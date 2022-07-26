https://ukraina.ru/20220726/1036883405.html

Киркоров приехал в крымский военный госпиталь

Киркоров приехал в крымский военный госпиталь - 26.07.2022 Украина.ру

Киркоров приехал в крымский военный госпиталь

Российский певец Филипп Киркоров прибыл для выступления в военный госпиталь в Феодосии, передает 26 июля телеканал "Крым 24"

2022-07-26T15:41

2022-07-26T15:41

2022-07-26T15:41

новости

киркоров

госпиталь

феодосия

крым

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Ранее он анонсировал свое выступление, пригласив на концерт "всех крымчан, и наших героев". Сообщалось, что артист выступит перед российскими военными, которые проходят лечение в крымских госпиталях.Однако, в сети его намерение вызвало крайне негативную реакцию, а актриса Яна Поплавская высказалась резко в адрес артиста.Фанаты рассмотрели фальшь и неискренность в действиях Киркорова, так как ранее, на открытии XXV Петербургского международного экономического форума певец несколько раз отказался отвечать журналистам на вопросы об СВО.

https://ukraina.ru/20220715/1036470891.html

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новости, киркоров, госпиталь, феодосия, крым