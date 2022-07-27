СМИ раскрыли решение Германии о поставке на Украину 100 гаубиц - 27.07.2022 Украина.ру
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СМИ раскрыли решение Германии о поставке на Украину 100 гаубиц
СМИ раскрыли решение Германии о поставке на Украину 100 гаубиц - 27.07.2022 Украина.ру
СМИ раскрыли решение Германии о поставке на Украину 100 гаубиц
Правительство ФРГ одобрило и выдало разрешение компании Krauss-Maffei Wegmann на поставку 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на Украину, сообщает 27 июля Der Spiegel, ссылаясь на свой источник в кабинете министров
2022-07-27T16:50
2022-07-27T16:50
новости
поставки
оружие
гаубицы
германия
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СМИ стало известно, что общая стоимость ста таких гаубиц составит 1,7 миллиарда евро.Киев запрашивал их еще в апреле, но правительство Германии дало разрешение только в середине лета. При этом, остается неизвестным, когда гаубицы будут доставлены на Украину.По информации Der Spiegel, речь идет о долговременной поддержке ВСУ, а не о разовой поставке.Ранее в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин сказал, что, по его мнению, чтобы остановить поставки западного оружия на Украину, необходимо уничтожить мосты через реки и станции, , где "переобуваются" вагоны с западным вооружением.
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новости, поставки, оружие, гаубицы, германия

СМИ раскрыли решение Германии о поставке на Украину 100 гаубиц

16:50 27.07.2022
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Оксана Джадан
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Правительство ФРГ одобрило и выдало разрешение компании Krauss-Maffei Wegmann на поставку 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на Украину, сообщает 27 июля Der Spiegel, ссылаясь на свой источник в кабинете министров
СМИ стало известно, что общая стоимость ста таких гаубиц составит 1,7 миллиарда евро.
Киев запрашивал их еще в апреле, но правительство Германии дало разрешение только в середине лета. При этом, остается неизвестным, когда гаубицы будут доставлены на Украину.
По информации Der Spiegel, речь идет о долговременной поддержке ВСУ, а не о разовой поставке.
Ранее в интервью Украина.ру военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин сказал, что, по его мнению, чтобы остановить поставки западного оружия на Украину, необходимо уничтожить мосты через реки и станции, , где "переобуваются" вагоны с западным вооружением.
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, гаубица M777 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 15:25Спецоперация
"С этим у нас проблемы": Баранец о поставках западных вооружений на УкраинуВывода из строя тяговых подстанций и отдельных участков украинских железных дорог оказалось недостаточно, чтобы предотвратить поставки киевскому режиму тяжёлых вооружений. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
 
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