https://ukraina.ru/20220725/1036848066.html

"Там всем нужна психологическая помощь": звезда "Сватов" ответила на нападки коллеги

Звезда "Сватов" посоветовала коллеге обратиться к психологу

"Там всем нужна психологическая помощь": звезда "Сватов" ответила на нападки коллеги

Актриса сериала "Сваты" Инна Королева посоветовала своей коллеге Анне Кошмал обратиться к врачу из-за ее высказываний в адрес российских актеров

2022-07-25T18:39

2022-07-25T18:39

2022-07-25T18:39

новости

украина

сваты

сериал

актриса

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Украинская актриса Анна Кошмал прекратила общение со всеми коллегами по сериалу "Сваты" из-за того, что никто из них не высказался против российской спецоперации на Украине.При этом Кошмал подчеркнула, что не будет удалять из соцсетей фото, на которых она запечатлена вместе с другими звездами "Сватов". Эти снимки останутся "как упрек и напоминание о том, как искренне она любила коллег и как они ее предали".На высказывания Кошмал отреагировала актриса Инна Королева. Она напомнила, как однажды Федор Добронравов спас Анне жизнь. Актер чуть ли не на руках нес молодую коллегу в больницу. По словам Королевой, Федор Викторович не заслужил агрессии и черной неблагодарности. Ранее на Украине пригрозили расправой телеведущей Ксении Бородиной и ее детям, а также раскритиковали певицу Анну Седокову, за то, что ее "не интересует ничего кроме интимной жизни и лишних килограммов".

https://ukraina.ru/20220712/1034338610.html

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новости, украина, сваты, сериал, актриса