредником в этой сделке. Эрдоган записал это себе на счет, говорит эксперт."В этом смысле все, что Россия сделала в этой абсолютно притворной, абсолютно ничтожной ситуации, она сделала ради Турции.В обмен, судя по всему, на его согласие на другие более системные договоренности. Например, по Каспийскому или Трансиранскому коридору. Но зерно – это мелочь на этом фоне, этот вопрос не стоит выеденного яйца, и это все знали с самого начала", – заявил Дробницкий.Кричать теперь можно всё, что угодно, продолжил эксперт. Что оно не было вывезено, или что его мало было вывезено, или что дети в Ирландии умирают из-за того, что потопили украинский корабль с "Гарпунами"."С самого начала Киев с этим зерном был исключительно пиаром. И все это знают", – сказал политолог.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, коломойский, украина, терроризм, эксперт