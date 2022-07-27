https://ukraina.ru/20220727/1036935020.html
Ищенко предположил, как можно сорвать наступление ВСУ в Херсонской области
Ищенко предположил, как можно сорвать наступление ВСУ в Херсонской области - 27.07.2022 Украина.ру
Ищенко предположил, как можно сорвать наступление ВСУ в Херсонской области
Единственным местом, где киевский режим может надеяться на некоторый успех своего контрнаступления, является Херсонская область. Об этом и о том, как можно его предотвратить, говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру
2022-07-27T16:17
2022-07-27T16:17
2022-07-27T16:17
спецоперация
всу
новости
ростислав ищенко
контрнаступление
донбасс
киев
запорожье
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У российской армии достаточно резервов, но перебрасывать их на херсонский плацдарм, для связи с которым имеется всего две проблематичных переправы, это значит рисковать тем, что противник блокирует их на Правобережье, а сам попытается использовать освободившиеся войска для усиления давления на других направлениях.Далее он пишет, что бросать резервы против донбасской группировки ВСУ бессмысленно, из-за наличия большого количества подготовленных оборонительных рубежей, кроме того, даже успех на этом направлении не сможет облегчить положение херсонской группировки ВС РФ.По его мнению, более перспективными могут быть наступление на киевском направлении или на Запорожье с юга.С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220612/1034138415.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, новости, ростислав ищенко, контрнаступление, донбасс, киев, запорожье
Ищенко предположил, как можно сорвать наступление ВСУ в Херсонской области
Единственным местом, где киевский режим может надеяться на некоторый успех своего контрнаступления, является Херсонская область. Об этом и о том, как можно его предотвратить, говорится в статье политолога Ростислава Ищенко, опубликованной изданием Украина.ру