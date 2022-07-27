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Эстония отомстила группе "Руки Вверх" за Украину - Жуков отреагировал
Эстония отомстила группе "Руки Вверх" за Украину - Жуков отреагировал - 27.07.2022 Украина.ру
Эстония отомстила группе "Руки Вверх" за Украину - Жуков отреагировал
Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию на пять лет из-за спецоперации России на Украине, об этом 26 июля сообщили на сайте МИД Эстонии
2022-07-27T10:53
2022-07-27T10:53
2022-07-27T10:55
новости
жуков
эстония
мария захарова
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В комментарии министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу сказано, что Эстония, поддерживая Украину, осуждает действия России и потому музыкальному коллективу запрещен въезд на территорию страны.Сергей Жуков дал комментарий о запрете изданию "Газета.ру", пожалев эстонских фанатов, которым придется ездить в Россию на выступления коллектива. Он отметил, что лично для него запрет не играет большой роли.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что с Эстонией "что-то не так", если страна гордится разрывом культурных связей и подобными запретами.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, жуков, эстония, мария захарова
Эстония отомстила группе "Руки Вверх" за Украину - Жуков отреагировал
10:53 27.07.2022 (обновлено: 10:55 27.07.2022)
Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию на пять лет из-за спецоперации России на Украине, об этом 26 июля сообщили на сайте МИД Эстонии
В комментарии министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу сказано, что Эстония, поддерживая Украину, осуждает действия России и потому музыкальному коллективу запрещен въезд на территорию страны.
Сергей Жуков дал комментарий
о запрете изданию "Газета.ру", пожалев эстонских фанатов, которым придется ездить в Россию на выступления коллектива. Он отметил, что лично для него запрет не играет большой роли.
Мне жаль просто искренне зрителей в Эстонии, что они не смогут насладиться любимым концертом группы и будут приезжать в Россию ради того, чтобы его посмотреть. Я вообще существую и живу в своей стране, меня касаются вопросы своей страны и с удовольствием гастролирую по своей стране, мне прекрасно этого хватает.
Сергей Жуков
Солист группы "Руки вверх"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что с Эстонией "что-то не так", если страна гордится разрывом культурных связей и подобными запретами.