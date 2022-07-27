Минобороны РФ строит в Мариуполе жилой квартал
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220727/1036900926.html
Минобороны РФ построит в Мариуполе жилой квартал. Первое заселение состоится через месяц
Минобороны РФ строит в Мариуполе жилой квартал
Минобороны РФ построит в Мариуполе жилой квартал. Первое заселение состоится через месяц
До конца 2022 года в Мариуполе завершат строительство нового жилого микрорайона. Этой работой уже занимаются специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России, сообщают 27 июля в оборонном ведомстве
2022-07-27T07:42
2022-07-27T08:08
мариуполь
строительство
жилые дома
кварталы
минобороны рф
жилье
квартиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/00/1033870041_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e82c57707e92c4c85e242d56012c1c30.jpg
"С нуля будут возведены 12 пятиэтажных новостроек общей емкостью более 2,5 тысяч квартир. Площадь застройки квартала составит 115 гектаров. Ход работ проинспектировал замминистра обороны России Тимур Иванов", - отчитались в Минобороны.Известно также, что в настоящее время на стройке задействовано более 1,3 тысячи строителей и 150 единиц спецтехники. Ожидается, что первые две многоэтажки будут сданы уже к началу нового учебного года, к 1 сентября.На предварительном этапе строительства военнослужащими инженерно-саперных подразделений ВС РФ было проведено сплошное разминирование территории. В общей сложности, саперы зачистили от мин 4 405 гектаров, обезвредив 88 619 взрывоопасных предметов.Украинские националисты использовали в Мариуполе технику живого щита, прячась в жилых кварталах. В итоге по приблизительным подсчетам местных властей, в городе оказались полностью разрушены 15% многоквартирных жилых домов.
https://ukraina.ru/20220727/1036900710.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103387/00/1033870041_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c25ebf7aeb98a50bbe03eb43013c0d1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мариуполь, строительство, жилые дома, кварталы, минобороны рф, жилье, квартиры

Минобороны РФ построит в Мариуполе жилой квартал. Первое заселение состоится через месяц

07:42 27.07.2022 (обновлено: 08:08 27.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
До конца 2022 года в Мариуполе завершат строительство нового жилого микрорайона. Этой работой уже занимаются специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России, сообщают 27 июля в оборонном ведомстве
"С нуля будут возведены 12 пятиэтажных новостроек общей емкостью более 2,5 тысяч квартир. Площадь застройки квартала составит 115 гектаров. Ход работ проинспектировал замминистра обороны России Тимур Иванов", - отчитались в Минобороны.
Известно также, что в настоящее время на стройке задействовано более 1,3 тысячи строителей и 150 единиц спецтехники. Ожидается, что первые две многоэтажки будут сданы уже к началу нового учебного года, к 1 сентября.
На предварительном этапе строительства военнослужащими инженерно-саперных подразделений ВС РФ было проведено сплошное разминирование территории. В общей сложности, саперы зачистили от мин 4 405 гектаров, обезвредив 88 619 взрывоопасных предметов.
Украинские националисты использовали в Мариуполе технику живого щита, прячась в жилых кварталах. В итоге по приблизительным подсчетам местных властей, в городе оказались полностью разрушены 15% многоквартирных жилых домов.
сенатор США Марко Рубио
07:29
В США придумали, как наказать Китай за покупку нефти из РоссииСенатор от Республиканской партии США Марко Рубио заявил, что закупая у России нефть, Пекин поддерживает специальную операцию на Украине. На основе этой идеи он разработал законопроект о санкциях за перевозку нефти и сжиженного природного газа из России в Китай, сообщает агентство Bloomberg 27 июля
 
МариупольСтроительствожилые домакварталыМинобороны РФжильеквартиры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00"Считается почетным": экономист о том, как россияне реагируют на санкционный список ЕС
09:00Хроника событий на Украине на утро 26 июля: возврат территорий, визы для россиян, цензура
08:57Ярлык на вырост. Межгосударственное фехтование США и России украинскими шпагами
08:56Из архивов СБУ. Как агенты спецслужбы следили за жителями Херсона и подавляли инакомыслие
08:53Наемник из США пожаловался на нехватку в украинской армии принтеров и батареек
08:45"Не должны расслабляться": Дудчак рассказал, как ЕС меняют стратегию по отношению к РФ
08:36"Газпром" понизил транзит газа в Европу еще на 20%
08:30Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии
08:23CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале
08:15"Дело нехитрое": Кочетков рассказал, что будет, если Россия и Китай ликвидируют США
08:07Норвежские проститутки начали выдавать себя за украинок, чтобы больше заработать - СМИ
08:00"Они троллят американцев": эксперт объяснил, почему США не могут угрожать Китаю
07:58А-10 не надо: в Киеве обиделись на предложение США о поставке "старых" штурмовиков
07:48Чем воюют в Украине. Получат ли ВСУ F-16?
07:46"Остановка "Северного потока" - это маленький апокалипсис" - политолог Дмитрий Дробницкий
07:45"Посидели две недели": журналист рассказал о контрнаступлении ВСУ, о котором не писали СМИ
07:42Минобороны РФ построит в Мариуполе жилой квартал. Первое заселение состоится через месяц
07:30В Херсоне рассказали о снижении цен на продукты и ЖКХ
07:29В США придумали, как наказать Китай за покупку нефти из России
07:29Образ жизни — фейки. Провинциальные хроники обыкновенных отщепенцев
Лента новостейМолния