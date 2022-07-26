Украинские педагоги задумались о психологическом здоровье детей
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Кровожадный Хагги Вагги захватывает Украину
Украинские педагоги задумались о психологическом здоровье детей
Кровожадный Хагги Вагги захватывает Украину
Украинский педагог Елена Протасова озаботились психологическим состоянием детей после игры с онлайн-персонажем Хагги Вагги и через социальную сеть 26 июля обратилась ко всем родителям с просьбой взять под контроль поведение школьников и дошкольников
2022-07-26T12:36
2022-07-26T12:36
новости
украина
дети
игрушки
опасность
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Педагог бьет тревогу, призывая взрослых оберегать своих детей, совершенно забыв о том, как эти же родители привлекают малышей к жестокой антироссийской пропаганде.Один из примеров - в прошлом году сеть "взорвал" рисунок маленькой девочки, на котором видны горящие башни московского Кремля. При этом ребенок улыбается. Ее сразу же назвали победительницей конкурса "Лучший детский рисунок".А на освобожденных территориях российские военные обнаружили более 300 украинских антироссийских учебников. Детей нацеливали на ненависть к России, а украинские учителя были вынуждены требовать от школьников творчески применять приобретенные знания для характеристики нацистов и бандеровцев.Так, маленькие граждане Украины очень быстро стали "удобным" инструментом манипуляций в руках взрослых, забывших о принципах педагогики и нравственности.
https://ukraina.ru/20220726/1036825822.html
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новости, украина, дети, игрушки, опасность

Кровожадный Хагги Вагги захватывает Украину

12:36 26.07.2022
 
© kazanexpress.ru
© kazanexpress.ru
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Украинский педагог Елена Протасова озаботились психологическим состоянием детей после игры с онлайн-персонажем Хагги Вагги и через социальную сеть 26 июля обратилась ко всем родителям с просьбой взять под контроль поведение школьников и дошкольников
Странное существо с еще более странной ухмылкой, которая подчеркнута красным цветом губ. Даже забавно. И его ласково зовут Хагги Вагги (Hug - объятие - пер. с англ.). Этот улыбчивый любитель объятий - персонаж ужасов 16+. Он обнимает, чтобы убить, а красный на лице вокруг его многочисленных зубов - символ крови его жертв.
Елена Протасова
Педагог
Педагог бьет тревогу, призывая взрослых оберегать своих детей, совершенно забыв о том, как эти же родители привлекают малышей к жестокой антироссийской пропаганде.
Один из примеров - в прошлом году сеть "взорвал" рисунок маленькой девочки, на котором видны горящие башни московского Кремля. При этом ребенок улыбается. Ее сразу же назвали победительницей конкурса "Лучший детский рисунок".
А на освобожденных территориях российские военные обнаружили более 300 украинских антироссийских учебников.
Детей нацеливали на ненависть к России, а украинские учителя были вынуждены требовать от школьников творчески применять приобретенные знания для характеристики нацистов и бандеровцев.
Так, маленькие граждане Украины очень быстро стали "удобным" инструментом манипуляций в руках взрослых, забывших о принципах педагогики и нравственности.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
06:30
Это Европа: Рогов рассказал, что у украинских беженцев на Западе изымают детей У беженцев с Украины покинувших родные города, на Западе отбирают детей по совершенно незначительным причинам. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
 
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