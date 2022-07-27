https://ukraina.ru/20220727/1036900926.html
Минобороны РФ построит в Мариуполе жилой квартал. Первое заселение состоится через месяц
Минобороны РФ строит в Мариуполе жилой квартал
Минобороны РФ построит в Мариуполе жилой квартал. Первое заселение состоится через месяц
До конца 2022 года в Мариуполе завершат строительство нового жилого микрорайона. Этой работой уже занимаются специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России, сообщают 27 июля в оборонном ведомстве
2022-07-27T07:42
2022-07-27T07:42
2022-07-27T08:08
мариуполь
строительство
жилые дома
кварталы
минобороны рф
жилье
квартиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/00/1033870041_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e82c57707e92c4c85e242d56012c1c30.jpg
"С нуля будут возведены 12 пятиэтажных новостроек общей емкостью более 2,5 тысяч квартир. Площадь застройки квартала составит 115 гектаров. Ход работ проинспектировал замминистра обороны России Тимур Иванов", - отчитались в Минобороны.Известно также, что в настоящее время на стройке задействовано более 1,3 тысячи строителей и 150 единиц спецтехники. Ожидается, что первые две многоэтажки будут сданы уже к началу нового учебного года, к 1 сентября.На предварительном этапе строительства военнослужащими инженерно-саперных подразделений ВС РФ было проведено сплошное разминирование территории. В общей сложности, саперы зачистили от мин 4 405 гектаров, обезвредив 88 619 взрывоопасных предметов.Украинские националисты использовали в Мариуполе технику живого щита, прячась в жилых кварталах. В итоге по приблизительным подсчетам местных властей, в городе оказались полностью разрушены 15% многоквартирных жилых домов.
https://ukraina.ru/20220727/1036900710.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/00/1033870041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c25ebf7aeb98a50bbe03eb43013c0d1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мариуполь, строительство, жилые дома, кварталы, минобороны рф, жилье, квартиры
Минобороны РФ построит в Мариуполе жилой квартал. Первое заселение состоится через месяц
07:42 27.07.2022 (обновлено: 08:08 27.07.2022)
До конца 2022 года в Мариуполе завершат строительство нового жилого микрорайона. Этой работой уже занимаются специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России, сообщают 27 июля в оборонном ведомстве
"С нуля будут возведены 12 пятиэтажных новостроек общей емкостью более 2,5 тысяч квартир. Площадь застройки квартала составит 115 гектаров. Ход работ проинспектировал замминистра обороны России Тимур Иванов", - отчитались в Минобороны.
Известно также, что в настоящее время на стройке задействовано более 1,3 тысячи строителей и 150 единиц спецтехники. Ожидается, что первые две многоэтажки будут сданы уже к началу нового учебного года, к 1 сентября.
На предварительном этапе строительства военнослужащими инженерно-саперных подразделений ВС РФ было проведено сплошное разминирование территории. В общей сложности, саперы зачистили от мин 4 405 гектаров, обезвредив 88 619 взрывоопасных предметов.
Украинские националисты использовали в Мариуполе технику живого щита, прячась в жилых кварталах. В итоге по приблизительным подсчетам местных властей, в городе оказались полностью разрушены 15% многоквартирных жилых домов.