Ищенко предположил, как можно сорвать наступление ВСУ в Херсонской области - 27.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Ищенко предположил, как можно сорвать наступление ВСУ в Херсонской области
Ищенко предположил, как можно сорвать наступление ВСУ в Херсонской области - 27.07.2022 Украина.ру
Ищенко предположил, как можно сорвать наступление ВСУ в Херсонской области
Единственным местом, где киевский режим может надеяться на некоторый успех своего контрнаступления, является Херсонская область. Об этом и о том, как можно его предотвратить, говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
2022-07-27T16:17
2022-07-27T16:17
спецоперация
всу
новости
ростислав ищенко
контрнаступление
донбасс
киев
запорожье
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У российской армии достаточно резервов, но перебрасывать их на херсонский плацдарм, для связи с которым имеется всего две проблематичных переправы, это значит рисковать тем, что противник блокирует их на Правобережье, а сам попытается использовать освободившиеся войска для усиления давления на других направлениях.Далее он пишет, что бросать резервы против донбасской группировки ВСУ бессмысленно, из-за наличия большого количества подготовленных оборонительных рубежей, кроме того, даже успех на этом направлении не сможет облегчить положение херсонской группировки ВС РФ.По его мнению, более перспективными могут быть наступление на киевском направлении или на Запорожье с юга.С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220612/1034138415.html
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всу, новости, ростислав ищенко, контрнаступление, донбасс, киев, запорожье

Ищенко предположил, как можно сорвать наступление ВСУ в Херсонской области

16:17 27.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ БТР украинский военнослужащий
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Единственным местом, где киевский режим может надеяться на некоторый успех своего контрнаступления, является Херсонская область. Об этом и о том, как можно его предотвратить, говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
У российской армии достаточно резервов, но перебрасывать их на херсонский плацдарм, для связи с которым имеется всего две проблематичных переправы, это значит рисковать тем, что противник блокирует их на Правобережье, а сам попытается использовать освободившиеся войска для усиления давления на других направлениях.

Следовательно, резервы должны быть использованы в другом месте таким образом, чтобы обессмыслить наступательную операцию на херсонском плацдарме.

Ростислав Ищенко
Политолог
Далее он пишет, что бросать резервы против донбасской группировки ВСУ бессмысленно, из-за наличия большого количества подготовленных оборонительных рубежей, кроме того, даже успех на этом направлении не сможет облегчить положение херсонской группировки ВС РФ.
Геннадий Алехин
12 июня, 04:30
Военный эксперт рассказал, когда будет наступление на ОдессуНаступление на Одесском и других южных направлениях станет возможно после окончательного разгрома донбасской группировки, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
По его мнению, более перспективными могут быть наступление на киевском направлении или на Запорожье с юга.
С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияВСУНовостиРостислав ИщенкоконтрнаступлениеДонбассКиевЗапорожье
 
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