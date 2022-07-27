https://ukraina.ru/20220727/1036871901.html
Рогов: референдум в Запорожье уже идет
Рогов: референдум в Запорожье уже идет - 27.07.2022 Украина.ру
Рогов: референдум в Запорожье уже идет
Как продвигается процесс выдачи российских паспортов в Запорожской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
2022-07-27T06:15
2022-07-27T06:15
2022-07-27T06:15
новости
рогов
запорожье
референдум
гражданство
паспорта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103434/09/1034340960_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_54d277b0b5429368a6e3b8ac5211afcb.jpg
По его словам, процесс паспортизации идет полным ходом, в области уже открыто 25 пунктов выдачи документов, хотя еще совсем недавно он был один. Открылись эти пункты в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и других частях области."Здесь интересен момент, что это, по сути, референдум. Паспортизация, получение гражданства, принятие присяги на верность Российской Федерации – это и есть референдум. Мы видим, что явка на него просто зашкаливает. Люди стоят в очередях, никто бы не делал этого по принуждению. Сколько бы не пыжилась украинская пропаганда и всевозможные информационные помойки Зеленского, что все это под дулами автоматов… Никто не пойдет под дулами автоматов десятками тысяч людей. Люди стоят неделями в очереди", - заявил Рогов.Он добавил, что паспортизация, конечно, не обходится без проблем: у кого-то документы уничтожены украинскими властями, кто-то потерял паспорт, у кого-то ID-карта, и невозможно подтвердить прописку, регистрацию по месту жительства.Однако все эти трудности, подчеркнул Рогов, решаются.
https://ukraina.ru/20220725/1036837003.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103434/09/1034340960_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_710ebe4c5cf3730f2db0290078bac448.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рогов, запорожье, референдум, гражданство, паспорта
Рогов: референдум в Запорожье уже идет
Как продвигается процесс выдачи российских паспортов в Запорожской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
По его словам, процесс паспортизации идет полным ходом, в области уже открыто 25 пунктов выдачи документов, хотя еще совсем недавно он был один. Открылись эти пункты в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и других частях области.
"Здесь интересен момент, что это, по сути, референдум. Паспортизация, получение гражданства, принятие присяги на верность Российской Федерации – это и есть референдум. Мы видим, что явка на него просто зашкаливает. Люди стоят в очередях, никто бы не делал этого по принуждению. Сколько бы не пыжилась украинская пропаганда и всевозможные информационные помойки Зеленского, что все это под дулами автоматов… Никто не пойдет под дулами автоматов десятками тысяч людей. Люди стоят неделями в очереди", - заявил Рогов.
Он добавил, что паспортизация, конечно, не обходится без проблем: у кого-то документы уничтожены украинскими властями, кто-то потерял паспорт, у кого-то ID-карта, и невозможно подтвердить прописку, регистрацию по месту жительства.
Однако все эти трудности, подчеркнул Рогов, решаются.