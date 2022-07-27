СМИ раскрыли решение Германии о поставке на Украину 100 гаубиц

"С этим у нас проблемы": Баранец о поставках западных вооружений на Украину

Вывода из строя тяговых подстанций и отдельных участков украинских железных дорог оказалось недостаточно, чтобы предотвратить поставки киевскому режиму тяжёлых вооружений. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру