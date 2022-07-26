"Сокращается кормовая база": политолог объяснил, чем олигархи не угодили Зеленскому
© пресс-служба президента Украины/РИА НовостиЗеленский Коломойский
© пресс-служба президента Украины/РИА Новости
В украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский собрался лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Что это даст Зеленскому, в интервью изданию Украина.ру раскрыл политолог Алексей Кочетков
Эксперт предположил, что за историей с лишением гражданства на самом деле кроме слов ничего не стоит. Однако политолог предположил, что в этом может быть определенная логика.
"Элементарно сокращается кормовая база резко, и люди ищут новые источники дохода, а на Западе денег особо не заработаешь, поэтому надо сейчас хватать чужие активы, все вывозить и продавать за столько, сколько дадут. Потому что потом возможности такой не будет. Я думаю, в этом основная причина, нет никаких глубинных противоречий, раскола среди еврейского сообщества. Все банально, это тонущий корабль, каждый сам за себя", - ответил эксперт.