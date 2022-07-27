СМИ раскрыли решение Германии о поставке на Украину 100 гаубиц
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Правительство ФРГ одобрило и выдало разрешение компании Krauss-Maffei Wegmann на поставку 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на Украину, сообщает 27 июля Der Spiegel, ссылаясь на свой источник в кабинете министров
СМИ стало известно, что общая стоимость ста таких гаубиц составит 1,7 миллиарда евро.
Киев запрашивал их еще в апреле, но правительство Германии дало разрешение только в середине лета. При этом, остается неизвестным, когда гаубицы будут доставлены на Украину.
По информации Der Spiegel, речь идет о долговременной поддержке ВСУ, а не о разовой поставке.
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