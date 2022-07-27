Американский наёмник рассказал о том, почему не смог применить в бою "Джавелины" - 27.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Американский наёмник рассказал о том, почему не смог применить в бою "Джавелины"
Американский наёмник рассказал о том, почему не смог применить в бою "Джавелины" - 27.07.2022 Украина.ру
Американский наёмник рассказал о том, почему не смог применить в бою "Джавелины"
Войска киевского режима, сражающиеся на передовой, не получают оборудования и расходных материалов, в которых они отчаянно нуждаются. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 июля в американском журнале Newsweek
2022-07-27T09:40
2022-07-27T09:44
спецоперация
новости
newsweek
javelin
киевский режим
наёмники
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Издание отмечает, что опрошенные им военные украинской армии неохотно рассказывают о подобных проблемах. Иностранные наёмники, сражающиеся за киевский режим, выражают своё мнение более свободно.В частности, американский наёмник Майкл объяснил, что успехи российских войск частично объясняется их преимуществом в артиллерии, но частично – тем, что в армии киевского режима не хватает такого оборудования, как приборы ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и аккумуляторы.В то время, как внимание западных СМИ привлекает использование отдельных передовых западных систем вооружений войсками киевского режима, они по-прежнему остро нуждаются в предметах первой необходимости, подводит итог издание.
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Новости
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новости, newsweek, javelin, киевский режим, наёмники

Американский наёмник рассказал о том, почему не смог применить в бою "Джавелины"

09:40 27.07.2022 (обновлено: 09:44 27.07.2022)
 
© AP / Mstyslav ChernovВСУ украинские военнослужащие наемники лес партизаны
ВСУ украинские военнослужащие наемники лес партизаны - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP / Mstyslav Chernov
Читать в
Войска киевского режима, сражающиеся на передовой, не получают оборудования и расходных материалов, в которых они отчаянно нуждаются. Об этом говорится в статье, опубликованной 26 июля в американском журнале Newsweek
Издание отмечает, что опрошенные им военные украинской армии неохотно рассказывают о подобных проблемах. Иностранные наёмники, сражающиеся за киевский режим, выражают своё мнение более свободно.
ВСУ украинские военнослужащие наемники лес партизаны - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 16:12
Военный эксперт рассказал, как натовские наемники используют украинскую артиллериюДля использования натовской артиллерии и РСЗО украинским войскам нужны подготовленные кадры. Поэтому не исключено, что в этих расчетах будут натовские инструктора или сами натовцы. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
В частности, американский наёмник Майкл объяснил, что успехи российских войск частично объясняется их преимуществом в артиллерии, но частично – тем, что в армии киевского режима не хватает такого оборудования, как приборы ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и аккумуляторы.

Мы наблюдали за русскими прямо через реку, и наша работа заключалась в том, чтобы наблюдать, докладывать и беспокоить [их]. Но мы не могли их беспокоить, потому что, когда один из их БТРов проезжал в пределах досягаемости, мы ничего не могли сделать, чтобы поразить его.… Да, у нас в подвале базы лежали [противотанковые ракеты американского производства] Javelin, но у нас не было аккумуляторов для зарядки компьютера. Это оружие могло бы без проблем добраться до российской техники, но без компьютера оно бесполезно.

Майкл
Американский наёмник на Украине
В то время, как внимание западных СМИ привлекает использование отдельных передовых западных систем вооружений войсками киевского режима, они по-прежнему остро нуждаются в предметах первой необходимости, подводит итог издание.
 
СпецоперацияНовостиNewsweekJavelinкиевский режимнаёмники
 
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