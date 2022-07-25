"Отсутствует, как явление": экс-министр юстиции Украины описал состояние права на Украине
Украинская генпрокуратура обвинила в госизмене экс-министра Украины Александра Лавриновича, находящегося на Кипре. Политик отверг обвинения 25 июля, заявив, что право на Украине "отсутствует как явление"
Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович ответил на обвинения в госизмене из-за Харьковских соглашений. Документом был продлён срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму с 2017 до 2042 года.
То есть у нас международные договоры по Конституции подписывает президент, ратифицирует Верховная рада, а виноваты в этом два министра? А почему только два, а не все 28, которые были в том правительстве?
Обвинения по делу о государственной измене офис генерального прокурора Украины предъявил политику 25 июля. Сейчас он находится на Кипре и теперь, по его словам, будет думать, что делать дальше.
Экс-министр юстиции добавил, что на Украине право "отсутствует как явление".
7 декабря 2021, 19:36Госизмена министра обороны Украины. Что думают в стране об идеях РезниковаНакануне переговоров президентов России и США тему военное напряжение максимально подогревали в украинском информационной поле. Дошло до того, что министр обороны Украины Алексей Резников предложил Канаде, США и Великобритании разместить своих солдат на территории потенциального вторжения российских войск