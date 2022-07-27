https://ukraina.ru/20220727/1036900926.html

Минобороны РФ построит в Мариуполе жилой квартал. Первое заселение состоится через месяц

Минобороны РФ строит в Мариуполе жилой квартал

Минобороны РФ построит в Мариуполе жилой квартал. Первое заселение состоится через месяц

До конца 2022 года в Мариуполе завершат строительство нового жилого микрорайона. Этой работой уже занимаются специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России, сообщают 27 июля в оборонном ведомстве

2022-07-27T07:42

2022-07-27T07:42

2022-07-27T08:08

мариуполь

строительство

жилые дома

кварталы

минобороны рф

жилье

квартиры

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"С нуля будут возведены 12 пятиэтажных новостроек общей емкостью более 2,5 тысяч квартир. Площадь застройки квартала составит 115 гектаров. Ход работ проинспектировал замминистра обороны России Тимур Иванов", - отчитались в Минобороны.Известно также, что в настоящее время на стройке задействовано более 1,3 тысячи строителей и 150 единиц спецтехники. Ожидается, что первые две многоэтажки будут сданы уже к началу нового учебного года, к 1 сентября.На предварительном этапе строительства военнослужащими инженерно-саперных подразделений ВС РФ было проведено сплошное разминирование территории. В общей сложности, саперы зачистили от мин 4 405 гектаров, обезвредив 88 619 взрывоопасных предметов.Украинские националисты использовали в Мариуполе технику живого щита, прячась в жилых кварталах. В итоге по приблизительным подсчетам местных властей, в городе оказались полностью разрушены 15% многоквартирных жилых домов.

https://ukraina.ru/20220727/1036900710.html

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мариуполь, строительство, жилые дома, кварталы, минобороны рф, жилье, квартиры