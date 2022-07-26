https://ukraina.ru/20220726/1036885013.html

Украинцы-русофобы атаковали Лолиту

Украинские пользователи обвинили Лолиту в предательстве

Украинцы-русофобы атаковали Лолиту

Украинские пользователи соцсетей "набросились" на российскую певицу Лолиту Милявскую за ее пост, которым она анонсировала проведение российского фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму

2022-07-26T15:56

2022-07-26T15:56

2022-07-26T15:56

новости

лолита

россия

соцсети

крым

фестиваль

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Артистка опубликовала на своей странице постер фестиваля "Таврида.АРТ", который планируется провести в августе в Крыму. Она подписала изображение словами "Путешествуйте на Тавриду!" и указала локацию – город Судак, бухта Капсель.Однако некоторые пользователи сети воспользовались этим сообщением как лишним поводом вновь обвинить Лолиту в предательстве.Ранее российская певица с закарпатскими корнями резко отреагировала на выпады антироссиийски настроенных пользователей, обвинивших ее в ненависти к украинцам. Милявская также заявила, что потрясена отсутствием дипломатичной риторики друг с другом, когда чем громче и оскорбительнее звучат слова, тем лучше.На Украине продолжают травить артистов, отказавшихся высказывать мнение о российской спецоперации.Ранее там пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".

https://ukraina.ru/20220715/1036482955.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лолита, россия, соцсети, крым, фестиваль