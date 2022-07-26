https://ukraina.ru/20220726/1036823920.html
Эксперт: переговоры с Киевом могут возобновиться, но условия будут новыми
Эксперт: переговоры с Киевом могут возобновиться, но условия будут новыми - 26.07.2022 Украина.ру
Эксперт: переговоры с Киевом могут возобновиться, но условия будут новыми
Политолог Александр Носович на днях предположил, что переговоры с Киевом могут быть возобновлены. Какие в них будут условия для Украины, и останется ли место для Киева, эксперт пояснил в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T08:00
2022-07-26T08:00
2022-07-26T08:00
новости
эксперт
александр носович
переговоры
россия
украина
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Носович добавил, что России необходим Николаев для того, чтобы гарантировать безопасность этого юго-восточного коридора, который соединяет Крым с остальной Россией по суше, через Херсон, через Донбасс, через часть Харьковской области. Также должен быть решен вопрос с Одессой, пока еще контролируемой враждебным нацистским режимом.Поэтому, заключил эксперт, если переговоры возобновятся, то Киеву предложат отказаться от суверенитета над Херсонской и Запорожской областями. Отдельные требования коснутся также Николаева и Одессы, а также Киеву вменят понести уголовную ответственность за обстрелы Донецка, которые фактически являются актом мести гражданскому населению."Я не представляю, как на практике Киев сможет выполнить эти российские требования, потому что уголовное преследование за эти акты террора против жителей Донбасса — это уголовное преследование самих себя. Зеленский за это должен сам себя посадить, чего, разумеется, не делает", - сказал он.
https://ukraina.ru/20220722/1036751359.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, александр носович, переговоры, россия, украина
Эксперт: переговоры с Киевом могут возобновиться, но условия будут новыми
Политолог Александр Носович на днях предположил, что переговоры с Киевом могут быть возобновлены. Какие в них будут условия для Украины, и останется ли место для Киева, эксперт пояснил в интервью изданию Украина.ру
"Место для Киева останется, потому что из всей территории Украины России критически необходима только ее юго-восточная часть. Тут у западных, у центральных регионов страны не должно быть иллюзий, что они представляют какую-то стратегическую значимость. Они даже для Запада её не представляют. Они в этом отношении для НАТО, для Вашингтона даже меньше, чем Румыния, потому что у Румынии есть выход к морю. А у них без того, что мы называем Новороссия, выхода к морю не будет", - ответил он.
Носович добавил, что России необходим Николаев для того, чтобы гарантировать безопасность этого юго-восточного коридора, который соединяет Крым с остальной Россией по суше, через Херсон, через Донбасс, через часть Харьковской области. Также должен быть решен вопрос с Одессой, пока еще контролируемой враждебным нацистским режимом.
Поэтому, заключил эксперт, если переговоры возобновятся, то Киеву предложат отказаться от суверенитета над Херсонской и Запорожской областями. Отдельные требования коснутся также Николаева и Одессы, а также Киеву вменят понести уголовную ответственность за обстрелы Донецка, которые фактически являются актом мести гражданскому населению.
"Я не представляю, как на практике Киев сможет выполнить эти российские требования, потому что уголовное преследование за эти акты террора против жителей Донбасса — это уголовное преследование самих себя. Зеленский за это должен сам себя посадить, чего, разумеется, не делает", - сказал он.