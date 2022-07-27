https://ukraina.ru/20220727/1036860812.html
"Нам нужны удочки": Рогов рассказал о главных проблемах Запорожской области
"Нам нужны удочки": Рогов рассказал о главных проблемах Запорожской области - 27.07.2022 Украина.ру
"Нам нужны удочки": Рогов рассказал о главных проблемах Запорожской области
Две самые главные задачи, стоящие сейчас перед ВГА Запорожья – это процесс получения гражданами российского гражданства и безработица. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-07-27T07:00
2022-07-27T07:00
2022-07-27T07:00
новости
рогов
запорожская область
проблемы
гражданство
безработица
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"Из того, что, слава Богу, получается, шаг за шагом, делать – это хоть какое-то начало работы с рынком труда. У нас появились центры занятости, начали проводиться на регулярной основе ярмарки вакансий. Интерес к ним крайне велик, потому что безработица сейчас – наша основная проблема: нам не нужна рыба, нам нужны удочки, которыми ловить", - сказал Рогов.Он добавил, что параллельно в регионе идет борьба за рынки сбыта, которые помогут населению наладить нормальный уровень жизни.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
https://ukraina.ru/20220725/1036837003.html
https://ukraina.ru/20220726/1036852621.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, рогов, запорожская область, проблемы, гражданство, безработица
"Нам нужны удочки": Рогов рассказал о главных проблемах Запорожской области
Две самые главные задачи, стоящие сейчас перед ВГА Запорожья – это процесс получения гражданами российского гражданства и безработица. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
"Из того, что, слава Богу, получается, шаг за шагом, делать – это хоть какое-то начало работы с рынком труда. У нас появились центры занятости, начали проводиться на регулярной основе ярмарки вакансий. Интерес к ним крайне велик, потому что безработица сейчас – наша основная проблема: нам не нужна рыба, нам нужны удочки, которыми ловить", - сказал Рогов.
Он добавил, что параллельно в регионе идет борьба за рынки сбыта, которые помогут населению наладить нормальный уровень жизни.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль уже несколько регионов, в их числе Херсонская область и приазовская часть Запорожской области.
В этих регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.