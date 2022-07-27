https://ukraina.ru/20220727/1036897327.html

Образ жизни — фейки. Провинциальные хроники обыкновенных отщепенцев

Образ жизни — фейки. Провинциальные хроники обыкновенных отщепенцев - 27.07.2022 Украина.ру

Образ жизни — фейки. Провинциальные хроники обыкновенных отщепенцев

Украина.ру, 27.07.2022

2022-07-27T07:29

2022-07-27T07:29

2022-07-27T09:01

эксклюзив

журналисты

гордон

аркадий бабченко

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Украинские журналисты и оппозиционные издания в России, ведущие много лет войну против интересов России и ее народа, не гнушаются ничем в своих попытках прозвучать громче и звонче других. Однако оголтелые призывы к убийствам, предательству и вражде выдают, скорее, их провинциальность, чем принципиальность.Описание«Друзья, извините мне мою небритость и мой непривычный внешний вид. Я не спал 35 часов, потому что спать было некогда и незачем», — так одиозный украинский журналист Дмитрий Гордон начал свое обращение к «украинскому народу и россиянам» 25 февраля, в котором рассказал о «героической смерти пограничников с острова Змеиного, не побоявшихся бросить оскорбительную фразу в лицо российским морякам».Конечно, баечку о пограничниках рассказывал не только Гордон, но с масштабами его аудитории и финансовыми возможностями его СМИ распространять подобные беспочвенные выдумки — цинизм невероятного масштаба.Дмитрий Гордон — личность противоречивая. Сам он любит создавать себе имидж независимого, незаангажированного журналиста. В интервью Юрию Дудю*, на традиционный вопрос о заработке, он рассказал, что журналистика в его жизни — для души, а зарабатывает он исключительно недвижимостью, в чем баснословно преуспел, а доходы его исчисляются в миллионах.Громкие и вымышленные истории для Гордона — основа его деятельности. Так, наиболее скандальными из интервью на его канале, стали беседы с бывшим главой Минобороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) и экс-депутатом Госдумы и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской. Получив в свой адрес тысячи угроз и обвинений в небывалой зраде из-за интервью с ними, Гордон заверил публику, что передал записи бесед «на флешке в Гаагский трибунал».Тактом и корректностью журналист не отличался никогда: многие годы он называет себя врагом России и «лично Путина», а в своих высказываниях становится лишь жестче.С начала спецоперации на Украине риторика Гордона ужесточилась многократно. "Журналист" позволял себе открыто призывать к убийствам российских солдат, матом оскорблять их, угрожать лично президенту РФ Владимиру Путину. Не иссякали и сказки, в которые верится и вовсе с трудом: например, именно Гордон придумал и распространил на Украине историю о "фильтрационных" лагерях, в которых в России пытают людей, эвакуировавшихся с Украины и из ЛДНР.В марте Следственный комитет завел против него уголовное дело по статьям о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354), возбуждении ненависти по признакам национальности (п. "б" ч. 2 ст. 282), а также о "распространении заведомо ложной информации" о действиях российских военных (п. "а" ч. 2 ст. 207.3). Затем, в апреле, Росфинмониторинг внес Гордона в реестр экстремистов и террористов, что вызвало у него самого бурную реакцию:«Я хочу поблагодарить руководство России за два ордена мне на грудь. Я счастлив, что, будучи журналистом и патриотом своей страны, в момент самых тяжелых испытаний за всю 30-летнюю историю независимой Украины я имею от вас уголовное дело по трем статьям и еще запись в реестре, что я террорист и экстремист», — написал Гордон.Наконец, в июле МВД России объявило Дмитрия Гордона в розыск.Проблема Гордона в том, что называющий себя журналистом он не только не журналист, а, как говорится, патентованный фейкомет, то есть человек, создающий и распространяющий фейки, ложную информацию, клевету, и именно за это получающий свои «тридцать серебренников» от украинской власти.Рим предателям не платит. Взлеты и падения Матвея Ганапольского* и Евгения Киселева*.Некогда актер, режиссер и журналист Матвей Ганапольский* успел поработать в самых разных СМИ различных идеологических направлений, но «зацепился» только на радиостанции «Эхо Москвы»**, где работал до ее закрытия в марте 2022 с 1991 года.Свою позицию поддержки националистического украинского режима он обозначил еще в 2014 году, когда после воссоединения Крыма с Россией переехал в Киев и спустя два года получил паспорт гражданина Украины. За эти годы он продолжал работать на «Радио вести», «Эхо Москвы»**, телеканале «Прямий» и телеканале NewsOne.Как и Дмитрий Гордон, Ганапольский известен своими «яркими» антироссийскими высказываниями, оскорблениями российского президента и громкими обвинениями в адрес российских военных.«Русские обстреливают Украину по три раза каждый день: утром бьют по инфраструктуре; днём по работающим предприятиям; ночью исключительно по жилым домам. Для того, чтобы умирали. Чтобы боялись. Чтобы бежали», — заявляет Ганапольский в своей статье, смакуя свои выдумки, как это делала бывшая омбудсмен Украины Людмила Денисова.С начала спецоперации Ганапольский множество раз желал «гробов» и разрушенных жизней гражданам России, «всем без исключения, моим друзьям-знакомым из России».5 апреля 2022 года Минюст России внёс Ганапольского и журналиста Евгения Киселева в список физических лиц — «иностранных агентов». Они стали первыми личностями, внесёнными именно в этот список, а не в список СМИ — «иностранных агентов». Они же оба заявляли и о «проблемах» с украинским обществом, — по информации Киселева и Ганапольского, они находятся в «списке журналистов, которым может грозить опасность», и даже встречались по этому вопросу с украинскими правоохранителями.Непривередливый Евгений Киселев, не относящий себя к «плебсу» и «быдлу».Напарник Ганапольского Евгений Киселев также успел поработать во множестве СМИ России и Украины. Значительная часть его карьеры прошла на федеральных российских каналах и в изданиях, однако в 2001 году Киселев уволился с телеканала НТВ, заявив, что более не желает «работать под контролем государства».С 2008 года Киселев является ведущим «ахметовского» телеканала «Украина 24» и гражданство Украины получил еще в 2013 году, при экс-президенте страны Викторе Януковиче, хотя сам лично высказывался о нем негативно и уточнял, что «не хотел бы получать паспорт из его рук».Свое отношение к своей аудитории и народу, Киселев выразил, комментируя президентские выборы в Венесуэле на которых победил Николас Мадуро:После начала российской СВО Киселев публиковал в Facebook*** записи с критикой российских властей. Он высказывался против политики Москвы по отношению к Украине и раньше, еще в 2014 году, — после присоединения Крыма к России, а в марте 2022 стал участником «Антивоенного комитета России»**, в который вошли ряд оппозиционных журналистов, политиков и бизнесменов. Недолго просуществовавшая организация занималась созданием и подстрекательством протестов в российских городах в феврале и марте текущего года, и 26 марта сайт «комитета» был заблокирован Роскомнадзором.«Танкист» Аркадий Бабченко*. Театр одного актера.Экстремист и эксцентрик Аркадий Бабченко когда-то прежде был успешным военным журналистом, сотрудничавшим с самыми разными медиа всех направлений. Множество раз журналист заявлял о «притеснениях», «преследованиях», бесчисленных угрозах в России — со стороны власти, правоохранителей и патриотически настроенных сограждан, и, в 2017 году, когда страхи Бабченко дошли до предела, он уехал в «безопасный» Киев, где и остался.Однако, «российские спецслужбы» «нашли и убили» его и в Киеве: в 2018 Бабченко инсценировал покушение на самого себя, облившись свиной кровью, сумев вызвать широкий общественный резонанс, однако, «российский след» в покушении так обнаружен и не был мировым сообществом, и журналист замял ситуацию.Одиозные антироссийские высказывания Бабченко нередко касались личности Владимира Путина, унизительных парафраз в адрес российских военных, насмешливого глумления над жертвами катастрофы Ту-154.Abrams – американский танк. Подобные высказывания смутили даже украинских коллег Бабченко, а среди простых людей он не сумел заслужить любви ни у российской, ни у украинской аудитории.РезюмеВсе эти люди известны своей изощренной хулой в адрес России (а для Ганапольского, Киселева и Бабченко еще и Родины) и при этом щедро сдобренной ложью и изобретенными ими же фейками, как, например, якобы погибшими защитниками острова Змеиный, которые на самом деле все сдались в плен, но это, ложь и ее разоблачение, нисколько не смущает предателей и клеветников, потому что для них это - не работа, а образ жизни.*лицо, признанное в РФ иностранным агентом**организация, признанная в РФ иностранным агентом***Деятельность компании Meta (владельца соцсетей Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, журналисты, гордон, аркадий бабченко