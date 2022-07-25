https://ukraina.ru/20220725/1036848709.html

Контрнаступление под Херсоном, работа разведки. Итоги 25 июля на Украине

Контрнаступление под Херсоном, работа разведки. Итоги 25 июля на Украине - 25.07.2022 Украина.ру

Контрнаступление под Херсоном, работа разведки. Итоги 25 июля на Украине

Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T19:00

2022-07-25T19:00

2022-07-25T19:00

спецоперация

хроники

эксклюзив

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Украина усиливает давление на херсонском направлении. Украинская разведка планировала операцию по угону российских военных самолётовУтром 25 июля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о попытке контрнаступления ВСУ."На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах. Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть", — заявил Стремоусов.По его словам, украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы больше выпросить денег у Запада."Укрнацистов интересует только то, как бы побольше набить свои карманы. А то, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — все это фантазии. У националистов нет таких сил и регулярной профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать Вооружённым Силам Российской Федерации. Ни одного успешного прорыва или контрнаступления у украинских войск с начала спецоперации не было", — подчеркнул замглавы военно-гражданской администрации.Спустя несколько часов во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о попытке ВСУ высадить диверсионную группу в Херсонской области."В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены", - рассказал Конашенков.Тем временем украинские источники сообщают об усилении украинской группировки на херсонском направлении."Наш источник сообщает, что Офис Президента отправляет почти все полученные польские танки PT-91 Twardy на херсонское направление, для формирование "кулака". Всё больше украинские политики и чиновники обещают массированное наступление на Херсон до сентября. Сейчас на херсонское направление стянули британские зенитки. Зеленский решил сделать показательной битву за Херсон", - сообщил днём 25 июля популярный на Украине Telegram-канал "Легитимный".Канал ссылался на заявление советника главы украинской Херсонской областной военной администрации Сергея Хланя, который заявил, что к сентябрю Украина "вернёт себе" регион.За несколько часов до этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о прибытии на Украину польских танков."PT-91 Twardy от Польши уже на Украине. Благодарим наших друзей", - отметил он.Точного количества танков Ермак не назвал.Помимо танков на Украине поступили и немецкие зенитные самоходные установки Gepard, о чём сообщил министр обороны страны Алексей Резников."Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам переданы десятки тысяч патронов. Мы ожидаем первые 15 Gepard. Три сегодня заехали на Украину. Они сегодня уже в распоряжении Вооружённых сил Украины", - отметил Резников.О том, что на херсонском направлении увеличилась интенсивность боёв сообщили украинские военнослужащие."Глядя на причудливо изогнутый рычаг передней подвески Pajero IV через отсутствующее крыло, хочется поблагодарить Небесную Канцелярию за то что опять взяли деньгами. И это мы ещё в относительном тылу о*********сь (попали в переделку — Ред.). Верный "Росинант" - в минус, два мавика - в минус, кучка всякой амуниции - в минус. Слава богам, что из пострадавших только слегка оскальпированный одессит. И только по той причине, что до****б (дурак — Ред.) без шлема подобен до****бу в шлеме, но без шлема - со всеми вытекающими. Был бы в шлеме - вообще отделались бы лёгким испугом. Такая жара у нас, хлопцы, пошла что даже в 30 км от линии соприкосновения лучше ходить в броне и шляпке", - отмечалось в одном из каналов, который ведут бойцы ВСУ.Они отмечали, что направляются к Ингульцу и прогнозировали, что судя по ожесточённости артиллерийской подготовки ближайшая неделя на херсонском направлении будут вестись ожесточённые бои.Косвенным подтверждением новостей об эскалации на херсонском направлении может служить и гибель командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Виталия Гуляева, о которой вечером 24 июля сообщил пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Пётр Порошенко. Как сообщили украинские СМИ, Гуляев погиб в Николаевской области.Примечательно, что ещё 21 июля командир одного из националистических подразделений в ВСУ Дмитрий Корчинский говорил, что Украина планирует в ближайшие две недели вернуть себе контроль над Херсоном. Для этого, по его словам, наносятся удары по Антоновскому и Дарьевскому мостам, а также мосту у Каховской ГЭС.В то же время, есть мнение, что увеличение интенсивности боёв на херсонском направлении — отвлекающий манёвр, а на деле Украина может попытаться напасть на Приднестровье.Угон самолётовФСБ сообщила о попытке украинских спецслужб угнать российский военный самолёт."Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России. Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы", - говорилось в заявлении спецслужбы.Сотрудники украинских спецслужб, задействованные в этой операции, и их пособники установлены, подчеркивает ФСБ.При этом, как сказал сотрудник ФСБ в эфире канала "Россия 24" поддерживали украинскую операцию спецслужбы западных государств, прежде всего — Великобритании.Также в операции участвовал сотрудник Bellingcat* (СМИ-иноагент — Ред.) Христо Грозев.ФСБ также опубликовала разговоры украинских разведчиков с лётчиком."Мы вам объяснили, что наша цель – это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион (долларов). Можем с вами договориться – отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую", - заявил украинский разведчик.Как следует из приведенных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах, за готовность угнать самолет ГУР заплатило бы $4 тыс. авансом, которые передавались бы курьерами. На видео показан момент передачи этих денег, задержанный курьер и изъятые доллары.На кадрах видео видно, как якобы согласившиеся на угон лётчики держат требуемые номера на фоне бомбардировщика Су-24, сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 и стратегического сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3.Украинская военная разведка планировала, что российский военный самолет будет угнан во время его боевого вылета."Ещё вопрос важный: вы сейчас боевые вылеты совершаете? Как часто? Чтобы мы понимали дальнейшее планирование. В каких направлениях работаете чаще всего? Для безопасного планирования нашего мероприятия нам, в принципе, необходим район выхода вами в точку начала его выполнения", - спрашивал сотрудник ГУР МО Украины.Украинские военные собирались имитировать перехват угоняемого российского военного самолета."Мы рассчитываем, что вы на линии фронта снизитесь на высоту 50, а то и ниже, если на пределе пойдете, вообще супер. И дальше я вам там дал рубеж набора высоты… Мы очень элементарно сможем навести наши истребители и вас перехватить. Они пристроятся и дальше поведут вас", - объяснял офицер Воздушных сил Украины по имени Олег российскому собеседнику.При этом украинская разведка обещала переправить жён военлётов в Прибалтику, Германию, Болгарию."Мы сможем сделать ей (жене летчика - ред.) паспорт заграничный, то есть иностранный, тот, который вы хотите - одной из европейских стран либо вид на жительство этой страны. И до того момента, когда она не получит этот паспорт, мы не будем требовать от вас вылета никакого – получит паспорт, получит приличные деньги, увидит на счету деньги. Это все мы обеспечим. Если она выедет в Литву, Эстонию, Германию, Болгарию – там мы ей передадим уже местный паспорт", - отмечал сотрудник ГУР.Среди стран, предложенных для перемещения жены лётчика были Латвия, Литва или Эстония, а Австрия, Германия или Болгария предлагались как страны для проживания, в т.ч. и из-за наличия там обширных русских диаспор.При этом, как отмечает ФСБ, на деле жён лётчиков взяли бы в заложники.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив