Кто может стать новым генпрокурором Украины - Рада
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220725/1036847174.html
В Верховной Раде назвали возможное имя нового генпрокурора Украины
Кто может стать новым генпрокурором Украины - Рада
В Верховной Раде назвали возможное имя нового генпрокурора Украины
По данным издания "Страна", новым генпрокурором Украины может стать глава правового комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин
2022-07-25T18:19
2022-07-25T18:19
новости
украина
генеральная прокуратура украины
верховная рада
генпрокурор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101870/37/1018703736_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_87359097353cc6d2f7d1341d49a5b008.jpg
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк назвал имя нового генерального прокурора Украины. Кандидатура, по его словам, будет утверждена в ближайшее время.Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, которая лишилась своей должности несколько дней назад, до своего назначения на пост также была главой правового комитета.Владимир Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств.
https://ukraina.ru/20220721/1036715303.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101870/37/1018703736_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_35e72abe4d61c6461310e12501c391cc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, генеральная прокуратура украины, верховная рада, генпрокурор

В Верховной Раде назвали возможное имя нового генпрокурора Украины

18:19 25.07.2022
 
© Фото : пресс-служба НАБУудостоверение гпу генпрокуратура генеральная прокуратура украины
удостоверение гпу генпрокуратура генеральная прокуратура украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
По данным издания "Страна", новым генпрокурором Украины может стать глава правового комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк назвал имя нового генерального прокурора Украины. Кандидатура, по его словам, будет утверждена в ближайшее время.
Генпрокурора мы скоро получим. Будет преемственность традиций: председатель правого комитета ВРУ - генпрокурор.
Ярослав Железняк
Ярослав Железняк
Депутат Верховной Рады Украины
Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, которая лишилась своей должности несколько дней назад, до своего назначения на пост также была главой правового комитета.
Владимир Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств.
Игорь Коломойский
21 июля, 09:27Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 21 июля: угроза Баканову, Венедиктовой и Коломойскому
 
НовостиУкраинаГенеральная прокуратура УкраиныВерховная Радагенпрокурор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:39"Там всем нужна психологическая помощь": звезда "Сватов" ответила на нападки коллеги
18:30Селезнев рассказал, как мирные жители Мелитополя относят к России
18:19В Верховной Раде назвали возможное имя нового генпрокурора Украины
18:14"Тонущий корабль": политолог о том, почему Зеленский может лишить олигархов гражданства
18:09"Отсутствует, как явление": экс-министр юстиции Украины описал состояние права на Украине
18:00Валах Его Величества: в украинских землях на страже российских интересов
17:52"Достанется всем": политолог о том, почему румынам не выгодно "раскалять" Приднестровье
17:42Чего боятся и кого выбирают в Херсоне и Запорожье - Васильев. Видео
16:54"Года пошли на пользу": журналист Селезнев рассказал, как изменился Мелитополь с 2014 года
16:50"Мутный персонаж": политолог "обрисовал" перспективы Ахметова в Польше
16:50Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США
16:38Владимир Рогов: Мы уже не Украина, но еще не Россия
16:34"Дешайтанизация" Украины. Мусульмане и буддисты ведут борьбу за общероссийские ценности
16:32Россия строит новый мир на обломках американского плана по Украине
16:31Лавров ответил, повлияет ли продуктовая сделка на ход спецоперации
16:28Полукольцо? Военный эксперт о том, когда Россия наконец уничтожит ВСУ в Авдеевке
16:21Лавров: удар по порту Одессы обезвредил украинские "Гарпуны"
16:15Ударим по селу Иваново? Военный эксперт о том, как Россия будет биться за Николаев
16:11На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича
16:05Почему Россия не уничтожает мосты противника и как обыграть ВСУ - Царев. Видео
Лента новостейМолния