"Сокращается кормовая база": политолог объяснил, чем олигархи не угодили Зеленскому - 26.07.2022 Украина.ру
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"Сокращается кормовая база": политолог объяснил, чем олигархи не угодили Зеленскому
"Сокращается кормовая база": политолог объяснил, чем олигархи не угодили Зеленскому - 26.07.2022 Украина.ру
"Сокращается кормовая база": политолог объяснил, чем олигархи не угодили Зеленскому
В украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский собрался лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Что это даст Зеленскому, в интервью изданию Украина.ру раскрыл политолог Алексей Кочетков
2022-07-26T04:00
2022-07-26T04:00
новости
политолог
коломойский
владимир зеленский
гражданство
алексей кочетков
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Эксперт предположил, что за историей с лишением гражданства на самом деле кроме слов ничего не стоит. Однако политолог предположил, что в этом может быть определенная логика.
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новости, политолог, коломойский, владимир зеленский, гражданство, алексей кочетков

"Сокращается кормовая база": политолог объяснил, чем олигархи не угодили Зеленскому

04:00 26.07.2022
 
© пресс-служба президента Украины/РИА НовостиЗеленский Коломойский
Зеленский Коломойский
© пресс-служба президента Украины/РИА Новости
Читать в
В украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский собрался лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Что это даст Зеленскому, в интервью изданию Украина.ру раскрыл политолог Алексей Кочетков
Эксперт предположил, что за историей с лишением гражданства на самом деле кроме слов ничего не стоит. Однако политолог предположил, что в этом может быть определенная логика.

"Элементарно сокращается кормовая база резко, и люди ищут новые источники дохода, а на Западе денег особо не заработаешь, поэтому надо сейчас хватать чужие активы, все вывозить и продавать за столько, сколько дадут. Потому что потом возможности такой не будет. Я думаю, в этом основная причина, нет никаких глубинных противоречий, раскола среди еврейского сообщества. Все банально, это тонущий корабль, каждый сам за себя", - ответил эксперт.

Алексей Кочетков интервью
22 июля, 13:04Спецоперация
Алексей Кочетков: Хитрый план Украины- измотать Россию количеством тех, кто сдастся в плен
 
НовостиполитологКоломойскийВладимир ЗеленскийгражданствоАлексей Кочетков
 
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