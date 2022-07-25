https://ukraina.ru/20220725/1036845503.html

Чего боятся и кого выбирают в Херсоне и Запорожье - Васильев. Видео

Чего боятся и кого выбирают в Херсоне и Запорожье - Васильев. Видео - 25.07.2022 Украина.ру

Чего боятся и кого выбирают в Херсоне и Запорожье - Васильев. Видео

Экс-депутат Одесского горсовета, журналист Украина.ру Александр Васильев недавно вернулся из Херсона. В нашей студии он рассказал, как меняется жизнь в... Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T17:42

2022-07-25T17:42

2022-07-25T17:42

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Экс-депутат Одесского горсовета, журналист Украина.ру Александр Васильев недавно вернулся из Херсона. В нашей студии он рассказал, как меняется жизнь в Херсонской и Запорожской областях, почему в регионах разнятся настроения населения, а также о проблемах освобожденных территорий:01:00 – Что изменилось в Херсоне за несколько месяцев?06:45 – Украинский терроризм: как ВСУ обстреливают Антоновский мост; 08:40 – Как журналист оказался в Херсоне?14:05 – Что происходит с населением Херсонской области?22:06 – Что происходит в Запорожье? Почему разнятся настроения в Запорожской и Херсонской областях? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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