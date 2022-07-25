Экс-министр юстиции Украины описал состояние права на Украине
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"Отсутствует, как явление": экс-министр юстиции Украины описал состояние права на Украине
Экс-министр юстиции Украины описал состояние права на Украине
"Отсутствует, как явление": экс-министр юстиции Украины описал состояние права на Украине
Украинская генпрокуратура обвинила в госизмене экс-министра Украины Александра Лавриновича, находящегося на Кипре. Политик отверг обвинения 25 июля, заявив, что право на Украине "отсутствует как явление"
2022-07-25T18:09
2022-07-25T18:09
новости
госизмена
обвинения
украина
экс-министр
министерство юстиции украины
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Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович ответил на обвинения в госизмене из-за Харьковских соглашений. Документом был продлён срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму с 2017 до 2042 года.Обвинения по делу о государственной измене офис генерального прокурора Украины предъявил политику 25 июля. Сейчас он находится на Кипре и теперь, по его словам, будет думать, что делать дальше. Экс-министр юстиции добавил, что на Украине право "отсутствует как явление".
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новости, госизмена, обвинения, украина, экс-министр, министерство юстиции украины

"Отсутствует, как явление": экс-министр юстиции Украины описал состояние права на Украине

18:09 25.07.2022
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной Рады в Киеве
Заседание Верховной Рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Григорий Василенко
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Украинская генпрокуратура обвинила в госизмене экс-министра Украины Александра Лавриновича, находящегося на Кипре. Политик отверг обвинения 25 июля, заявив, что право на Украине "отсутствует как явление"
Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович ответил на обвинения в госизмене из-за Харьковских соглашений. Документом был продлён срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму с 2017 до 2042 года.
То есть у нас международные договоры по Конституции подписывает президент, ратифицирует Верховная рада, а виноваты в этом два министра? А почему только два, а не все 28, которые были в том правительстве?
Заседание Верховной Рады в Киеве
Александр Лавринович
Экс-министр юстиции Украины
Обвинения по делу о государственной измене офис генерального прокурора Украины предъявил политику 25 июля. Сейчас он находится на Кипре и теперь, по его словам, будет думать, что делать дальше.
Экс-министр юстиции добавил, что на Украине право "отсутствует как явление".
7 декабря 2021, 19:36
Госизмена министра обороны Украины. Что думают в стране об идеях РезниковаНакануне переговоров президентов России и США тему военное напряжение максимально подогревали в украинском информационной поле. Дошло до того, что министр обороны Украины Алексей Резников предложил Канаде, США и Великобритании разместить своих солдат на территории потенциального вторжения российских войск
 
НовостигосизменаобвиненияУкраинаэкс-министрМинистерство юстиции Украины
 
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