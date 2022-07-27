CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале - 27.07.2022 Украина.ру
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CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале
CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале - 27.07.2022 Украина.ру
CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале
Министр обороны США Ллойд Остин разрешил лечение украинских солдат в американском военном госпитале в Германии. Об этом 26 июля сообщил телеканал CNN
2022-07-27T08:23
2022-07-27T08:23
новости
пентагон
ллойд остин
военные
украина
лечение
госпиталь
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Теперь региональный медицинский центр Ландштуль, который находится примерно в тысяче километров от Украины, разрешено единовременно принимать до 18 раненых.Журналисты CNN отметили, что ранее были известны случаи, когда украинских военных лечили в гражданских больницах США, но в госпитали Пентагона доступ им до сих пор был закрыт.Это событие многие эксперты оценили как очередное подтверждение того, что Украиной в боевых действиях руководят не из Киева.
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новости, пентагон, ллойд остин, военные, украина, лечение, госпиталь

CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале

08:23 27.07.2022
 
© The Washington PostРегиональный медицинский центр Ландштуль в Германии
Региональный медицинский центр Ландштуль в Германии
© The Washington Post
Читать в
Министр обороны США Ллойд Остин разрешил лечение украинских солдат в американском военном госпитале в Германии. Об этом 26 июля сообщил телеканал CNN
Теперь региональный медицинский центр Ландштуль, который находится примерно в тысяче километров от Украины, разрешено единовременно принимать до 18 раненых.
Журналисты CNN отметили, что ранее были известны случаи, когда украинских военных лечили в гражданских больницах США, но в госпитали Пентагона доступ им до сих пор был закрыт.
Это событие многие эксперты оценили как очередное подтверждение того, что Украиной в боевых действиях руководят не из Киева.
- РИА Новости, 1920, 27.07.2022
08:07
Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок, чтобы больше заработать - СМИНорвежские проститутки начали выдавать себя за украинок. Об этом 26 июля сообщила местная телекомпания NRK
 
НовостиПентагонЛлойд ОстинвоенныеУкраиналечениегоспиталь
 
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