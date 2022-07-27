https://ukraina.ru/20220727/1036933237.html

Хроника событий на Украине на 16:00 27 июля: вывоз зерна, ремонт моста, генпрокурор

Хроника событий на Украине на 16:00 27 июля: вывоз зерна, ремонт моста, генпрокурор - 27.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 27 июля: вывоз зерна, ремонт моста, генпрокурор

Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T16:00

2022-07-27T16:00

2022-07-27T16:07

хроники

эксклюзив

генпрокурор

украина

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турция

зерно

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Центр по вывозу украинского зерна начал работу. Глава Херсонской области заявил, что Антоновский мост будет восстановлен. На Украине назначили нового генерального прокурораВ Стамбуле прошла церемония открытия Совместного координационного центра по по безопасному вывозу зерна из украинских портов. О начале работы центра координации объявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, сообщает турецкое агентство Anadolu.Глава военного ведомства Турции в обращении к участникам мониторинговой миссии выразил надежду, что работа центра позволит устранить мировой продовольственный кризис, а бесперебойный вывоз зерна снизит цены на рынке.Он отметил отсутствие необходимости дополнительного разминирования морских зон черноморской акватории, по которой планируется наладить рейсы торговых судов.В центре, который был создан на территории турецкого Университета национальной обороны, ведут работу представители России, Турции, Украины, а также сотрудники Организации Объединенных Наций (ООН).Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями государств-членов Африканского союза в Эфиопии отметил, что во время переговоров по вывозу украинского зерна через Черное море на мировые рынки западные страны тормозили заключение сделки между Россией, ООН, Турцией и Украиной."Эти договоренности (о вывозе зерна) были бы заключены значительно, значительно раньше, если бы не упертость Запада", — заявил российский министр.Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец недавно в интервью Украина.ру заверил, что главная проблема вывоза зерна с Украины в том, что Киев не может собрать его со всей страны.По его мнению, выпустить зерно из Украины - это в интересах коллективного запада, чтобы сбить инфляцию.Для России соглашение — это не только моральный интерес взаимной поддержки Турции, но а также политическая заинтересованность , заключил эксперт.Турецкая газета Yeni Şafak писала насчет соглашения, что Украина, которая займётся разминированием акватории, будет определять маршруты следования судов с зерном, по предварительной информации, таковых будет 3: Одесса, Южный и Черноморск. Безопасные маршруты были разработаны совместно с военными, а мониторинговая группа под эгидой ООН будет следить, чтобы на судах с зерном не перевозили оружие (такую обеспокоенность выражала российская сторона).Источник РИА Новости сказал, что участники переговоров предоставили Турции гарантии, что договорённости по вывозу украинского зерна не используют в военных целях, что будет отражено в итоговом документе.Турецкий телеканал NTV и американская газета New York Times сообщили, что соглашение предусматривает лишь частичное разминирование украинских портов. Проход судов до международных вод обеспечат украинские флот и береговая охрана, затем передадут управление иностранным лоцманам до Стамбула.За безопасность перевозки сельскохозяйственных грузов по Чёрному морю, уточняет газета Cumhuriyet, будет координационный центр в Стамбуле, в котором на постоянной основе будут работать представители всех 4 сторон, участвовавших в переговорах, на этом варианте изначально настаивала Россия. Безопасный коридор для прохода судов с зерном в Чёрном море начнёт действовать уже в ближайшие недели.Точки проверки гружёных судов определят совместно РФ и Турция. Что касается проверки сухогрузов, возвращающихся в украинские порты, этот вопрос находился в подвешенном состоянии до самого последнего момента, поскольку Киев выступал категорически против участия в процессе российских представителей, как в итоге удалось урегулировать этот момент, неизвестно, возможно, пишет Cumhuriyet, их будет проводить Турция.Посредником между Москвой и Киевом в рамках достигнутых договорённостей станут ВМС Турции, а процесс экспорта сельскохозяйственной продукции возьмёт под контроль ООН.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уверен, что в случае решения проблемы с зерном появится хоть небольшая, но надежда на достижение урегулирования в украинском кризисе. Однако лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, принимавший участие в переговорах правительственных делегаций, призвал не обольщаться по этому поводу — достижение договорённостей по экспорту зерна не гарантирует возобновление мирных переговоров Москвы и Киева, но если диалог, сорванный по вине Киева, восстановится, то требования России будут гораздо более жёсткими.Восстановление Антоновского мостаСпециалисты изучают, как провести восстановление Антоновского моста в Херсоне после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Он отметил, что ремонт сооружения — посильная задача.Он также отметил, что удары по Антоновскому мосту вызваны отсутствием успехов ВСУ на фронте, отчего они пытаются поразить гражданские объекты.Обстрелы инфраструктуры же вызывают раздражение у херсонцев и еще сильнее настраивают жителей региона против украинской власти, заявил Сальдо.Антоновский мост через Днепр в Херсоне в ночь на среду получил повреждения в результате атаки со стороны украинских военных. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."По железнодорожному мосту через Днепр также была попытка нанести удар, сейчас разбираемся. По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр", – сказал он.Стремоусов подчеркнул, что нанесение удара по мосту не влияет на ситуацию в Херсонской области и на линии соприкосновения, однако принято решение полностью закрыть мост для движения.Также он отметил, что повреждение моста повлияло исключительно на гражданскую инфраструктуру, создало неудобства для жителей Херсонской области, и заверил, что в ближайшее время начнется ремонт моста.Антоновский мост – единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу. Он является ключевой артерией и путем сообщения как для местных жителей, так и для снабжения российской группировки войск в регионе. За сутки по нему проезжает десять с половиной тысяч автомобилей.В прошлую среду украинские войска выпустили по мосту 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах моста с помощью HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО. По разным оценкам, за прошедшую неделю ВСУ попытались поразить мост 30 ракетами американского производства.При этом удары по мосту имеют для ВСУ огромное медийное значение, поскольку в последние недели в Киеве и на Западе только и твердят о грядущей "битве за Херсон". Сама же битва, по объективным причинам, без разрушения моста просто невозможна."Насколько мы видим, ВСУ удается повредить только дорожное покрытие Антоновского моста. И в ближайшие три дня наши инженерные войска будут его восстанавливать. В целом же после нескольких ударов ВСУ не удается обрушить даже один пролет сооружения", – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.Украинскому командованию "очень хочется разрушить Антоновский мост, но, как мы видим, даже после серии ударов сделать этого не удалось", говорит эксперт."Обусловлено это в том числе надежностью конструкции советской постройки. В СССР мосты строили с запасом прочности, рассчитывая его на потенциальный военный конфликт. Это отличительная черта многих мостов. И удары по таким сооружениям не могут привести к мгновенному результату" – заметил он.По мнению экспертов, сейчас ВСУ решают задачу по систематическому нагнетанию паники на освобожденных территориях и истощению российских систем ПВО. На этом фоне для внутренней аудитории на Украине и на Западе создается медийная картинка, которая должна "прикрыть уже не репутационные, а реальные провалы Киева в Донбассе и на других направлениях".Новый генпрокурор УкраиныВерховная Рада поддержала кандидатуру народного депутата от "Слуги народа" Андрея Костина на пост генерального прокурора Украины, сообщили на сайте парламента.Кандидатуру Костина на эту должность выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. В поддержку этого назначения проголосовали 299 народных депутатов (всего в парламенте их 450).Костин — в прошлом адвокат, а ныне депутат Верховной Рады от правящей партии "Слуга народа". Возглавляет парламентский комитет по вопросам правовой политики.На посту генпрокурора Костин сменит Ирину Венедиктову.Ее, а также главу СБУ Ивана Баканова Зеленский ранее отстранил от работы, а затем уволил. Президент пояснил, что к ним обоим возникли "очень серьезные вопросы" из-за связи сотрудников ведомств с Россией. К 17 июля, по его словам, было зарегистрировано свыше 650 дел по статьям о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, ведомств досудебного расследования и иных силовых служб. Зеленский добавил, что более 60 сотрудников прокуратуры и СБУ продолжили работу на занятых Россией территориях.Представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя увольнения генпрокурора и главы СБУ, сыронизировала, что "денацификация идет полным ходом".

https://ukraina.ru/20220727/1036915375.html

https://ukraina.ru/20220727/1036904122.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, генпрокурор, украина, россия, турция, зерно