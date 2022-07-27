Пушков назвал нововведение ЯндексДзен "сомнительной практикой"
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Пушков призвал СМИ жаловаться на Яндекс Дзен в Совет Федерации
Пушков назвал нововведение ЯндексДзен "сомнительной практикой"
Пушков призвал СМИ жаловаться на Яндекс Дзен в Совет Федерации
Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков порекомендовал журналистам обратиться в Совет Федерации по поводу новой политики Яндекс Дзена, которая предполагает публикацию их новостей без ссылок на источник
2022-07-27T16:47
2022-07-27T16:48
новости
алексей пушков
сми
яндекс
информация
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Пушков рекомендовал тем информационным ресурсам, которые чувствуют себя ущемленными, обратиться в Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи либо в Комиссию Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Вопрос, по его словам, должен быть рассмотрен отдельно.Сейчас, признается сенатор, сложно говорить о том, на каких основаниях Яндекс Дзен вводит такую практику и есть ли возможность заключения какого-то соглашения между ним и информационными ресурсами о том, чтобы были ссылки на источник.При этом сенатор напомнил аналогичный случай в Австралии, где подобную практику пытались ввести Google и Facebook*. Австралийские газеты обратились к властям страны: они теряли большие деньги из-за того, их материалы "загоняли" в социальные сети без ссылок.В ответ Google и Facebook пригрозили, что они уйдут с австралийского рынка, на что премьер Австралии напомнил, что в стране действуют законы, которые принимаются местным парламентом, а не руководством Google и Facebook. Поэтому, "если вы хотите уходить, то милости просим – до свидания!".В итоге компании смягчили свою позицию и было достигнуто компромиссное решение, которое устроило обе стороны, отметил Пушков.Правильный путь для СМИ в этой ситуации – обращаться в структуры законодательной власти, которые занимаются этими вопросами, заключил сенатор.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, алексей пушков, сми, яндекс, информация

Пушков призвал СМИ жаловаться на Яндекс Дзен в Совет Федерации

16:47 27.07.2022 (обновлено: 16:48 27.07.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков порекомендовал журналистам обратиться в Совет Федерации по поводу новой политики Яндекс Дзена, которая предполагает публикацию их новостей без ссылок на источник
Пушков рекомендовал тем информационным ресурсам, которые чувствуют себя ущемленными, обратиться в Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи либо в Комиссию Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Вопрос, по его словам, должен быть рассмотрен отдельно.
Сейчас, признается сенатор, сложно говорить о том, на каких основаниях Яндекс Дзен вводит такую практику и есть ли возможность заключения какого-то соглашения между ним и информационными ресурсами о том, чтобы были ссылки на источник.
При этом сенатор напомнил аналогичный случай в Австралии, где подобную практику пытались ввести Google и Facebook*. Австралийские газеты обратились к властям страны: они теряли большие деньги из-за того, их материалы "загоняли" в социальные сети без ссылок.

Тогда правительство страны заняло очень жесткую позицию: было сказано, что Google и Facebook имеют право это делать, но обязательно с указанием источника и оплатой этой информации.

Алексей Пушков
Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ
В ответ Google и Facebook пригрозили, что они уйдут с австралийского рынка, на что премьер Австралии напомнил, что в стране действуют законы, которые принимаются местным парламентом, а не руководством Google и Facebook. Поэтому, "если вы хотите уходить, то милости просим – до свидания!".
В итоге компании смягчили свою позицию и было достигнуто компромиссное решение, которое устроило обе стороны, отметил Пушков.
Я привожу это в качестве примера для того, чтобы вы поняли - этот вопрос… Он для меня новый, я пока не сталкивался с этой ситуацией. Но повторяю: если есть ресурсы, которые чувствуют себя ущемленными из-за этой новой практики, пусть обращаются к нам, мы будем думать, как найти выход из этой ситуации. Потому что, я считаю, что прямое заимствование из первоисточника – особенно в наших условиях, в условиях современного мира – без ссылок… на мой взгляд, это сомнительная практика.
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ
Правильный путь для СМИ в этой ситуации – обращаться в структуры законодательной власти, которые занимаются этими вопросами, заключил сенатор.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 15:50
Алексей Пушков: YouTube и Google находятся на грани блокировки в РоссииЗарубежные IT-гиганты - это акулы, идеологические гегемоны ультралиберализма. Они лишатся возможности влиять на наше общество, если поставят свои «правила сообщества» выше законодательства РФ, утверждает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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