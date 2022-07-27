https://ukraina.ru/20220727/1036940935.html
Пушилин назвал русские города, которые должны быть вновь освобождены
Пушилин назвал русские города, которые будут освобождены
Пушилин назвал русские города, которые должны быть вновь освобождены
Глава ДНР Денис Пушилин во время визита в Белоруссию 27 июля написал в своем Telegram-канале, что пришло время вновь освобождать русские города: Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк
2022-07-27T17:59
2022-07-27T17:59
2022-07-27T17:59
новости
денис пушилин
визит
белоруссия
цветы
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В ходе своего визита в Белоруссию глава ДНР возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость".После возложения он заявил, что "сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк".
https://ukraina.ru/20220624/1034219100.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денис пушилин, визит, белоруссия, цветы
Пушилин назвал русские города, которые должны быть вновь освобождены
Глава ДНР Денис Пушилин во время визита в Белоруссию 27 июля написал в своем Telegram-канале, что пришло время вновь освобождать русские города: Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк