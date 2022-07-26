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Ошибка архитектора войны. Политический лаборант Збигнев Бжезинский

Ошибка архитектора войны. Политический лаборант Збигнев Бжезинский - 26.07.2022 Украина.ру

Ошибка архитектора войны. Политический лаборант Збигнев Бжезинский

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T15:41

2022-07-26T15:41

2022-07-26T16:06

эксклюзив

нато

польша

збигнев бжезинский

пентагон

украина

сша

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Збигнев Бжезинский - это имя в представлении не нуждается. Яростный антикоммунист, идеолог США и НАТО, советник многих президентов США, высокопоставленный чиновник администрации США, "серый кардинал" Америки. Инициатор и архитектор множества военных конфликтов на земном шаре. В том числе, и того, который происходит сейчас на Украине.Именно Збигнев Бжезинский был инициатором расширения НАТО на восток.Насколько же прозорливым был идеолог Бжезинский? Что из его прогнозов воплотилось в жизнь и как?Вассалы, варвары и гегемонВ 1997 году Збигнев Бжезинский опубликовал свою самую известную книгу - "Большая шахматная доска".По его мнению, Россия проиграла "геополитическую войну", её ждал распад.А вот Америка будет мировым гегемоном ещё лет 30, уверенно предполагал Бжезинский. Как минимум до 2027 года.Перспективы были для США самые радужные, в книге, собственно, описывалось, каким именно образом США будет править на всех континентах."Критически важным является то, как Америка "управляет" Евразией", - писал Бжезинский.США, по его мнению, должны на территории Евразии "предотвратить сговор между вассалами и сохранить их зависимость", и в то же время "не дать объединиться варварам".Как всегда, - "разделяй и властвуй".Много внимания уделялось в книге Украине, которая должна стать "ближе к Европе", а для этого, "возможно, войти в НАТО".И конечно, много внимания Польше, и особенно в связи с Украиной. Например:"Потеря Украиной независимости незамедлительно трансформирует Польшу в геополитический центр на Востоке Европы."Многое на территории Европы, которая действительно управляется США, как об этом абсолютно откровенно пишет Бжезинский, происходило за прошедшие годы в соответствии с описанными в этой книге сценариями. Но далеко не всё.Со временем это стало очевидно и самому Бжезинскому, который успел выпустить новую книгу, через 20 лет после "Шахматной доски", где уже не описывал в эйфории гегемона США и "маленькую региональную державу" Россию, а тревожно предупреждал, что всё пошло не по плану.Его роковая ошибка была в переоценке мощи США. И в общем, в самой сути концепции. Желаемое выдавалось за действительное. Оглядывая "мировую шахматную доску", Збиг, видимо, мнил себя стратегом высочайшего уровня. В то время как он был разве что одной из пешек.В любом случае, он ошибся самым роковым образом.Ошибка эта не является чем-то удивительным. Ей уже много веков.Дело в том, что свои идеи по поводу Польши, Украины и уничтожения России Бжезинский творчески позаимствовал, вернее, перенёс в современную ему политическую жизнь, взяв за основу проекты "начальника государства Польского" Юзефа Пилсудского.А Пилсудский - у Ягеллонов, польской и европейской правящей в 14 веке династии.Эти идеи привели в свое время Пилсудского к союзу с Гитлером. И в конечном счёте стали одной из причин Второй мировой войны.Так же, как и проекты Бжезинского насчет бездумной "гегемонии США" привели к сегодняшней военной ситуации.Ну а к политике Пилсудского имел самое непосредственное отношение родной отец "нашего" Бжезинского, Тадеуш.Тадеуш БжезинскийЗбигнев Бжезинский в молодости хотел стать президентом Польши, и с этой целью даже посетил Польшу после войны, но, по собственным воспоминаниям, почувствовал себя там чужим. Понял, что он "не поляк, а американец польского происхождения".Поэтому счёл за лучшее уехать в США и продвигать идеи антикоммунизма там.А вот его отец, Тадеуш, имел прямое отношение к политике Польши в 30-е годы прошлого века.Политика эта может быть описана очень коротко - "ближе к Германии, ближе к Адольфу Гитлеру!"Про взгляды Тадеуша Бжезинского сегодня пишут скромно: "был горячим сторонником сотрудничества Польши и Германии".Ну а в чем же конкретно выражалось сотрудничество?Тадеуш Бжезинский принимал непосредственное участие в подготовке так называемого пакта "Пилсудского - Гитлера", который, по сути, легализовал фашистский режим Германии. Это был первый из межгосударственных договоров такого рода, и для Германии его заключение было чрезвычайно важным.Тадеуш Бжезинский в 1931-1935 годах работал в посольстве Польши в Лейпциге.Кстати, интересно, что отец Бжезинского воевал с Украинской армией за Львов в 1918 году. В 1920 он участвовал в советско-польской войне. Некоторое время работал в польском консульстве в Харькове, на улице Ольминского, где и родился Збигнев.Прометеизм и Пилсудский Свой политический проект и философию Юзеф Пилсудский называл "прометеизм". Суть "прометеизма" заключается в ослаблении СССР и России с помощью поддержки националистических движений внутри страны.Дальнейшая задача - не только ослабить, но "разобрать на национальные части" СССР. А впоследствии сделать их маленькими, беспомощными вассалами великой Польши и других "более достойных" народов, собрав в новую федерацию - с Польшей во главе, конечно.Эти мысли были почерпнуты, в свою очередь, в "идее ягеллонской". В 1386 году династия Ягеллонов присоединила Великое княжество Литовское к Польше, и с тех самых пор много веков Польша думает о том, как бы объединить под своей властью Украину, Белоруссию и Литву.Мультинациональное государство - империя. Великая Польша. Это цивилизационная миссия Польши! Этим идеям очень много лет и даже столетий.В своем самом крайнем и романтическом проявлении эти идеи были сформулированы даже как "Польша - это Христос Европы". Польский мессианизм исходил из того, что поляки - особый, избранный народ, которому доверено спасти грешников, то есть другие народы Европы (не только Украину, Литву и Беларусь).Польша - мессия НАТО Идеи мессианства Польши выглядят у Бжезинского-младшего по новому. Польша - главный проводник американского влияния на европейском континенте.Польша - не только член НАТО, но и главный плацдарм военных баз США.Украина, конечно, должна быть оторвана от СССР, России и стать вассалом Польши. Называется это, конечно, не так. Украина выберет "новый, демократический путь в Европу".Збигнев, кстати, всегда признавался в симпатиях к украинцам и особенно украинкам. Среди украинских политиков он особенно выделял Юлию Тимошенко (этническую армянку)."Предложение было встречено с восторгом"Но вернёмся в 1934 год.Помимо договора о ненападении (пакта Пилсудского - Гитлера), был заключён ряд дополнительных соглашений.Например, был подписан протокол о прессе, которая будет работать на интересы Германии и Польши. В частности, Польша заверила Германию, что будет препятствовать изданию антифашистской прессы, которую выпускали на территории Польши немецкие эмигранты.По свидетельству корреспондента ТАСС, высшие офицеры Польши после подписания документов поднимали тосты:"За союз Польши с Германией и Японией!""За то, чтобы польская дивизия получила орден за взятие Киева!"Японские офицеры приезжали в Польшу, а некоторые из них имели свои кабинеты в польском Генштабе!Ещё в 1904 году Пилсудский написал письмо японскому правительству, где предлагал помощь в виде польского антирусского восстания, от Японии требовались деньги. Но тогда он получил только небольшую сумму для пропаганды в войсках и диверсий в тылу России.Герман Геринг после заключения договора вёл в Польше ещё более интересные переговоры. Он прямо обещал полякам, что Украина будет "польской" территорией. И предлагал, чтобы сам Пилсудский возглавил объединённые польско-немецкие армии в войне против СССР. Как писали свидетели этих разговоров, "Предложение было встречено с восторгом".О чем писали европейские газеты в 1934 году:Английское агентство "УИК", март 1934 года - "Имеются договоренности между Польшей и Германией напасть на Советский Союз, причем уже вместе с Японией."Английское издание "Нью стейтсмен", август 1934 года - "Скоординированное с Японией нападение на СССР. Япония нападает на Дальний Восток, а Германия и Польша - на европейскую часть России. Перед Польшей ставится задача напасть на Украину и далее на Москву. Германии предстоит захватить Ленинград и далее двигаться на Москву."Сейчас очень популярен в литературе жанр "будущее как прошлое", когда моделируются события, которые могли бы произойти, если бы история пошла по другому пути.Например, представим себе, что планы Германии и Польши, которые так открыто обсуждались в европейской печати и в застольных беседах польских офицеров, осуществились.Начало второй мировой войны. Поляки нападают на Киев, немцы - на Москву, Япония начинает войну на Дальнем востоке.Да, история пошла по другому пути. Но в 1934 году многие политики Польши именно так и представляли себе развитие событий:"На Киев!""Гиены" и вассалыПотом Польша, по словам Уинстона Черчилля, "с жадностью гиены" бросилась на кусок Чехословакии, поделив её с Гитлером. И так же точно ожидала, что уж кусок то Украины тоже достанется ей.Французам, которые пытались наладить отношения с Польшей, создав, например, военный альянс, Пилсудский заявил: "Мы восхищены нашими отношениями с Гитлером... И мы убеждены что французы никогда не испытывали должного уважения к польской нации"(!)Когда скончался Пилсудский, в 1935 году, Гитлер устроил ему заочные похороны. Лично присутствовал в Берлине на отпевании рядом с символическим гробом Пилсудского, который был накрыт польским флагом. Якобы это был последний раз, когда Гитлер участвовал в богослужении.Геринг шел на похоронах в Польше в первом ряду. Газеты Германии публиковали некрологи:"Новая Германия склоняет свои флаги ... перед мужеством открытого доверия и полного союза с национал-социалистическим Рейхом".Гитлер лично написал соболезнования жене Пилсудского, отослал телеграмму польскому президенту.Отношения Польши с Германией становились все более союзническими, и после Пилсудского. Но... Произошло то, о чем Россия предупреждала Польшу на всех переговорах. Гитлер объявил Польше войну.Пока Польша была нужна, её использовали. Но оказалось, что Гитлер в своей шахматной партии отводил ей роль одной из пешек.Идеи Пилсудского, оторванные от реальности, а по сути, это были просто политические фантазии, стали причиной катастрофы.Марк - дипломат ПентагонаДело Бжезинских сегодня продолжает третий представитель "династии". Марк Бжезинский, сын Збигнева, ныне посол США в Польше.С некоторым опозданием, через полгода после назначения, только в январе 2022 года он наконец смог стать послом. Якобы Польша выдвинула новому послу условие: "отказаться от польского гражданства".Дело в том, что отец Марка, Збигнев Бжезинский, по документам родился в Варшаве (в реальности - скорее всего, в Харькове, на территории СССР).Но по документам и по законам Польши и он, и его дети имеют польское гражданство.Марка в конце концов, конечно, приняли в качестве посла. Но чем же так неугоден оказался сын Бжезинского нынешнему руководству Польши? Это загадка.Полуофициально в интернете появились слухи о том, что Бжезинские - давние друзья семьи Байденов, и это назначение было воспринято как "кумовство". Польша дала понять, что ей что-то не нравится.Но в любом случае, конечно, подчинилась.Как откровенно писал Бжезинский - "вассалы должны ..."Марк Бжезинский обещает открыть на территории Польши в ближайшие годы ещё 100 военных объектов, принадлежащих США.Вот, собственно, и вся геополитика бывшего "гегемона".Судя по книгам его отца, тот тоже в основном работал на Пентагон, продвигая идеи о том, где именно разместить оружие и военные базы, чтобы США могли гегемоном оставаться.От моджахедов до Аль-Каиды*Чем запомнился папа, Збигнев Бжезинский? Кроме своих пропагандистских фантазий, изложенных в книге "Великая шахматная доска"? Он написал ещё более 30 книг на ту же тему.Самая известная его должность в администрации - советник по национальной безопасности президента Джимми Картера, который называл себя студентом Бжезинского.Последовательно выступал против политики "разрядки", последовательно боролся против стремления стран Европы построить Европу "от Лиссабона до Урала" (концепция принадлежит ещё генералу де Голлю).Он был инициатором активной поддержки диссидентов в странах Восточной Европы и в республиках СССР.Он посоветовал Картеру начать вооружать моджахедов в Афганистане ещё до того, как туда вошли советские войска.Бжезинский советовал Картеру осуществить бойкот Олимпиады в Москве в 1980 году. Тогда же были наложены санкции на СССР.Бжезинский - автор операции по спасению заложников в Тегеране в 1979 году. Операция была подготовлена настолько плохо, что стала символом поражения Америки на долгие годы.В итоге этих и других событий Джим Картер потерял поддержку населения США. В 1979 году две трети сограждан не поддерживали президента.В 1980 году демократ Картер проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану.Все инициативы Картера во внешней политике (читай - инициативы Бжезинского) превратились в катастрофы будущего.Моджахеды в Афганистане превратились в "Аль-Каиду"*, что привело к теракту в США в 2001 году.Иран на долгие годы превратился в страну, которая враждебно настроена по отношению к США.Окончание политики "разрядки" и расширение НАТО на восток - к сегодняшнему мировому кризису.Во внутренней политике Картер был ещё более неудачливым. Черту под его деятельностью подвёл президент Рейган:"Рецессия - это когда ваш сосед теряет работу, депрессия - когда работу теряете вы, а выздоровление экономики - когда работу теряет Джимми Картер".Клан БжезинскихЕщё в 2014 году, в марте, отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин сказал о последствиях антиконституционного переворота на Украине:"Складывается впечатление, что там за большой лужей сидят где-то в Америке сотрудники какой-то лаборатории и как над крысами проводят какие-то эксперименты, не понимая последствий того, что они делают".Возможно, это был намёк, в том числе, на деятельность "лаборатории" Бжезинских. Сначала папа, а теперь два сына и дочь - все работают в своих личных "лабораториях".Дочка, Мика Бжезинская, работает на телевидении, автор популярных программ. Она освещала, например, трагедию 11 сентября как ведущая новостей.Один из сыновей, Марк, как мы уже знаем, расширяет военное присутствие Пентагона в Польше в качестве посла.Второй сын, Ян, был заместителем помощника министра обороны США при Джордже Буше - младшем. Теперь работает аналитиком.В недавнем интервью грузинским СМИ Ян Бжезинский говорит: "Мы излагаем историю на наших условиях, и уж точно не на условиях Путина. Мы (США) должны получить контроль над этим нарративом."А для этого, конечно же, надо разворачивать силы НАТО в Польше и Румынии и вооружать Украину.Все дети Бжезинского продолжают быть "певцами Пентагона" и обосновывать войны в Евразии.Такое впечатление, что история двигается по кругу уже в третий раз. По крайней мере, в семье Бжезинских. Тех самых Бжезинских, которые сидят и "из-за лужи" пытаются над нами проводить в своей лаборатории чудовищные эксперименты.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Елена Мурзина

эксклюзив, нато, польша, збигнев бжезинский, пентагон, украина, сша