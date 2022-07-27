Запорожцы пообещали напомнить россиянам давно забытое - 27.07.2022 Украина.ру
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Запорожцы пообещали напомнить россиянам давно забытое
Запорожцы пообещали напомнить россиянам давно забытое - 27.07.2022 Украина.ру
Запорожцы пообещали напомнить россиянам давно забытое
Жители освобожденной приазовской части Запорожской области изъявили желание войти в состав РФ, а пока в регионе работают над налаживанием жизни, в том числе и в части торговли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-07-27T04:15
2022-07-27T04:15
новости
запорожская область
сельхозпродукция
фрукты
овощи
санкции
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По его словам, Запорожье богато сельхозпродукцией – фруктами, овощами и зеленью. Все это уже поставляется в Россию."Сельхозпродукция здесь очень качественная, натуральная, с настоящим вкусом, от которого отвыкли большей частью жители крупных российских городов. Для меня это было стрессом, когда, приехав вынужденно из Киева, из Запорожья в Москву, я вдруг столкнулся с той резиновой пищей, чаще всего иностранного производства, которая внешне только была похожа на огурцы-помидоры, но совершенно не была похожа по вкусу", - рассказал Рогов.Он подчеркнул, что развитие сельскохозяйственной отрасли Запорожья – ответ в том числе на антироссийские санкции, принятые Западом.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
https://ukraina.ru/20220725/1036837003.html
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новости, запорожская область, сельхозпродукция, фрукты, овощи, санкции

Запорожцы пообещали напомнить россиянам давно забытое

04:15 27.07.2022
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкВид на плотину Днепрогэс и памятник В.И. Ленину
Вид на плотину Днепрогэс и памятник В.И. Ленину - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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Жители освобожденной приазовской части Запорожской области изъявили желание войти в состав РФ, а пока в регионе работают над налаживанием жизни, в том числе и в части торговли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
По его словам, Запорожье богато сельхозпродукцией – фруктами, овощами и зеленью. Все это уже поставляется в Россию.
"Сельхозпродукция здесь очень качественная, натуральная, с настоящим вкусом, от которого отвыкли большей частью жители крупных российских городов. Для меня это было стрессом, когда, приехав вынужденно из Киева, из Запорожья в Москву, я вдруг столкнулся с той резиновой пищей, чаще всего иностранного производства, которая внешне только была похожа на огурцы-помидоры, но совершенно не была похожа по вкусу", - рассказал Рогов.
Он подчеркнул, что развитие сельскохозяйственной отрасли Запорожья – ответ в том числе на антироссийские санкции, принятые Западом.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.
В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
Владимир Рогов интервью
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