https://ukraina.ru/20220725/1036847174.html

В Верховной Раде назвали возможное имя нового генпрокурора Украины

Кто может стать новым генпрокурором Украины - Рада

В Верховной Раде назвали возможное имя нового генпрокурора Украины

По данным издания "Страна", новым генпрокурором Украины может стать глава правового комитета Верховной Рады, депутат от "Слуги народа" Андрей Костин

2022-07-25T18:19

2022-07-25T18:19

2022-07-25T18:19

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генеральная прокуратура украины

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генпрокурор

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Депутат украинского парламента Ярослав Железняк назвал имя нового генерального прокурора Украины. Кандидатура, по его словам, будет утверждена в ближайшее время.Экс-генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, которая лишилась своей должности несколько дней назад, до своего назначения на пост также была главой правового комитета.Владимир Зеленский подписал указы об отстранении Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств.

https://ukraina.ru/20220721/1036715303.html

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новости, украина, генеральная прокуратура украины, верховная рада, генпрокурор