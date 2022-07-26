https://ukraina.ru/20220726/1036869817.html

Кровожадный Хагги Вагги захватывает Украину

Украинские педагоги задумались о психологическом здоровье детей

Кровожадный Хагги Вагги захватывает Украину

Украинский педагог Елена Протасова озаботились психологическим состоянием детей после игры с онлайн-персонажем Хагги Вагги и через социальную сеть 26 июля обратилась ко всем родителям с просьбой взять под контроль поведение школьников и дошкольников

2022-07-26T12:36

2022-07-26T12:36

2022-07-26T12:36

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Педагог бьет тревогу, призывая взрослых оберегать своих детей, совершенно забыв о том, как эти же родители привлекают малышей к жестокой антироссийской пропаганде.Один из примеров - в прошлом году сеть "взорвал" рисунок маленькой девочки, на котором видны горящие башни московского Кремля. При этом ребенок улыбается. Ее сразу же назвали победительницей конкурса "Лучший детский рисунок".А на освобожденных территориях российские военные обнаружили более 300 украинских антироссийских учебников. Детей нацеливали на ненависть к России, а украинские учителя были вынуждены требовать от школьников творчески применять приобретенные знания для характеристики нацистов и бандеровцев.Так, маленькие граждане Украины очень быстро стали "удобным" инструментом манипуляций в руках взрослых, забывших о принципах педагогики и нравственности.

https://ukraina.ru/20220726/1036825822.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дети, игрушки, опасность