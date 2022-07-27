https://ukraina.ru/20220727/1036915375.html

Хроника событий на Украине на 12:00 27 июля: травля музыкантов из РФ, новый генпрокурор

Хроника событий на Украине на 12:00 27 июля: травля музыкантов из РФ, новый генпрокурор - 27.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 27 июля: травля музыкантов из РФ, новый генпрокурор

Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T12:00

2022-07-27T12:00

2022-07-27T12:59

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Мария Захарова отреагировала на запрет группе «Руки вверх» выступать в Эстонии. Военнослужащие ДНР подавили огневые точки ВСУ. Зеленский предложил Раде назначить генпрокурором депутата «Слуги народа»Спикер Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова прокомментировала запрет внешнеполитического ведомства Эстонии на выступление в стране российской группы «Руки вверх».«Надо по-другому ставить вопрос, что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях, тем, что кому-то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так», — возмутилась она.Захарова добавила, что «люди, которые, видимо, забыли о том, что провозгласили демократию своей основной идеей, они ж ради этого покидали состав Советского Союза».Представитель МИД подчеркнула, что если «люди в этой стране хотят видеть группу, которая не нарушает закон», которая не призывает к экстремизму, не пропагандирует никакие деструктивные вещи, ценности, у которой есть свой взгляд на происходящее в мире, а ее не пускают к своему слушателю, это цензура чистой воды.«Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре», — резюмировала Захарова.Накануне министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что ввело пятилетний запрет на въезд в страну для российской группы «Руки вверх».«Вчерашнее решение МВД отказать во въезде в Эстонию членам группы "Руки вверх" — единственно правильное», — подчеркнул министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.Он также отметил недопустимость на фоне ситуации на Украине туристических и развлекательных путешествий граждан РФ в Эстонию.В свою очередь, участник группы «Руки вверх» Сергей Жуков выразил сожаление в связи с данным решением.«Очень сожалею, что жители Эстонии не смогут посетить концерты "Руки вверх" в своей стране. С удовольствием приглашаю всех жителей Эстонии на концерты в России», — сказал он.Ранее власти Латвии внесли в список нежелательных лиц еще четырех россиян, в том числе певца Филиппа Киркорова и юмориста Евгения Петросяна. Уточнялось, что им запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.До этого министерство культуры и информационной политики Украины подготовило санкции в виде запрета на выступление против 47 российских артистов, которые поддержали военную спецоперацию на Украине.В список лиц, которые поддерживают спецоперацию на Украине, попали музыканты: Николай Басков, Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков и другие.Ситуация в ДонбассеВоеннослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшие сутки подавили две огневые точки Вооруженных сил Украины в населенных пунктах Авдеевка и Курдюмовка. Об этом в среду заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Басурин добавил, что также были уничтожены одна реактивная система залпового огня «Град» украинских силовиков и две гаубицы.Представительство Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР сообщило о 45 фактах ведения огня со стороны украинских военных за сутки.На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм. На ясиноватском — 122 мм. На горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Выпустив 332 единицы различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Доломитное, Верхнеторецкое, Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Александровка.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Александровке, из них один с ранее освобожденной территории — с Новолуганского.Повреждено 4 домостроения в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке и Старомихайловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.В свою очередь официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отметил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений НМ ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике.«Уничтожено: до 50 человек личного состава; 3 танка; 4 бронетранспортёра; 8 единиц специальной автомобильной техники», — сказал он.По его словам, Народная милиция продолжает боевую работу, освобождая оккупированную противником территорию ДНР. Так, подразделениями Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Светлодарск под контроль взята Углегорская ТЭС — ключевой промышленный объект региона. В настоящее время идет зачистка территории электростанции от остатков вооруженных формирований Украины.Он добавил, что Народная милиция стремится сберечь жизни украинских солдат и призывает сложить оружие.Новый генпрокурор УкраиныВладимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить генеральным прокурором страны депутата от партии «Слуга народа», главу правового комитета Андрея Костина. Соответствующее постановление главы государства появилось на сайте парламента.Проект постановления уже передан на рассмотрение руководства Рады и комитету. Текста документа на сайте пока нет.Ранее о возможном назначении главы правового комитета Верховной Рады Андрея Костина на должность генпрокурора сообщил другой депутат парламента Ярослав Железняк. По его словам, это подчеркнет «преемственность традиций» — бывший генпрокурор Ирина Венедиктова занимала аналогичный пост.На прошлой неделе стало известно, что Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Решение, по его словам, было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств.Ранее источники «Украинской правды» сообщали, что новым генеральным прокурором могут стать нынешний врио генпрокурора Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, или депутат Верховной Рады Андрей Костин.

https://ukraina.ru/20220727/1036904122.html

https://ukraina.ru/20220726/1036885157.html

https://ukraina.ru/20220726/1036868016.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, эстония, музыкант, россия, украина