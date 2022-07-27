Пушилин назвал русские города, которые будут освобождены
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Пушилин назвал русские города, которые должны быть вновь освобождены
Пушилин назвал русские города, которые будут освобождены
Пушилин назвал русские города, которые должны быть вновь освобождены
Глава ДНР Денис Пушилин во время визита в Белоруссию 27 июля написал в своем Telegram-канале, что пришло время вновь освобождать русские города: Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк
2022-07-27T17:59
2022-07-27T17:59
новости
денис пушилин
визит
белоруссия
цветы
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В ходе своего визита в Белоруссию глава ДНР возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость".После возложения он заявил, что "сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк".
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новости, денис пушилин, визит, белоруссия, цветы

Пушилин назвал русские города, которые должны быть вновь освобождены

17:59 27.07.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрощание с командиром батальона "Спарта" В. Жогой в Донецке
Прощание с командиром батальона Спарта В. Жогой в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин во время визита в Белоруссию 27 июля написал в своем Telegram-канале, что пришло время вновь освобождать русские города: Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк
В ходе своего визита в Белоруссию глава ДНР возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость".
Совместно с секретарем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком, чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым, а также с членами делегации ДНР возложили цветы к Вечному огню мемориала "Брестская крепость".
Денис Пушилин
Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики
После возложения он заявил, что "сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк".
Украина карта герб коллаж - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 07:30
«Львов — это был русский город»: Хазин рассказал, какие территории Украины не должны ей принадлежатьУкраина сегодня состоит из частей, которые к украинской истории никакого отношения никогда не имели, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру
 
НовостиДенис ПушилинвизитБелоруссияцветы
 
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Заголовок открываемого материала
17:59Пушилин назвал русские города, которые должны быть вновь освобождены
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