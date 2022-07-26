Украинские пользователи обвинили Лолиту в предательстве
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Украинцы-русофобы атаковали Лолиту
Украинские пользователи обвинили Лолиту в предательстве
Украинцы-русофобы атаковали Лолиту
Украинские пользователи соцсетей "набросились" на российскую певицу Лолиту Милявскую за ее пост, которым она анонсировала проведение российского фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму
2022-07-26T15:56
2022-07-26T15:56
новости
лолита
россия
соцсети
крым
фестиваль
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Артистка опубликовала на своей странице постер фестиваля "Таврида.АРТ", который планируется провести в августе в Крыму. Она подписала изображение словами "Путешествуйте на Тавриду!" и указала локацию – город Судак, бухта Капсель.Однако некоторые пользователи сети воспользовались этим сообщением как лишним поводом вновь обвинить Лолиту в предательстве.Ранее российская певица с закарпатскими корнями резко отреагировала на выпады антироссиийски настроенных пользователей, обвинивших ее в ненависти к украинцам. Милявская также заявила, что потрясена отсутствием дипломатичной риторики друг с другом, когда чем громче и оскорбительнее звучат слова, тем лучше.На Украине продолжают травить артистов, отказавшихся высказывать мнение о российской спецоперации.Ранее там пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".
https://ukraina.ru/20220715/1036482955.html
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60
новости, лолита, россия, соцсети, крым, фестиваль

Украинцы-русофобы атаковали Лолиту

15:56 26.07.2022
 
© Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанкСъемки программы "Новогодний голубой огонек" на телеканале "Россия 1" Лолита
Съемки программы Новогодний голубой огонек на телеканале Россия 1 Лолита
© Пресс-служба телеканала «Россия 1»
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Украинские пользователи соцсетей "набросились" на российскую певицу Лолиту Милявскую за ее пост, которым она анонсировала проведение российского фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму
Артистка опубликовала на своей странице постер фестиваля "Таврида.АРТ", который планируется провести в августе в Крыму. Она подписала изображение словами "Путешествуйте на Тавриду!" и указала локацию – город Судак, бухта Капсель.
Однако некоторые пользователи сети воспользовались этим сообщением как лишним поводом вновь обвинить Лолиту в предательстве.
Ранее российская певица с закарпатскими корнями резко отреагировала на выпады антироссиийски настроенных пользователей, обвинивших ее в ненависти к украинцам.
Милявская также заявила, что потрясена отсутствием дипломатичной риторики друг с другом, когда чем громче и оскорбительнее звучат слова, тем лучше.
На Украине продолжают травить артистов, отказавшихся высказывать мнение о российской спецоперации.
Ранее там пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".
Регина Тодоренко
15 июля, 16:57
"Отрезала" себе путь домой: Регину Тодоренко вновь раскритиковали на УкраинеУкраинская певица Mamarika потребовала от звезды "Орла и решки" Регины Тодоренко обозначить свою позицию по спецоперации. Своем мнение она озвучила в интервью журналистке Алине Доротюк в YouTube-проекте "На ЧАСІ"
 
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