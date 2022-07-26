Кровожадный Хагги Вагги захватывает Украину
© kazanexpress.ru
© kazanexpress.ru
Украинский педагог Елена Протасова озаботились психологическим состоянием детей после игры с онлайн-персонажем Хагги Вагги и через социальную сеть 26 июля обратилась ко всем родителям с просьбой взять под контроль поведение школьников и дошкольников
Странное существо с еще более странной ухмылкой, которая подчеркнута красным цветом губ. Даже забавно. И его ласково зовут Хагги Вагги (Hug - объятие - пер. с англ.). Этот улыбчивый любитель объятий - персонаж ужасов 16+. Он обнимает, чтобы убить, а красный на лице вокруг его многочисленных зубов - символ крови его жертв.
Педагог бьет тревогу, призывая взрослых оберегать своих детей, совершенно забыв о том, как эти же родители привлекают малышей к жестокой антироссийской пропаганде.
Один из примеров - в прошлом году сеть "взорвал" рисунок маленькой девочки, на котором видны горящие башни московского Кремля. При этом ребенок улыбается. Ее сразу же назвали победительницей конкурса "Лучший детский рисунок".
А на освобожденных территориях российские военные обнаружили более 300 украинских антироссийских учебников.
Детей нацеливали на ненависть к России, а украинские учителя были вынуждены требовать от школьников творчески применять приобретенные знания для характеристики нацистов и бандеровцев.
Так, маленькие граждане Украины очень быстро стали "удобным" инструментом манипуляций в руках взрослых, забывших о принципах педагогики и нравственности.
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