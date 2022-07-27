https://ukraina.ru/20220727/1036918754.html

Зачем идут эшелоны? Цели и стратегии поставок западного оружия на Украину

Зачем идут эшелоны? Цели и стратегии поставок западного оружия на Украину - 27.07.2022 Украина.ру

Зачем идут эшелоны? Цели и стратегии поставок западного оружия на Украину

Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T14:02

2022-07-27T14:02

2022-07-27T15:57

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эксклюзив

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военная эскалация

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Министр обороны Словакии Ярослав Надь в очередной раз поднял вопрос о передаче Украине парка своих истребителей МиГ-29. Вопрос этот дискутируется ещё с марта – тогда МО Украины сообщило, что восточноевропейские страны готовы передать ей 70 боевых самолетов, но тогда словаки отказались — самим, дескать, не хватает. Но в августе эти самолёты окончательно снимаются с вооружения, а в следующем году должны начаться поставки F-16.Честно говоря, саму сделку трудно счесть сильно выгодной. На вооружении ВВС Словакии есть 11 самолётов МиГ-29AS, из которых два — учебно-боевые «спарки». Сами по себе самолёты далеко не новые. Они были получены в 1994—1996 годах, а в середине 2000-х прошли модернизацию, включающую установку новых РЛС и бортового компьютера, проведение интеграции связи и навигации по стандарту НАТО, увеличение ресурса двигателя и усиление планера, в результате чего боевая нагрузка выросла с 2,2 до 4 тонн (последним словацкие МиГи отличаются от украинских МиГ-29МУ-1).Впрочем, в полётопригодном состоянии находятся всего четыре самолёта, а боеспособных из них примерно ни одного. Они больше пригодны для «каннибализации», но на фоне имевших место поставок запчастей и нелетающих самолётов, в том числе и из Словакии, этот вклад в обороноспособность Украины нельзя назвать большим.Существенно тут другое — ещё 6 июля Владимир Зеленский признал, что уже не рассчитывает, что Украина получит от союзников хоть какие-то самолёты. И тут появляется проект оборонного бюджета США, в котором со следующего года предполагается обучение украинских пилотов для полётов на F-16, а также «щедрое» предложение словаков. К чему бы это?Хотя европейские союзники рапортуют, что их возможности поддерживать Украину уже исчерпаны (иссякли и запасы запчастей для советских самолётов, и 152-мм снаряды и многое другое), ленд-лиз, собственно, ещё не начался. Сейчас только отрабатывают производство и логистику. Однако есть основания полагать, что и осенью поставки будут осуществляться отнюдь не в тех масштабах, которые памятны по Второй мировой войне. Цель США — отнюдь не закидать Украину новым оружием. Но какие же реальные цели преследуют американцы?Борьба с ЕвропойНачало СВО позволило США навести порядок среди своих европейских союзников. Если раньше те позволяли себе некоторую фронду и недостаточные вложения в боеспособность НАТО (это очень злило Дональда Трампа), то демократической администрации удалось всех построить и заставить участвовать в санкциях и военной поддержке Украины.Это, разумеется, только тактическая победа.С одной стороны, европейские союзники не спешат совсем уж радикально ссориться с Россией, поставляя тяжёлые вооружения, которые могут существенно поменять ситуацию на фронте. Особенно последовательна здесь Германия, хотя правительство Шольца никак не назовёшь склонным к дружбе с Россией.С другой стороны, введение санкций привело к разворачиванию экономического (энергетического и сырьевого прежде всего) кризиса не только в европейских странах, но даже и в США. А это заставляет их требовать прекращения конфликта хоть на каких-то условиях (естественно, невыгодных для Зеленского) и восстановления нормальных торгово-экономических отношений с Россией.Это, естественно, разрушает достигнутую дисциплину и требует от США новых мер. Именно последовательное предоставление вооружений является тем инструментом, который позволяет США манипулировать союзниками.Германия не хочет передавать Украине танки? Ничего страшного. Танки будут не собственно немецкие, а испанские; не 100, а 40; не все, а по одному в месяц; не сейчас, а в 2023 году… Это ведь не испортит отношения Германии с Россией, правда? И так постепенно и неторопливо ломается легендарное немецкое упрямство. Вода камень точит.Поддержка собственной промышленностиКакие самолёты будут получать ВВС Словакии и Украины? Американские — F-16. Они до сих пор производятся, правда, в небольших количествах. В основном модернизируются уже выпущенные самолёты. Но это не так важно. Важно другое.После распада Организации Варшавского договора в арсеналах восточноевропейских стран и даже Германии (на территории ГДР) «зависло» огромное количество вооружений советского образца. Даже относительно новые польские танки РТ-91 представляют собой глубокую модернизацию экспортного Т-72.Разумеется, процесс перехода на вооружения производства стран НАТО шёл, но не слишком быстрыми темпами — вообще-то оружия хватало… По мере отправки вооружений на Украину формировался дефицит, который будет гаситься за счёт поставок западного (прежде всего, американского) оружия.Естественно, скорости и дешевизны ради оружие будет получаться б/у — с баз хранения. Его надо расконсервировать, укомплектовать и модернизировать — это уже немалые средства, влитые в экономику. Запасы нужно пополнять — на склады будет отправляться то оружие, которое сейчас находится на вооружении армии, ВВС, национальной гвардии и морской пехоты США, а они будут получать новые, с иголочки, системы с американских военных заводов. Это ещё более немалые средства. Не говоря о прямых поставках американский вооружений и оборудования на Украину.Для американской экономики это будет значительно более полезно, чем пресловутый заказ администрацией Порошенко американских тепловозов. Вопрос откуда брать деньги перед Вашингтоном не стоит — напечатать можно. Доллар всё ещё мировая резервная валюта, а беспокоиться о макроэкономической стабильности — дурной тон. Россия на Украину напала! Надо спасать демократию…В общем, если нет оснований для нового этапа гонки вооружений (тем более, что с разработкой гиперзвукового оружия у США как-то не заладилось), то его надо придумать. Конфликт вокруг Украины — тот самый повод, который был так нужен американской промышленности.Естественно, раскрутка этой спирали происходит постепенно, но со временем Байден сможет отчитаться перед избирателями о росте промышленного производства и улучшении экономической ситуации. Аккурат к президентским выборам 2024 года.Третьи лицаПомните «Ирангейт»? Это скандал, возникший в США в 1986 году в связи с тем, что «отдельные члены администрации США» (тут можно смеяться — речь идёт о министре обороны, помощнике госсекретаря и двух советниках президента по нацбезопасности, но Рональд Рейган, как жена Цезаря, вне подозрений) организовали тайные поставки вооружения в Иран, нарушая тем самым эмбарго против этой страны. Деньги, полученные от продажи оружия, шли на финансирование никарагуанских повстанцев-контрас в обход запрета Конгресса на их финансирование.Секретарь СНБОУ Алексей Данилов не зря угрожал США созданием системы отслеживания поставок вооружений. Есть все основания полагать, что США, пользуясь расширенной программой военной помощи Украине, будет поставлять вооружения туда, куда их поставлять по каким-то причинам, внутриполитического или международного плана, не нужно. Виноватыми всегда можно выставить вороватых хохлов — вы ещё не забыли, что Украина один из мировых лидеров в сфере коррупции?Учитывая, что большая часть выделяемых на поддержку Украине средств всё равно остаётся в США, то часть может быть банальным образом похищена. Кто там будет проверять — ушло какое-то оборудование на Украину проверенным или прямо в консервирующей смазке? Нет, украинцы, конечно, будут жаловаться, но они всегда жалуются. Сталин вон тоже жаловался на британские «Харрикейны», которые и по характеристикам, и по надёжности не относились к продвинутым образцам вооружения. Но продолжал их брать, потому что самолёты были очень нужны — хоть какие-то.Управление эскалациейРазумеется, постепенность вооружения Украины связана с объективными причинами — логистическими, производственными и, главное, с необходимостью подготовки кадров. Передать ВСУ сразу столько вооружений, чтобы они могли переломить ситуацию на фронте, физически невозможно, чтобы ни говорил по этому поводу Зеленский и его клевреты.Но есть тут соображения и стратегические. США не хотят, чтобы ситуация была переломлена быстро. Тем более, если Россия отреагирует на провокационные действия слишком решительно и перелом случится в совсем другую сторону. Их интересует длительный конфликт, который бы затянулся на несколько лет.Во-первых, длительный период международной напряжённости даёт возможности для поддержания дисциплины среди союзников США. Остатки их суверенитета надо ломать постепенно, чтобы не вызвать недовольства населения.Во-вторых, поражение России, если оно вдруг случится, не даст соответствующего эффекта. Скорее наоборот — разгром первого года Великой Отечественной войны только способствовал мобилизации советского общества и объединению его вокруг руководства. Да и в истории самих США эффектный удар японцев по Пёрл-Харбору привёл к поражению партии изоляционистов и мобилизации на борьбу с Японией.Задача США — измотать Россию в длительном противостоянии, заставить израсходовать свои ресурсы, спровоцировать социально-экономический кризис и добиться принципиального изменения государственной политики. В Первой мировой войне кризис случился через 2,5 года после начала боевых действий, а выход России из войны — через 3,5 года.В-третьих, задача США — измотать Украину, нанеся ей как можно большие разрушения и человеческие потери. Изначально Украина рассматривалась как территория, которую Россия всё равно захватит, и важно было не дать ей воспользоваться ресурсами территории и настроить против «оккупантов» как можно большее число людей.Сейчас, думается, к этому добавилось и раздражение против Зеленского, который действительно вообразил себя «лидером цивилизованного мира» и позволяет себе достаточно самостоятельную и жёсткую внешнюю политику.США действительно могут оказать влияние на ход и масштаб боевых действий, манипулируя поставками. Например, США не возражают против использования высокоточных ракет для обстрела мостов в Херсонской области, хотя стоимость ремонта пробитого дорожного полотна несравнима со стоимостью использованной для этого ракеты. Но они могут и запретить нецелевое использование боеприпасов, пригрозив задержкой поставок новых ракет. Сейчас США отказываются от поставок ракет для HIMARS дальнего действия (300 км), но нет сомнения, что они немедленно будут поставлены в случае значительного успеха российского наступления. Как пишет популярный блогер Игорь Димитриев: «Украина, может получить доступ к современным вооружениям, даже переломить с их помощью ход боевых действий, но при этом не может самостоятельно руководить своей же армией. Контроль над украинской армией перехватывает тот, кто предоставляет оружие».Россия тоже не стремится к эскалации конфликта, исходя из своих соображений — она ведь тоже осуществляет давление на союзников США через ими же введённые санкции, которые ограничивают стратегически важный импорт из России. И ей тоже важно затянуть военные действия хотя бы до зимы. «Падёж» европейских правительств и риск потери демпартией США большинства в Конгрессе на промежуточных выборах в ноябре — достаточно весомый аргумент в пользу такой стратегии.

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эксклюзив, вооружения, поставки, украина, сша, европа, россия, сво, военная эскалация