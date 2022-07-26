https://ukraina.ru/20220726/1036856086.html

Время волонтеров. Дороги, которые их выбирают

Время волонтеров. Дороги, которые их выбирают - 26.07.2022 Украина.ру

Время волонтеров. Дороги, которые их выбирают

Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T09:45

2022-07-26T09:45

2022-07-26T11:47

донбасс

эксклюзив

волонтеры

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«Доброе утро, Вьетнам!» — именно этот фильм вспоминается уже на въезде в Донецк. В начале июля в Донбассе солнце печет немилосердно — на улице температура под солнцем достигает 35 градусов. В бронекапсуле еще жарче — сталь нагревается, создавая внутри полноценный эффект сауны. Кондиционер, как назло, не работает.В гуманитарной миссии пожелали принять участие куда больше людей, чем способен вместить бывший инкассаторский броневик – а ведь в машину еще планируется уложить до сорока продуктовых наборов. Для этой экспедиции объединились волонтеры "Гражданского патруля" и "Тыла" . В броневике едут шесть человек, а кресел всего четыре. Тем, кому мест не досталось, приходится изворачиваться - один размещается на лавке вдоль борта автомобиля, а второй на полу, подстелив себе коврик для удобства.Единственный способ не сойти с ума от жары – ехать с открытой дверью салона. Шестому участнику экспедиции, сидящему на полу, приходится держать дверь в открытом состоянии ногами. Несущийся на полном ходу броневик с открытой дверью напоминает летящий невесть куда американский вертолет из фильмов про вьетнамскую войну. По законам жанра, в открытую дверь должен смотреть ствол пулемета – но пулемета нет.Доброе утро, Луганск!Переполненный броневик не свидетельствует о какой-то безбашенности участников экспедиции – план рассчитан грамотно. Таким составом на броневике "Тыла" нужно всего лишь добраться до Луганска, это не больше двух часов. Там к броневику присоединится микроавтобус "Гражданского патруля". На нем уехал в Луганск глава организации, Ростислав Антонов, оставив двоих товарищей в Донецке.Реальность вносит свои коррективы – по прибытии в Луганск выясняется, что Ростислав уехал на север Луганщины, в Беловодье. Предупредить товарищей не смог – в Луганске оператор сотовой связи ДНР "Феникс" работает через раз, сим-картами "Лугакома" никто не запасся. Возвращаться в Донецк – означает впустую потратить время и топливо. Где-то в России это бы назвали неплохим вариантом, но в Донбассе самый главный ресурс – время. Его тратить впустую нельзя. Экспедиция продолжается тем же составом.Доброе утро, Донбасс!В Луганске волонтеры закупают продукты в местном супермаркете "Абсолют" - это тушенка, гречневая крупа, макароны, вода в бутылках, молоко, спички. Сладкое для детей – конфеты-леденцы. Шоколадные покупать бессмысленно, на такой жаре они моментально тают. Волонтеры "Гражданского патруля" и "Тыла" прошли горнило Мариуполя, они прекрасно знают, что нужно в городе, стоящем на грани гуманитарной катастрофы. С собой они также взяли три десятка ящиков лекарств, две коробки свечей – в городе без электричества они необходимы.Сибиряк Константин Терещенко скупил в "Абсолюте" всю полку со свежими газетами – современному человеку без информации прожить также сложно, как и без воды.После закупки начинается самое сложное – гумпомощь мало закупить, ее еще нужно расфасовать по пакетам. Желтые мусорные пакеты рвутся, приходится возвращаться в "Абсолют", покупать обычные, магазинные.- Паковать надо сейчас, пока мы далеко от фронта - делится опытом Артур Зеберг, временный глава "Тыла", - в прошлый раз нам пришлось этим заниматься в Северодонецке под обстрелом.Распакованное загружается в броневик. Места мало – салон уже заставлен ящиками с лекарствами, там же сложены штабелем бронежилеты и каски. Места мало, а станет еще меньше. В погрузке участвуют не только волонтеры – любопытные местные дети предлагают свою помощь, и наравне с взрослыми мужчинами таскают в машину упакованные наборы.- Запомните, дети, гуманитарщик – это в первую очередь грузчик, - смеется сибиряк Алексей Носов и одаривает добровольных помощников конфетами.Машина загружена доверху, почти не оставив места для людей в салоне. А ехать еще далеко.- В тесноте, да не в обиде! – хохочет водитель Антон.Антону хорошо, он впереди, за рулем, места ему хватает. Хорошо Артуру, медику. Остальным приходится ютиться сзади, обложившись ящиками и зыркая друг на друга, будто сквозь амбразуру. Никто не жалуется – дело, которое все делают сообща, не оставляет места ни для обиды, ни для нытья.Доброе утро, дорога!На часах полдень, солнце палит еще сильнее. Автомобиль выехал из Луганска. В капоте машины что-то гудит, Антону это не нравится. Он высказывает свои сомнения вслух, и Алексей его поддерживает – он бывший автогонщик, он умеет чувствовать машину. Броневик останавливается, вскрывается капот – и верно! Треснул патрубок системы охлаждения, ехать дальше нельзя, иначе можно убить мотор. Антон и Алексей яростно спорят о том, что же делать – и не находят ничего лучше, чем возвращаться в Луганск, к ближайшему СТО. Ехать приходится медленно – но, к счастью, станция техобслуживания близко, всего в четырех километрах.Рабочие с СТО, Дима и Александр – яркие, буквально стереотипные представители типажа "работяга". Измазанные с ног до головы в машинном масле, с руками-лопатами, привычными тем не менее к тонкой работе. К угрозе потенциального краха экспедиции они относятся с пониманием – отложив прочую работу, они увлеченно копаются в нутре броневика. Решение они предлагают простое и изящное, пятнадцать минут – и проблема устранена.- Сколько с нас? – спрашивает Антон.- Да ну вы чего, мужики? Вы ж такое дело делаете! Мы же братья в конце концов?Антон кивает и исчезает в кабине – а через десять секунд силой вкладывает в руку Диме крупную купюру.- Как мастер мастеру! – веско аргументирует он. – За то, что ты понимаешь, что делаешь!Доброе утро, пятница!Экспедиция продолжается. Через пару километров от СТО на трассе стоит заглохшая легковушка – из-за жары машины ломаются не в пример чаще. У водителя Димы точно такая же проблема – лопнул патрубок радиатора. Ему торжественно вручают запасной.- Помогли тебе – помоги и ты! – наставительно заявляет депутат Константин.Машина на всех парах несется в сторону Северодонецка. Нужно торопиться до наступления темноты – комендантский час нарушать не следует.Первый пункт назначения – Северодонецкая городская больница. Пока добрались, время уже позднее – пять часов. На календаре пятница – и в больнице, где и так осталось не особенно много врачей, совсем пусто. Груз медикаментов от сибиряков принимает медсестра Юлия – высокая женщина лет тридцати пяти. Из старшего медперсонала никого не осталась, все разъехались по домам.- Пятница – она всегда пятница, даже в такое время, - разводит руками Юлия.Или не совсем все – волонтеры "Гражданского патруля", гуляя по территории, неожиданно встречают в этой глуши популярного врача и телеведущего – доктора Мясникова. Доктора нередко охаивали – дескать, он пытается пиариться везде, любыми средствами. А тут он приехал, привез медикаменты, проконсультировал местных врачей – и ни камер, ни журналистов.Раздача проднаборов происходит недалеко от больницы, между выгоревшим зданием и небольшой одноэтажной постройкой. В глаза бросается большой кусок гранита, лежащий на ступеньках крылечка – и на нем баллончиками написано "Свободу попугаям". На крыльце сидит женщина, на волонтеров она глядит недолго. Причина раскрывается просто – стоит обойти здание с другой стороны – и можно попасть в ее импровизированный магазин. В условиях, когда магазины не работают, торговать было делом выгодным – а волонтеры дают бесплатно то, что могла бы продать она."Свободу попугаям" - это не просто название магазина, в нем действительно стоит клетка, а в ней – большой красивый какаду. Попугай молчит – он до сих пор в шоке, птица провела здесь все два месяца городских боев.Вечный бич волонтеров-частников, не имеющих громадных фур с гуманитаркой – это нехватка помощи. Людей всегда больше, даже несмотря на то, что здесь их меньше, это не Мариуполь. Они приходят, надеются что-то получить – и им не хватает. В ход идут сухпайки, запасенные в дорогу, купленные участниками экспедиции для себя бутылки с водой – не дать ничего пришедшим просить помощи людям крайне сложно.Обратно броневик едет, прорываясь сквозь тьму. Едет ходко, без нареканий, словно извиняясь за утренние капризы.Завтра небольшой отдых – а уже послезавтра снова в дорогу.

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Фёдор Громов

Фёдор Громов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

донбасс, эксклюзив, волонтеры