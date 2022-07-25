https://ukraina.ru/20220725/1036848066.html
"Там всем нужна психологическая помощь": звезда "Сватов" ответила на нападки коллеги
Звезда "Сватов" посоветовала коллеге обратиться к психологу
"Там всем нужна психологическая помощь": звезда "Сватов" ответила на нападки коллеги
Актриса сериала "Сваты" Инна Королева посоветовала своей коллеге Анне Кошмал обратиться к врачу из-за ее высказываний в адрес российских актеров
2022-07-25T18:39
2022-07-25T18:39
2022-07-25T18:39
новости
украина
сваты
сериал
актриса
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Украинская актриса Анна Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине.При этом Кошмал подчеркнула, что не будет удалять из соцсетей фото, на которых она запечатлена вместе с другими звездами "Сватов". Эти снимки останутся "как упрек и напоминание о том, как искренне она любила коллег и как они ее предали".На высказывания Кошмал отреагировала актриса Инна Королева. Она напомнила, как однажды Федор Добронравов спас Анне жизнь. Актер чуть ли не на руках нес молодую коллегу в больницу. По словам Королевой, Федор Викторович не заслужил агрессии и черной неблагодарности. Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".
https://ukraina.ru/20220712/1034338610.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сваты, сериал, актриса
"Там всем нужна психологическая помощь": звезда "Сватов" ответила на нападки коллеги
Актриса сериала "Сваты" Инна Королева посоветовала своей коллеге Анне Кошмал обратиться к врачу из-за ее высказываний в адрес российских актеров
Украинская актриса Анна Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине.
При этом Кошмал подчеркнула, что не будет удалять из соцсетей фото, на которых она запечатлена вместе с другими звездами "Сватов". Эти снимки останутся "как упрек и напоминание о том, как искренне она любила коллег и как они ее предали".
На высказывания Кошмал отреагировала актриса Инна Королева. Она напомнила, как однажды Федор Добронравов спас Анне жизнь. Актер чуть ли не на руках нес молодую коллегу в больницу. По словам Королевой, Федор Викторович не заслужил агрессии и черной неблагодарности.
Понимаю, что тяжелые времена, и она вот так по-своему воспринимает. Нельзя так кидаться… Это неприятно. Ой, ребят, там всем нужна психологическая помощь, это высказывание не только с ее стороны, они уже настолько частые, что не воспринимается всерьез. Не можешь понять — это агония у человека или упадок сил.
Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".