https://ukraina.ru/20220725/1036845503.html
Чего боятся и кого выбирают в Херсоне и Запорожье - Васильев. Видео
Чего боятся и кого выбирают в Херсоне и Запорожье - Васильев. Видео - 25.07.2022 Украина.ру
Чего боятся и кого выбирают в Херсоне и Запорожье - Васильев. Видео
Экс-депутат Одесского горсовета, журналист Украина.ру Александр Васильев недавно вернулся из Херсона. В нашей студии он рассказал, как меняется жизнь в... Украина.ру, 25.07.2022
2022-07-25T17:42
2022-07-25T17:42
2022-07-25T17:42
видео
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Экс-депутат Одесского горсовета, журналист Украина.ру Александр Васильев недавно вернулся из Херсона. В нашей студии он рассказал, как меняется жизнь в Херсонской и Запорожской областях, почему в регионах разнятся настроения населения, а также о проблемах освобожденных территорий:01:00 – Что изменилось в Херсоне за несколько месяцев?06:45 – Украинский терроризм: как ВСУ обстреливают Антоновский мост; 08:40 – Как журналист оказался в Херсоне?14:05 – Что происходит с населением Херсонской области?22:06 – Что происходит в Запорожье? Почему разнятся настроения в Запорожской и Херсонской областях? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Экс-депутат Одесского горсовета, журналист Украина.ру Александр Васильев недавно вернулся из Херсона. В нашей студии он рассказал, как меняется жизнь в Херсонской и Запорожской областях, почему в регионах разнятся настроения населения, а также о проблемах освобожденных территорий:
01:00 – Что изменилось в Херсоне за несколько месяцев?
06:45 – Украинский терроризм: как ВСУ обстреливают Антоновский мост;
08:40 – Как журналист оказался в Херсоне?
14:05 – Что происходит с населением Херсонской области?
22:06 – Что происходит в Запорожье? Почему разнятся настроения в Запорожской и Херсонской областях?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.