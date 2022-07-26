"Предубеждений нет": РФ всегда готова к переговорам с Киевом
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"Предубеждений нет": Лавров сделал заявление по переговорам с Украиной
"Предубеждений нет": РФ всегда готова к переговорам с Киевом
"Предубеждений нет": Лавров сделал заявление по переговорам с Украиной
Глава МИД России Сергей Лавров 26 июля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
2022-07-26T16:45
2022-07-26T16:45
новости
россия
украина
сергей лавров
переговоры
мид рф
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Министр добавил, что когда на ранней стадии военной операции украинская сторона предложила переговоры, Москва согласилась, состоялось несколько раундов, которые привели к этапу 29 марта в Стамбуле. Тогда Киев предложил вариант договора, который поддержали в России.Он отметил, что России известно, "что такие наши коллеги, как США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул".У Москвы нет предубеждений против переговоров с Украиной, подчеркнул Лавров, но в США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией. "Делайте выводы" - заключил глава российского МИД.
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новости, россия, украина, сергей лавров, переговоры, мид рф

"Предубеждений нет": Лавров сделал заявление по переговорам с Украиной

16:45 26.07.2022
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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Глава МИД России Сергей Лавров 26 июля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: боевые действия заканчиваются за переговорным столом.
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Министр добавил, что когда на ранней стадии военной операции украинская сторона предложила переговоры, Москва согласилась, состоялось несколько раундов, которые привели к этапу 29 марта в Стамбуле. Тогда Киев предложил вариант договора, который поддержали в России.
Но с тех пор никакого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела.
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Он отметил, что России известно, "что такие наши коллеги, как США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул".
У Москвы нет предубеждений против переговоров с Украиной, подчеркнул Лавров, но в США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией.
"Делайте выводы" - заключил глава российского МИД.
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