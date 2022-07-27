В США придумали, как наказать Китай за покупку нефти из России - 27.07.2022 Украина.ру
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В США придумали, как наказать Китай за покупку нефти из России
В США придумали, как наказать Китай за покупку нефти из России - 27.07.2022 Украина.ру
В США придумали, как наказать Китай за покупку нефти из России
Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио заявил, что закупая у России нефть, Пекин поддерживает специальную операцию на Украине. На основе этой идеи он разработал законопроект о санкциях за перевозку нефти и сжиженного природного газа из России в Китай, сообщает агентство Bloomberg 27 июля
2022-07-27T07:29
2022-07-27T07:29
новости
сша
китай
россия
нефть
спг
санкции
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"Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им (России – ред.) в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями", - считает сенатор.Эту идею поддержали его коллеги из Северной Дакоты и Флориды Кевин Крамер и Рик Скотт. Журналисты Bloomberg отметили, что прекращение поставок нефти из России вынудит Китай вступить в конкурентную борьбу за сырье из Ближнего Востока и Африки, что логичным образом спровоцирует рост цен.Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, включая отказ от "Северного потока-2" и нефтяное эмбарго. Это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, поставив в том числе и Запад в условие крайнего дефицита и дороговизны нефти, газа и даже угля.Однако лидеры стран "Большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом G-7 надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.
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новости, сша, китай, россия, нефть, спг, санкции

В США придумали, как наказать Китай за покупку нефти из России

07:29 27.07.2022
 
© Eva Marie Uzcategui/Bloombergсенатор США Марко Рубио
сенатор США Марко Рубио
© Eva Marie Uzcategui/Bloomberg
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Сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио заявил, что закупая у России нефть, Пекин поддерживает специальную операцию на Украине. На основе этой идеи он разработал законопроект о санкциях за перевозку нефти и сжиженного природного газа из России в Китай, сообщает агентство Bloomberg 27 июля
"Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие им (России – ред.) в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями", - считает сенатор.
Эту идею поддержали его коллеги из Северной Дакоты и Флориды Кевин Крамер и Рик Скотт. Журналисты Bloomberg отметили, что прекращение поставок нефти из России вынудит Китай вступить в конкурентную борьбу за сырье из Ближнего Востока и Африки, что логичным образом спровоцирует рост цен.
Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, включая отказ от "Северного потока-2" и нефтяное эмбарго. Это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, поставив в том числе и Запад в условие крайнего дефицита и дороговизны нефти, газа и даже угля.
Однако лидеры стран "Большой семерки" решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.
Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом G-7 надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.
Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.
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