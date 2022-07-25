https://ukraina.ru/20220725/1036846457.html

"Отсутствует, как явление": экс-министр юстиции Украины описал состояние права на Украине

Экс-министр юстиции Украины описал состояние права на Украине

"Отсутствует, как явление": экс-министр юстиции Украины описал состояние права на Украине

Украинская генпрокуратура обвинила в госизмене экс-министра Украины Александра Лавриновича, находящегося на Кипре. Политик отверг обвинения 25 июля, заявив, что право на Украине "отсутствует как явление"

2022-07-25T18:09

2022-07-25T18:09

2022-07-25T18:09

новости

госизмена

обвинения

украина

экс-министр

министерство юстиции украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101920/22/1019202266_0:590:1684:1537_1920x0_80_0_0_f83e744083ce48617f103f377fd67793.jpg.webp

Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович ответил на обвинения в госизмене из-за Харьковских соглашений. Документом был продлён срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму с 2017 до 2042 года.Обвинения по делу о государственной измене офис генерального прокурора Украины предъявил политику 25 июля. Сейчас он находится на Кипре и теперь, по его словам, будет думать, что делать дальше. Экс-министр юстиции добавил, что на Украине право "отсутствует как явление".

https://ukraina.ru/20211207/1032826702.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, госизмена, обвинения, украина, экс-министр, министерство юстиции украины