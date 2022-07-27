https://ukraina.ru/20220727/1036907856.html

Американский наёмник рассказал о том, почему не смог применить в бою "Джавелины"

Американский наёмник рассказал о том, почему не смог применить в бою "Джавелины" - 27.07.2022 Украина.ру

Американский наёмник рассказал о том, почему не смог применить в бою "Джавелины"

Войска киевского режима, сражающиеся на передовой, не получают оборудования и расходных материалов, в которых они отчаянно нуждаются. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 июля в американском журнале Newsweek

2022-07-27T09:40

2022-07-27T09:40

2022-07-27T09:44

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Издание отмечает, что опрошенные им военные украинской армии неохотно рассказывают о подобных проблемах. Иностранные наёмники, сражающиеся за киевский режим, выражают своё мнение более свободно.В частности, американский наёмник Майкл объяснил, что успехи российских войск частично объясняется их преимуществом в артиллерии, но частично – тем, что в армии киевского режима не хватает такого оборудования, как приборы ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и аккумуляторы.В то время, как внимание западных СМИ привлекает использование отдельных передовых западных систем вооружений войсками киевского режима, они по-прежнему остро нуждаются в предметах первой необходимости, подводит итог издание.

https://ukraina.ru/20220717/1036515552.html

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новости, newsweek, javelin, киевский режим, наёмники