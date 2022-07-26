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"Предубеждений нет": Лавров сделал заявление по переговорам с Украиной
"Предубеждений нет": РФ всегда готова к переговорам с Киевом
"Предубеждений нет": Лавров сделал заявление по переговорам с Украиной
Глава МИД России Сергей Лавров 26 июля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
2022-07-26T16:45
2022-07-26T16:45
2022-07-26T16:45
новости
россия
украина
сергей лавров
переговоры
мид рф
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Министр добавил, что когда на ранней стадии военной операции украинская сторона предложила переговоры, Москва согласилась, состоялось несколько раундов, которые привели к этапу 29 марта в Стамбуле. Тогда Киев предложил вариант договора, который поддержали в России.Он отметил, что России известно, "что такие наши коллеги, как США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул".У Москвы нет предубеждений против переговоров с Украиной, подчеркнул Лавров, но в США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией. "Делайте выводы" - заключил глава российского МИД.
https://ukraina.ru/20220726/1036866220.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сергей лавров, переговоры, мид рф
"Предубеждений нет": Лавров сделал заявление по переговорам с Украиной
Глава МИД России Сергей Лавров 26 июля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: боевые действия заканчиваются за переговорным столом.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Министр добавил, что когда на ранней стадии военной операции украинская сторона предложила переговоры, Москва согласилась, состоялось несколько раундов, которые привели к этапу 29 марта в Стамбуле. Тогда Киев предложил вариант договора, который поддержали в России.
Но с тех пор никакого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Он отметил, что России известно, "что такие наши коллеги, как США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул".
У Москвы нет предубеждений против переговоров с Украиной, подчеркнул Лавров, но в США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией.
"Делайте выводы" - заключил глава российского МИД.