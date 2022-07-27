Рогов: референдум в Запорожье уже идет - 27.07.2022 Украина.ру
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Рогов: референдум в Запорожье уже идет
Рогов: референдум в Запорожье уже идет - 27.07.2022 Украина.ру
Рогов: референдум в Запорожье уже идет
Как продвигается процесс выдачи российских паспортов в Запорожской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
2022-07-27T06:15
2022-07-27T06:15
новости
рогов
запорожье
референдум
гражданство
паспорта
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По его словам, процесс паспортизации идет полным ходом, в области уже открыто 25 пунктов выдачи документов, хотя еще совсем недавно он был один. Открылись эти пункты в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и других частях области."Здесь интересен момент, что это, по сути, референдум. Паспортизация, получение гражданства, принятие присяги на верность Российской Федерации – это и есть референдум. Мы видим, что явка на него просто зашкаливает. Люди стоят в очередях, никто бы не делал этого по принуждению. Сколько бы не пыжилась украинская пропаганда и всевозможные информационные помойки Зеленского, что все это под дулами автоматов… Никто не пойдет под дулами автоматов десятками тысяч людей. Люди стоят неделями в очереди", - заявил Рогов.Он добавил, что паспортизация, конечно, не обходится без проблем: у кого-то документы уничтожены украинскими властями, кто-то потерял паспорт, у кого-то ID-карта, и невозможно подтвердить прописку, регистрацию по месту жительства.Однако все эти трудности, подчеркнул Рогов, решаются.
https://ukraina.ru/20220725/1036837003.html
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новости, рогов, запорожье, референдум, гражданство, паспорта

Рогов: референдум в Запорожье уже идет

06:15 27.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Как продвигается процесс выдачи российских паспортов в Запорожской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
По его словам, процесс паспортизации идет полным ходом, в области уже открыто 25 пунктов выдачи документов, хотя еще совсем недавно он был один. Открылись эти пункты в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и других частях области.
"Здесь интересен момент, что это, по сути, референдум. Паспортизация, получение гражданства, принятие присяги на верность Российской Федерации – это и есть референдум. Мы видим, что явка на него просто зашкаливает. Люди стоят в очередях, никто бы не делал этого по принуждению. Сколько бы не пыжилась украинская пропаганда и всевозможные информационные помойки Зеленского, что все это под дулами автоматов… Никто не пойдет под дулами автоматов десятками тысяч людей. Люди стоят неделями в очереди", - заявил Рогов.
Он добавил, что паспортизация, конечно, не обходится без проблем: у кого-то документы уничтожены украинскими властями, кто-то потерял паспорт, у кого-то ID-карта, и невозможно подтвердить прописку, регистрацию по месту жительства.
Однако все эти трудности, подчеркнул Рогов, решаются.
Владимир Рогов интервью
25 июля, 16:38
Владимир Рогов: Мы уже не Украина, но еще не Россия
 
НовостиРоговЗапорожьереферендумгражданствопаспорта
 
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