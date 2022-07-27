https://ukraina.ru/20220727/1036860812.html

"Нам нужны удочки": Рогов рассказал о главных проблемах Запорожской области

"Нам нужны удочки": Рогов рассказал о главных проблемах Запорожской области - 27.07.2022 Украина.ру

"Нам нужны удочки": Рогов рассказал о главных проблемах Запорожской области

Две самые главные задачи, стоящие сейчас перед ВГА Запорожья – это процесс получения гражданами российского гражданства и безработица. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-07-27T07:00

2022-07-27T07:00

2022-07-27T07:00

новости

рогов

запорожская область

проблемы

гражданство

безработица

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"Из того, что, слава Богу, получается, шаг за шагом, делать – это хоть какое-то начало работы с рынком труда. У нас появились центры занятости, начали проводиться на регулярной основе ярмарки вакансий. Интерес к ним крайне велик, потому что безработица сейчас – наша основная проблема: нам не нужна рыба, нам нужны удочки, которыми ловить", - сказал Рогов.Он добавил, что параллельно в регионе идет борьба за рынки сбыта, которые помогут населению наладить нормальный уровень жизни.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.

https://ukraina.ru/20220725/1036837003.html

https://ukraina.ru/20220726/1036852621.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рогов, запорожская область, проблемы, гражданство, безработица