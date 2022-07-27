https://ukraina.ru/20220727/1036936854.html

Почему Украина кричит о своем наступлении ? Не все так просто - экс-сотрудник СБУ Прозоров

Почему Украина кричит о своем наступлении ? Не все так просто - экс-сотрудник СБУ Прозоров - 27.07.2022 Украина.ру

Почему Украина кричит о своем наступлении ? Не все так просто - экс-сотрудник СБУ Прозоров

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру прокомментировал неудачную попытку вербовки СБУ российских летчиков, планы... Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T16:35

2022-07-27T16:35

2022-07-27T16:35

видео

василий прозоров

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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру прокомментировал неудачную попытку вербовки СБУ российских летчиков, планы Киева по контрнаступлению и другое:00:55 – Как был сорван план спецслужб Украины по угону российских боевых самолетов; 04:50 – Контрнаступление на херсонском направлении: что Украина пытается сделать с регионом и почему планам Киева не суждено сбыться?10:05 – Угроза терактов и диверсий на освобожденных территорий: не время расслабляться?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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