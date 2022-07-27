https://ukraina.ru/20220727/1036936595.html

Пушков призвал СМИ жаловаться на Яндекс Дзен в Совет Федерации

Пушков назвал нововведение ЯндексДзен "сомнительной практикой"

Пушков призвал СМИ жаловаться на Яндекс Дзен в Совет Федерации

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков порекомендовал журналистам обратиться в Совет Федерации по поводу новой политики Яндекс Дзена, которая предполагает публикацию их новостей без ссылок на источник

2022-07-27T16:47

2022-07-27T16:47

2022-07-27T16:48

новости

алексей пушков

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Пушков рекомендовал тем информационным ресурсам, которые чувствуют себя ущемленными, обратиться в Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи либо в Комиссию Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Вопрос, по его словам, должен быть рассмотрен отдельно.Сейчас, признается сенатор, сложно говорить о том, на каких основаниях Яндекс Дзен вводит такую практику и есть ли возможность заключения какого-то соглашения между ним и информационными ресурсами о том, чтобы были ссылки на источник.При этом сенатор напомнил аналогичный случай в Австралии, где подобную практику пытались ввести Google и Facebook*. Австралийские газеты обратились к властям страны: они теряли большие деньги из-за того, их материалы "загоняли" в социальные сети без ссылок.В ответ Google и Facebook пригрозили, что они уйдут с австралийского рынка, на что премьер Австралии напомнил, что в стране действуют законы, которые принимаются местным парламентом, а не руководством Google и Facebook. Поэтому, "если вы хотите уходить, то милости просим – до свидания!".В итоге компании смягчили свою позицию и было достигнуто компромиссное решение, которое устроило обе стороны, отметил Пушков.Правильный путь для СМИ в этой ситуации – обращаться в структуры законодательной власти, которые занимаются этими вопросами, заключил сенатор.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20220401/1033672429.html

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новости, алексей пушков, сми, яндекс, информация