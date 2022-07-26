Киркоров приехал в крымский военный госпиталь - 26.07.2022 Украина.ру
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Киркоров приехал в крымский военный госпиталь
Киркоров приехал в крымский военный госпиталь - 26.07.2022 Украина.ру
Киркоров приехал в крымский военный госпиталь
Российский певец Филипп Киркоров прибыл для выступления в военный госпиталь в Феодосии, передает 26 июля телеканал "Крым 24"
2022-07-26T15:41
2022-07-26T15:41
новости
киркоров
госпиталь
феодосия
крым
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Ранее он анонсировал свое выступление, пригласив на концерт "всех крымчан, и наших героев". Сообщалось, что артист выступит перед российскими военными, которые проходят лечение в крымских госпиталях.Однако, в сети его намерение вызвало крайне негативную реакцию, а актриса Яна Поплавская высказалась резко в адрес артиста.Фанаты рассмотрели фальшь и неискренность в действиях Киркорова, так как ранее, на открытии XXV Петербургского международного экономического форума певец несколько раз отказался отвечать журналистам на вопросы об СВО.
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новости, киркоров, госпиталь, феодосия, крым

Киркоров приехал в крымский военный госпиталь

15:41 26.07.2022
 
© Филипп Киркоров/ИнстаграмФилипп Киркоров
Филипп Киркоров
© Филипп Киркоров/Инстаграм
Читать в
Российский певец Филипп Киркоров прибыл для выступления в военный госпиталь в Феодосии, передает 26 июля телеканал "Крым 24"
Ранее он анонсировал свое выступление, пригласив на концерт "всех крымчан, и наших героев". Сообщалось, что артист выступит перед российскими военными, которые проходят лечение в крымских госпиталях.
Однако, в сети его намерение вызвало крайне негативную реакцию, а актриса Яна Поплавская высказалась резко в адрес артиста.
Фанаты рассмотрели фальшь и неискренность в действиях Киркорова, так как ранее, на открытии XXV Петербургского международного экономического форума певец несколько раз отказался отвечать журналистам на вопросы об СВО.
Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 14:45
СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцыСМИ утверждают, что российская хакерская группа RaHDit обнаружила связь между украинским националистом Сергеем Стерненко и российским певцом Филиппом Киркоровым, сообщает Telegram-канал "POKOT" 15 июля
 
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