Эстония отомстила группе "Руки Вверх" за Украину - Жуков отреагировал - 27.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220727/1036912219.html
Эстония отомстила группе "Руки Вверх" за Украину - Жуков отреагировал
Эстония отомстила группе "Руки Вверх" за Украину - Жуков отреагировал - 27.07.2022 Украина.ру
Эстония отомстила группе "Руки Вверх" за Украину - Жуков отреагировал
Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию на пять лет из-за спецоперации России на Украине, об этом 26 июля сообщили на сайте МИД Эстонии
2022-07-27T10:53
2022-07-27T10:55
новости
жуков
эстония
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036912092_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_cd55259e11443a7c683b53c3faeba940.jpg
В комментарии министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу сказано, что Эстония, поддерживая Украину, осуждает действия России и потому музыкальному коллективу запрещен въезд на территорию страны.Сергей Жуков дал комментарий о запрете изданию "Газета.ру", пожалев эстонских фанатов, которым придется ездить в Россию на выступления коллектива. Он отметил, что лично для него запрет не играет большой роли.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что с Эстонией "что-то не так", если страна гордится разрывом культурных связей и подобными запретами.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036912092_498:0:3229:2048_1920x0_80_0_0_350d0563e713364210a4b9641fe58658.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, жуков, эстония, мария захарова

Эстония отомстила группе "Руки Вверх" за Украину - Жуков отреагировал

10:53 27.07.2022 (обновлено: 10:55 27.07.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКонцерт "Танцы! Елка! Муз-ТВ"
Концерт Танцы! Елка! Муз-ТВ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию на пять лет из-за спецоперации России на Украине, об этом 26 июля сообщили на сайте МИД Эстонии
В комментарии министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу сказано, что Эстония, поддерживая Украину, осуждает действия России и потому музыкальному коллективу запрещен въезд на территорию страны.
Сергей Жуков дал комментарий о запрете изданию "Газета.ру", пожалев эстонских фанатов, которым придется ездить в Россию на выступления коллектива. Он отметил, что лично для него запрет не играет большой роли.
Мне жаль просто искренне зрителей в Эстонии, что они не смогут насладиться любимым концертом группы и будут приезжать в Россию ради того, чтобы его посмотреть. Я вообще существую и живу в своей стране, меня касаются вопросы своей страны и с удовольствием гастролирую по своей стране, мне прекрасно этого хватает.
Сергей Жуков
Солист группы "Руки вверх"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что с Эстонией "что-то не так", если страна гордится разрывом культурных связей и подобными запретами.
 
НовостиЖуковЭстонияМария Захарова
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16Тимошенко пригрозила разобраться с "Нафтогазом"
11:12Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео
10:57Зеленский подарил нам план украинского контрнаступления
10:53Эстония отомстила группе "Руки Вверх" за Украину - Жуков отреагировал
10:46"Вставлять палки в колёса": Юшков о засекречивании информации в условиях санкций
10:18Советник главы Офиса Зеленского хочет испугать Россию одним словом
09:40Американский наёмник рассказал о том, почему не смог применить в бою "Джавелины"
09:37Зеленский определился с кандидатом в генпрокуроры
09:33Руслан Бальбек: Для Зеленского и его людей, как террористов, суд должен быть неотвратимым
09:23Дело Корбана. Кто будет защищать Днепропетровщину и при чем тут Зеленский
09:15Люди против: с чешских ратуш начали снимать флаги Украины
09:00Хроника событий на Украине на утро 27 июля: возврат территорий, визы для россиян, цензура
09:00"Считается почетным": экономист о том, как россияне реагируют на санкционный список ЕС
08:57Ярлык на вырост. Межгосударственное фехтование США и России украинскими шпагами
08:56Из архивов СБУ. Как агенты спецслужбы следили за жителями Херсона и подавляли инакомыслие
08:53Наемник из США пожаловался на нехватку в украинской армии принтеров и батареек
08:45"Не должны расслабляться": Дудчак рассказал, как ЕС меняют стратегию по отношению к РФ
08:36"Газпром" понизил транзит газа в Европу еще на 20%
08:30Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии
08:23CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале
Лента новостейМолния