https://ukraina.ru/20220727/1036939666.html
Вездеход из Чечни: что такое багги "чаборз"? Спецрепортаж
Вездеход из Чечни: что такое багги "чаборз"? Спецрепортаж - 27.07.2022 Украина.ру
Вездеход из Чечни: что такое багги "чаборз"? Спецрепортаж
Вездеход из Чечни. На территории Российского университета спецназа производят багги "чаборз". Их можно использовать для спорта, туризма и даже для выполнения... Украина.ру, 27.07.2022
2022-07-27T17:24
2022-07-27T17:24
2022-07-27T17:24
видео
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Вездеход из Чечни. На территории Российского университета спецназа производят багги "чаборз". Их можно использовать для спорта, туризма и даже для выполнения боевых задач. Название - сочетание двух животных. Медведя и волка. "Ча" значит медведь, а "борз" - волк". Какие качества от этих животных взял чеченский вездеход? Смотрите в нашем спецрепортаже!Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Вездеход из Чечни: что такое багги "чаборз"? Спецрепортаж
Вездеход из Чечни. На территории Российского университета спецназа производят багги "чаборз". Их можно использовать для спорта, туризма и даже для выполнения боевых задач. Название - сочетание двух животных. Медведя и волка. "Ча" значит медведь, а "борз" - волк". Какие качества от этих животных взял чеченский вездеход? Смотрите в нашем спецрепортаже!
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.