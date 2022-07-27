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Эстония отомстила группе "Руки Вверх" за Украину - Жуков отреагировал

Эстония отомстила группе "Руки Вверх" за Украину - Жуков отреагировал - 27.07.2022 Украина.ру

Эстония отомстила группе "Руки Вверх" за Украину - Жуков отреагировал

Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию на пять лет из-за спецоперации России на Украине, об этом 26 июля сообщили на сайте МИД Эстонии

2022-07-27T10:53

2022-07-27T10:53

2022-07-27T10:55

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жуков

эстония

мария захарова

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В комментарии министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу сказано, что Эстония, поддерживая Украину, осуждает действия России и потому музыкальному коллективу запрещен въезд на территорию страны.Сергей Жуков дал комментарий о запрете изданию "Газета.ру", пожалев эстонских фанатов, которым придется ездить в Россию на выступления коллектива. Он отметил, что лично для него запрет не играет большой роли.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что с Эстонией "что-то не так", если страна гордится разрывом культурных связей и подобными запретами.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, жуков, эстония, мария захарова