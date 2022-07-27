https://ukraina.ru/20220727/1036871901.html

Рогов: референдум в Запорожье уже идет

Рогов: референдум в Запорожье уже идет - 27.07.2022 Украина.ру

Рогов: референдум в Запорожье уже идет

Как продвигается процесс выдачи российских паспортов в Запорожской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов

2022-07-27T06:15

2022-07-27T06:15

2022-07-27T06:15

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запорожье

референдум

гражданство

паспорта

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По его словам, процесс паспортизации идет полным ходом, в области уже открыто 25 пунктов выдачи документов, хотя еще совсем недавно он был один. Открылись эти пункты в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и других частях области."Здесь интересен момент, что это, по сути, референдум. Паспортизация, получение гражданства, принятие присяги на верность Российской Федерации – это и есть референдум. Мы видим, что явка на него просто зашкаливает. Люди стоят в очередях, никто бы не делал этого по принуждению. Сколько бы не пыжилась украинская пропаганда и всевозможные информационные помойки Зеленского, что все это под дулами автоматов… Никто не пойдет под дулами автоматов десятками тысяч людей. Люди стоят неделями в очереди", - заявил Рогов.Он добавил, что паспортизация, конечно, не обходится без проблем: у кого-то документы уничтожены украинскими властями, кто-то потерял паспорт, у кого-то ID-карта, и невозможно подтвердить прописку, регистрацию по месту жительства.Однако все эти трудности, подчеркнул Рогов, решаются.

https://ukraina.ru/20220725/1036837003.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рогов, запорожье, референдум, гражданство, паспорта