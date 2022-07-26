"Сокращается кормовая база": политолог объяснил, чем олигархи не угодили Зеленскому

"Элементарно сокращается кормовая база резко, и люди ищут новые источники дохода, а на Западе денег особо не заработаешь, поэтому надо сейчас хватать чужие активы, все вывозить и продавать за столько, сколько дадут. Потому что потом возможности такой не будет. Я думаю, в этом основная причина, нет никаких глубинных противоречий, раскола среди еврейского сообщества. Все банально, это тонущий корабль, каждый сам за себя", - ответил эксперт.