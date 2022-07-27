https://ukraina.ru/20220727/1036906040.html

Дело Корбана. Кто будет защищать Днепропетровщину и при чем тут Зеленский

Дело Корбана. Кто будет защищать Днепропетровщину и при чем тут Зеленский - 27.07.2022 Украина.ру

Дело Корбана. Кто будет защищать Днепропетровщину и при чем тут Зеленский

Инцидент с начальником штаба обороны Днепропетровской области Геннадием Корбаном, которого не пустили на Украину после поездки в Европу, вызвал огромный... Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T09:23

2022-07-27T09:23

2022-07-27T11:00

геннадий корбан

игорь коломойский

борис филатов

днепр

днепропетровск

владимир зеленский

двойное гражданство

украина

оборона

тероборона

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Инцидент с начальником штаба обороны Днепропетровской области Геннадием Корбаном, которого не пустили на Украину после поездки в Европу, вызвал огромный интерес. Один из авторитетных руководителей прифронтовой области оказался не ко двору у Офиса президента – неслыханный скандал в украинском руководстве.В действительности известный бизнесмен Геннадий Корбан – действительно ключевой персонаж в организации обороны Днепропетровской области. Формально руководителем территориальной обороны является глава областной администрации Валентин Резниченко, но без Корбана территориальная оборона имела бы совершенно другой вид.Именно этот человек, используя свои знакомства, авторитет и финансы, создал общественную организацию «Центр территориальной обороны города Днепр» и смог придать теробороне характер не формально-административный, а сделать его центром объединения региональных элит, с совершенно другим уровнем организации и финансирования. Не занимая никакой официальной должности, он находится в постоянном контакте с Резниченко, и тот, похоже, доволен, что волонтёры взяли на себя часть его обязанностей.Фактически произошло повторение 2014 года, когда оборону области формировал Игорь Коломойский при активном участии Корбана и Филатова. Мотивация, правда, была разной.В 2014 году задачи Коломойского состояли в том, чтобы продемонстрировать свою нужность новым властям страны и по возможности укрепить свои позиции в Донбассе, подвинув Рината Ахметова. Не даром был сформирован батальон «Азов», который должен был контролировать Мариуполь, в котором находилось сердце металлургической империи Ахметова – два металлургических завода и морской порт.Сейчас же у Корбана, который вновь занял самостоятельную позицию относительно Коломойского (у них отношения партнёрские), есть все основания полагать, что в случае прихода российских властей он с ними не договорится. Обращение Корбана к другим представителям региональной элиты было услышано в основном потому, что он не один был такой – приход России обещал сломать всю бизнес-политическую систему в регионе. Корабану удалось даже договориться с криворожской группой, ориентированной на Ахметова, несмотря на то, что исторически отношения элит двух крупнейших городов области были натянуты (ещё в 2015 году Александр Вилкул был главным противником Бориса Филатова на выборах мэра областного центра). Добился он примирения и с другим претендентом на пост мэра – Загидом Красновым.Впрочем, объединение было неполным. У Корбана возник конфликт с Александром Петровским (более известным как уголовный авторитет Нарик). Его обращения в Киев не имели результата – то ли Офис президента встал на сторону Нарика, то ли хотел урегулировать проблему миром.Впрочем, это была не единственная претензия к Корбану. Он ещё в 2020 году критиковал Зеленского и его окружение за склонность к авторитарным методам и желание подмять под себя региональные элиты. Занявшись организацией обороны области, Корбан продолжал критиковать ОП за различные просчёты, в том числе и публично. Естественно, претензии выдвигались не в адрес президента, а в адрес главы офиса Андрея Ермака. Претензии звучали в адрес Ирины Верещук и Алексея Арестовича. К тому же Корбан встал на сторону командующего ВСУ Валерия Залужного в противостоянии с ОП. При этом он является человеком финансово и политически независимым от президентской вертикали. Естественно, обе стороны обвиняют друг друга в сотрудничестве с Россией: в городских СМИ пишут о связях Ермака и Петровского в России, а связанный с Петровским телеканал публикует запись, на которой Филатов не исключает возможность принятия некоторых требований России.Наш источник в Киеве, не подтверждая факта лишения Корбана украинского гражданства, подтвердил, что его критика вызвала недовольство. По мнению влиятельных лиц, Корбан подрывает авторитет Ставки Верховного Главнокомандующего, хотя они признают нехотя, что в некоторых вопросах он был прав.Отдельный скандал вызвала публикация в СМИ указа президента о лишении гражданства Коломойского, Корбана, Рабиновича и некоторых других лиц. Официально он не опубликован, хотя 18 июля было подписано три указа, тексты которых являются секретными. Советник главы ОП Михаил Подоляк комментировать документ отказался.Существует указ или нет, осталось непонятным. Формально основания для его появления есть: получение гражданства другого государства (Израиля, например) является основанием для аннулирования гражданства Украины. Но для осуществления такой процедуры мало самой по себе информации о наличии другого гражданства. Нужно решение суда.Интересна реакция на проблемы Корбана.Его партнёр и политический союзник Борис Филатов выступил в поддержку главы центра обороны, но он осторожен в выражениях и не собирается прибегать к каким-то публичным акциям. Что, в общем-то, логично: в стране всё же военное положение. С другой стороны, трудно поверить в эффективность юридических действий в случае, когда оппоненты пошли «по беспределу».В защиту Корбана выступила и член Палаты представителей Конгресса в США от Республиканской партии Виктория Спартц: «президент Зеленский должен дать ответ украинскому народу, почему Андрей Ермак создает диктатуру как таковую прикрываясь войной, которая продолжается. Ермак фактически взял под контроль все институты и угрожает всем, кто выступает против власти».А вот бывший руководитель Корбана, Игорь Коломойский, никаких сигналов не подаёт. В Днепропетровске считают, что у него сохранились нормальные отношения с президентом, а лишение его гражданства (если оно имело место) особенно ему повредить не должно – Украина не обязана его выдавать по требованию США, у правоохранительных органов которых есть к нему претензии. Правда, в действительности ситуация немного иная: в случае сохранения гражданства Украина обязана его не выдавать, а вообще США могут возбуждать дела и требовать выдачи любого человека, независимо от его гражданства.В общем, сложилась парадоксальная ситуация: Корбан страдает за то, что оказался одним из тех людей, которые требуют широкой демократии и свободы для местного и регионального самоуправления. Тут, правда, ничего нового нет – такая же ситуация была и в 2014 году. При этом ОП совсем не пугает то, что в военное время устраняется один из авторитетных организаторов обороны крайне важного региона, которого, фактически, некем заменить.В общем, Украина возвращается к той же повестке дня, которая была актуальна до начала СВО – к противоречиям между региональными элитами и централизаторскими намерениями ОП. Противоречия оказались очень значительными – настолько, что выносить их на публику показалось уместным даже в военное время.

https://ukraina.ru/20220722/1036784873.html

https://ukraina.ru/20220714/1036323492.html

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