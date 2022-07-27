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Почему Украина кричит о своем наступлении ? Не все так просто - экс-сотрудник СБУ Прозоров
Почему Украина кричит о своем наступлении ? Не все так просто - экс-сотрудник СБУ Прозоров - 27.07.2022 Украина.ру
Почему Украина кричит о своем наступлении ? Не все так просто - экс-сотрудник СБУ Прозоров
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру прокомментировал неудачную попытку вербовки СБУ российских летчиков, планы... Украина.ру, 27.07.2022
2022-07-27T16:35
2022-07-27T16:35
2022-07-27T16:35
видео
василий прозоров
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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру прокомментировал неудачную попытку вербовки СБУ российских летчиков, планы Киева по контрнаступлению и другое:00:55 – Как был сорван план спецслужб Украины по угону российских боевых самолетов; 04:50 – Контрнаступление на херсонском направлении: что Украина пытается сделать с регионом и почему планам Киева не суждено сбыться?10:05 – Угроза терактов и диверсий на освобожденных территорий: не время расслабляться?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, василий прозоров, видео
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру прокомментировал неудачную попытку вербовки СБУ российских летчиков, планы Киева по контрнаступлению и другое:
00:55 – Как был сорван план спецслужб Украины по угону российских боевых самолетов;
04:50 – Контрнаступление на херсонском направлении: что Украина пытается сделать с регионом и почему планам Киева не суждено сбыться?
10:05 – Угроза терактов и диверсий на освобожденных территорий: не время расслабляться?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.