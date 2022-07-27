https://ukraina.ru/20220727/1036936959.html

Есть вопрос цены: в освобожденном Бердянске наблюдается проблема с лекарствами

Есть вопрос цены: в освобожденном Бердянске наблюдается проблема с лекарствами - 27.07.2022 Украина.ру

Есть вопрос цены: в освобожденном Бердянске наблюдается проблема с лекарствами

В Бердянске цены на продукты и бензин ниже, чем на Украине, но есть проблемы с завышенной стоимостью медикаментов, сказал представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью Украина.ру

2022-07-27T16:53

2022-07-27T16:53

2022-07-27T16:53

цены

бердянск

украина

россия

бензин

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Он рассказал, что мирные жители на освобожденных территориях обмениваются информацией с теми, кто еще живет на Украине и цены там выше – на бензин, на продукты.По его словам, бензин в Бердянске стоит в два раза меньше, чем на Украине, а сезонные овощи и фрукты дешевле в три раза.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220530/1034058321.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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цены, бердянск, украина, россия, бензин