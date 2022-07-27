Есть вопрос цены: в освобожденном Бердянске наблюдается проблема с лекарствами - 27.07.2022 Украина.ру
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Есть вопрос цены: в освобожденном Бердянске наблюдается проблема с лекарствами
Есть вопрос цены: в освобожденном Бердянске наблюдается проблема с лекарствами - 27.07.2022 Украина.ру
Есть вопрос цены: в освобожденном Бердянске наблюдается проблема с лекарствами
В Бердянске цены на продукты и бензин ниже, чем на Украине, но есть проблемы с завышенной стоимостью медикаментов, сказал представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью Украина.ру
2022-07-27T16:53
2022-07-27T16:53
цены
бердянск
украина
россия
бензин
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Он рассказал, что мирные жители на освобожденных территориях обмениваются информацией с теми, кто еще живет на Украине и цены там выше – на бензин, на продукты.По его словам, бензин в Бердянске стоит в два раза меньше, чем на Украине, а сезонные овощи и фрукты дешевле в три раза.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220530/1034058321.html
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цены, бердянск, украина, россия, бензин

Есть вопрос цены: в освобожденном Бердянске наблюдается проблема с лекарствами

16:53 27.07.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.руБензин заправка бензоколонка цены гривны рубли
Бензин заправка бензоколонка цены гривны рубли
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
В Бердянске цены на продукты и бензин ниже, чем на Украине, но есть проблемы с завышенной стоимостью медикаментов, сказал представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью Украина.ру
Он рассказал, что мирные жители на освобожденных территориях обмениваются информацией с теми, кто еще живет на Украине и цены там выше – на бензин, на продукты.
Да, есть проблема у нас с доставками тех же лекарств. Сейчас лекарства доставляются, есть вопрос цены. Есть вопрос цены на бытовую химию. Но, опять же, если у нас первые торговые караваны в Крым шли по нескольку фур, машины-газельки, то сейчас уходили колонны по нескольку десятков. Важен объем насыщения рынка. Чем больше предложение, тем ниже цена.
Павел Лящук интервью
Павел Лящук
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района
По его словам, бензин в Бердянске стоит в два раза меньше, чем на Украине, а сезонные овощи и фрукты дешевле в три раза.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Сахар
30 мая, 17:16
«Очень дорого и нельзя достать». На Украине постоянно растут ценыПосле того, как на Украине отменили государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, горючее на заправках дорожает практически каждый день – в среднем прибавляя около пятидесяти копеек за сутки
 
ценыБердянскУкраинаРоссияБензин
 
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