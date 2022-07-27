https://ukraina.ru/20220727/1036902314.html
CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале
CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале - 27.07.2022 Украина.ру
CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале
Министр обороны США Ллойд Остин разрешил лечение украинских солдат в американском военном госпитале в Германии. Об этом 26 июля сообщил телеканал CNN
2022-07-27T08:23
2022-07-27T08:23
2022-07-27T08:23
новости
пентагон
ллойд остин
военные
украина
лечение
госпиталь
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Теперь региональный медицинский центр Ландштуль, который находится примерно в тысяче километров от Украины, разрешено единовременно принимать до 18 раненых.Журналисты CNN отметили, что ранее были известны случаи, когда украинских военных лечили в гражданских больницах США, но в госпитали Пентагона доступ им до сих пор был закрыт.Это событие многие эксперты оценили как очередное подтверждение того, что Украиной в боевых действиях руководят не из Киева.
https://ukraina.ru/20220727/1036901448.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пентагон, ллойд остин, военные, украина, лечение, госпиталь
CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале
Министр обороны США Ллойд Остин разрешил лечение украинских солдат в американском военном госпитале в Германии. Об этом 26 июля сообщил телеканал CNN