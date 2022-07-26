https://ukraina.ru/20220726/1036886724.html

"Предубеждений нет": Лавров сделал заявление по переговорам с Украиной

"Предубеждений нет": РФ всегда готова к переговорам с Киевом

"Предубеждений нет": Лавров сделал заявление по переговорам с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров 26 июля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

2022-07-26T16:45

2022-07-26T16:45

2022-07-26T16:45

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Министр добавил, что когда на ранней стадии военной операции украинская сторона предложила переговоры, Москва согласилась, состоялось несколько раундов, которые привели к этапу 29 марта в Стамбуле. Тогда Киев предложил вариант договора, который поддержали в России.Он отметил, что России известно, "что такие наши коллеги, как США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул".У Москвы нет предубеждений против переговоров с Украиной, подчеркнул Лавров, но в США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией. "Делайте выводы" - заключил глава российского МИД.

https://ukraina.ru/20220726/1036866220.html

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новости, россия, украина, сергей лавров, переговоры, мид рф