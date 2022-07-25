https://ukraina.ru/20220725/1036847174.html
В Верховной Раде назвали возможное имя нового генпрокурора Украины
Кто может стать новым генпрокурором Украины - Рада
В Верховной Раде назвали возможное имя нового генпрокурора Украины
По данным издания "Страна", новым генпрокурором Украины может стать глава правового комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин
2022-07-25T18:19
2022-07-25T18:19
2022-07-25T18:19
новости
украина
генеральная прокуратура украины
верховная рада
генпрокурор
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Депутат украинского парламента Ярослав Железняк назвал имя нового генерального прокурора Украины. Кандидатура, по его словам, будет утверждена в ближайшее время.Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, которая лишилась своей должности несколько дней назад, до своего назначения на пост также была главой правового комитета.Владимир Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств.
https://ukraina.ru/20220721/1036715303.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, генеральная прокуратура украины, верховная рада, генпрокурор
В Верховной Раде назвали возможное имя нового генпрокурора Украины
По данным издания "Страна", новым генпрокурором Украины может стать глава правового комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк назвал имя нового генерального прокурора Украины. Кандидатура, по его словам, будет утверждена в ближайшее время.
Генпрокурора мы скоро получим. Будет преемственность традиций: председатель правого комитета ВРУ - генпрокурор.
Ярослав Железняк
Депутат Верховной Рады Украины
Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, которая лишилась своей должности несколько дней назад, до своего назначения на пост также была главой правового комитета.
Владимир Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств.