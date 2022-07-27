https://ukraina.ru/20220727/1036904122.html

Хроника событий на Украине на утро 27 июля: возврат территорий, визы для россиян, цензура

Хроника событий на Украине на утро 27 июля: возврат территорий, визы для россиян, цензура - 27.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 27 июля: возврат территорий, визы для россиян, цензура

Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T09:00

2022-07-27T09:00

2022-07-27T11:18

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

сша

россия

украина

визы

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Зеленский хочет вернуть юг Украины. Евросоюз открестился от решения не выдавать россиянам визы. Президента Украины уличили в желании экспортировать цензуру в СШАКиев хочет в течение следующих трех-шести недель вернуть перешедшие под контроль России территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.Обращаясь к делегации американского Конгресса, он указал, что впоследствии это будет сделать значительно сложнее.В США уверены, что Украина еще может вернуть Донбасс. Такое мнение высказал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.«Потерян ли Донбасс? Нет, он пока не потерян», — заверил он.Он отметил, что Россия «добилась определенного нарастающего тактического успеха в Донбассе». Однако, по его утверждению, Москве «не удалось достичь своих стратегических и оперативных целей», и в Донбассе идут боевые действия на истощение.В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин указал, что конфликт на Украине находится на решающем этапе. Шеф Пентагона отметил, что на данный момент поддержка Киева американской стороной имеет жизненную важность и должна быть неотложной.«Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь самый недавний из просчетов России», — сказал он.Остин пообещал, что США и союзники продолжат находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки вооруженных сил Украины (ВСУ).«Мы будем корректировать наше содействие, дабы гарантировать, что у Украины имеются технологии, боеприпасы и просто огневая мощь, чтобы обороняться», — резюмировал он.При этом восточные украинские регионы отказываются возвращаться под контроль Киева.Власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль киевских властей. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.«Зеленскому и его шайке не видеть Запорожскую область как своих ушей», — сказал он, подчеркнув, что регион никогда не вернется под их контроль.Киеву, считает он, видимо, не дано понять, что «все их проблемы от их же злости, ненависти и расчеловечивания». Также Рогов рассказал о планах полностью освободить регион от украинских сил. Он объяснил, что эту цель необходимо выполнить, в том числе из интересов безопасности.«Если будет хоть где-то оставлен маленький кусочек под контролем режима Зеленского, то угроза террористической опасности никуда не денется», — заявил чиновник.В свою очередь, замглавы областной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов неоднократно утверждал, что регион планирует провести референдум по присоединению региона к России. По его словам, голосование «пройдет при любых обстоятельствах в законном поле и его проведению никто не помешает».Стремоусов объяснил, что попытки ВСУ обстреливать регион связаны с желанием сорвать плебисцит по определению государственной принадлежности Херсонщины.Первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов пообещал, что территорию ДНР полностью освободят от присутствия ВСУ до конца августа текущего года. Чиновник пояснил, что выражает лишь свое личное убеждение на этот счет, но заверил, что противник неизбежно уйдет из региона, в том числе из городов, пока не подконтрольных союзным войскам.Вопрос с визами для россиянРешений о том, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы, на уровне Евросоюза не принималось. Об этом РИА Новости заявил источник в постоянном представительстве ЕС в Москве.Он открестился от утверждений, будто граждан России прекратят пускать в ЕС.27 июля представитель России в ООН Ирина Тяжлова обвинила Швейцарию в отказе от выдачи виз россиянам для работы в организации.«У нас есть вполне конкретные претензии по части выдачи виз российским экспертам для участия в мероприятиях по безопасности ИКТ, проводимых в Женеве по линии ООН», — заявила она.Она подчеркнула, что для обеспечения эффективной работы рабочей группы участие стран в переговорном процессе имеет первостепенное значение.В начале недели стало известно, что крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам. Предполагаемая причина такого решения — спецоперация на Украине.После этого сообщалось, что Финляндия стала в десять раз чаще отказывать россиянам в выдаче шенгенских виз — сейчас отклоняется каждая восьмая заявка.На прошлой неделе в визовых центрах Франции, Греции и Испании в России закончились места на подачу документов на шенгенскую визу, а ждать новых мест придется не меньше месяца. Проблема возникла из-за того, что на фоне высылок дипломатов образовался дефицит сотрудников иностранных консульств.Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что возможная отмена Евросоюзом выдачи россиянам шенгенских виз повлечет за собой ответные меры России.После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Однако в некоторых случаях ограничения затронули и обычных граждан. Одной из таких мер стало ограничение на въезд для россиян.Первым государством Европы, которое прекратило выдачу виз всем россиянам, стала Чехия — свое решение Прага приняла уже 24 февраля. Также страна объявила о закрытии своих представительств в Петербурге и Екатеринбурге и об отзыве послов из России. Вслед за Чехией аналогичные меры приняла Латвия и Литва.25 февраля Япония объявила о введении нового пакета санкций против России, в частности, о визовых ограничениях для некоторых россиян. В тот же день ЕС заявил о намерении отменить так называемый привилегированный въезд для российских дипломатов и бизнесменов.Другой страной, которая приняла подобные меры, стала Новая Зеландия. Страна ввела запрет на получение виз для въезда или транзита через нее российским официальным лицам и некоторым другим гражданам, которые связаны с военной операцией на Украине.В свою очередь, Бельгия выступила за прекращение выдачи виз ЕС всем россиянам, в том числе студентам и тем, кто путешествует по работе. Португалия решила прекратить выдачу инвестиционных виз гражданам России, хотя общий объем финансовых вливаний в экономику страны от обладателей таких виз составил свыше €277 млн. Эстония приостановила выдачу туристических виз гражданам России 10 марта.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 4 марта предложил блокировать выдачу шенгенских виз россиянам. По его мнению, исключение должны составить гуманитарные визы. Кроме того, он считает, что выдавать визы стоит только тем гражданам России, которые хотят покинуть страну.25 июля ведущие партии Финляндии выступили за приостановку выдачи виз россиянам.Украинская цензура в СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский желает распространить свои методы управления государством на США. На это указал журналист телеканала Fox News Такер Карлсон.Он уличил украинского лидера в намерении экспортировать цензуру.По его мнению, на это указывает создание на Украине черного списка «российских пропагандистов», в котором оказались некоторые американцы, включая действующего сенатора Рэнда Пола и журналиста Гленна Гринвальда.Карлсон напомнил, что Зеленский фактически запретил на Украине работу оппозиционных партий и телеканалов.Ранее Зеленский подписал указ о создании «списка пропагандистов». В него попали несколько американских журналистов и сенаторов за якобы необъективное освещение ситуации на Украине.Зеленский указом также лишил гражданства страны олигарха Игоря Коломойского и политиков Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана. Рабиновичу пригрозили делом о госизмене, а у Корбана изъяли паспорт, когда тот безуспешно пытался въехать на территорию Украины.

https://ukraina.ru/20220726/1036885157.html

https://ukraina.ru/20220726/1036868016.html

https://ukraina.ru/20220726/1036854132.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, сша, россия, украина, визы