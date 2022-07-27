Вездеход из Чечни: что такое багги "чаборз"? Спецрепортаж - 27.07.2022 Украина.ру
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Вездеход из Чечни: что такое багги "чаборз"? Спецрепортаж
Вездеход из Чечни: что такое багги "чаборз"? Спецрепортаж - 27.07.2022 Украина.ру
Вездеход из Чечни: что такое багги "чаборз"? Спецрепортаж
Вездеход из Чечни. На территории Российского университета спецназа производят багги "чаборз". Их можно использовать для спорта, туризма и даже для выполнения... Украина.ру, 27.07.2022
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Вездеход из Чечни. На территории Российского университета спецназа производят багги "чаборз". Их можно использовать для спорта, туризма и даже для выполнения боевых задач. Название - сочетание двух животных. Медведя и волка. "Ча" значит медведь, а "борз" - волк". Какие качества от этих животных взял чеченский вездеход? Смотрите в нашем спецрепортаже!Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Вездеход из Чечни: что такое багги "чаборз"? Спецрепортаж

17:24 27.07.2022
 
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Вездеход из Чечни. На территории Российского университета спецназа производят багги "чаборз". Их можно использовать для спорта, туризма и даже для выполнения боевых задач. Название - сочетание двух животных. Медведя и волка. "Ча" значит медведь, а "борз" - волк". Какие качества от этих животных взял чеченский вездеход? Смотрите в нашем спецрепортаже!
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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