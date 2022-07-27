https://ukraina.ru/20220727/1036902314.html

CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале

CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале - 27.07.2022 Украина.ру

CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале

Министр обороны США Ллойд Остин разрешил лечение украинских солдат в американском военном госпитале в Германии. Об этом 26 июля сообщил телеканал CNN

2022-07-27T08:23

2022-07-27T08:23

2022-07-27T08:23

новости

пентагон

ллойд остин

военные

украина

лечение

госпиталь

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Теперь региональный медицинский центр Ландштуль, который находится примерно в тысяче километров от Украины, разрешено единовременно принимать до 18 раненых.Журналисты CNN отметили, что ранее были известны случаи, когда украинских военных лечили в гражданских больницах США, но в госпитали Пентагона доступ им до сих пор был закрыт.Это событие многие эксперты оценили как очередное подтверждение того, что Украиной в боевых действиях руководят не из Киева.

https://ukraina.ru/20220727/1036901448.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, пентагон, ллойд остин, военные, украина, лечение, госпиталь