https://ukraina.ru/20220726/1036885013.html
Украинцы-русофобы атаковали Лолиту
Украинские пользователи обвинили Лолиту в предательстве
Украинцы-русофобы атаковали Лолиту
Украинские пользователи соцсетей "набросились" на российскую певицу Лолиту Милявскую за ее пост, которым она анонсировала проведение российского фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму
2022-07-26T15:56
2022-07-26T15:56
2022-07-26T15:56
новости
лолита
россия
соцсети
крым
фестиваль
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Артистка опубликовала на своей странице постер фестиваля "Таврида.АРТ", который планируется провести в августе в Крыму. Она подписала изображение словами "Путешествуйте на Тавриду!" и указала локацию – город Судак, бухта Капсель.Однако некоторые пользователи сети воспользовались этим сообщением как лишним поводом вновь обвинить Лолиту в предательстве.Ранее российская певица с закарпатскими корнями резко отреагировала на выпады антироссиийски настроенных пользователей, обвинивших ее в ненависти к украинцам. Милявская также заявила, что потрясена отсутствием дипломатичной риторики друг с другом, когда чем громче и оскорбительнее звучат слова, тем лучше.На Украине продолжают травить артистов, отказавшихся высказывать мнение о российской спецоперации.Ранее там пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".
https://ukraina.ru/20220715/1036482955.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лолита, россия, соцсети, крым, фестиваль
Украинцы-русофобы атаковали Лолиту
Украинские пользователи соцсетей "набросились" на российскую певицу Лолиту Милявскую за ее пост, которым она анонсировала проведение российского фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму
Артистка опубликовала на своей странице постер фестиваля "Таврида.АРТ", который планируется провести в августе в Крыму. Она подписала изображение словами "Путешествуйте на Тавриду!" и указала локацию – город Судак, бухта Капсель.
Однако некоторые пользователи сети воспользовались этим сообщением как лишним поводом вновь обвинить Лолиту в предательстве.
Ранее российская певица с закарпатскими корнями резко отреагировала на выпады антироссиийски настроенных пользователей, обвинивших ее в ненависти к украинцам.
Милявская также заявила, что потрясена отсутствием дипломатичной риторики друг с другом, когда чем громче и оскорбительнее звучат слова, тем лучше.
На Украине продолжают травить артистов, отказавшихся высказывать мнение о российской спецоперации.
Ранее там пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".