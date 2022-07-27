Пушилин назвал русские города, которые должны быть вновь освобождены

«Львов — это был русский город»: Хазин рассказал, какие территории Украины не должны ей принадлежать Украина сегодня состоит из частей, которые к украинской истории никакого отношения никогда не имели, сказал экономист и публицист Михаил Хазин в интервью Украина.ру