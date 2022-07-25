Хитрый "план Б" от США и "болван" Джонсон: что в мире говорили об Украине 25 июля - 25.07.2022 Украина.ру
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Хитрый "план Б" от США и "болван" Джонсон: что в мире говорили об Украине 25 июля
Хитрый "план Б" от США и "болван" Джонсон: что в мире говорили об Украине 25 июля - 25.07.2022 Украина.ру
Хитрый "план Б" от США и "болван" Джонсон: что в мире говорили об Украине 25 июля
Украина.ру, 25.07.2022
2022-07-25T20:34
2022-07-25T20:34
эксклюзив
украина
молдавия
зерно
сша
турция
евровидение
борис джонсон
владимир зеленский
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Америка позарилась за украинское зерноПосле того, как российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожила склад противокорабельных ракет Harpoon в порту Одессы, откуда в частности предполагается вывозить зерно, согласно достигнутому в Стамбуле соглашению, США обвинили Россию в срыве сделки и объявили о разработке альтернативного маршрута для экспорта зерна с Украины."План Б подразумевает перевозки автомобильным, железнодорожным и речным транспортом, а также отправку барж и работу над железнодорожными системами для того, чтобы они соответствовали европейским", - уточнила в эфире телеканала CNN глава запрещённого в РФ Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, бывшая постоянным представителем США при ООН в 2013-2017 годах.Источник РИА Новости сообщил, что Турция не получала информации об американском плане по зерну - есть договорённости, есть координационный центр, есть желание всех сторон решать кризис. Он также подчеркнул, что удар Вооружённых Сил РФ по военной инфраструктуре ВСУ в Одессе не препятствует реализации договорённостей по вывозу зерна.Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН предусматривает создание координационного центра, в составе которого представители 4 сторон будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации, контроль за безопасным судоходством на маршрутах перевозки зерна из портов Одесса, Южный и Черноморск будет осуществляться на круглосуточной основе. Кроме того, в пакет подписанных в Стамбуле 22 июля документов входит Меморандум между РФ и ООН, направленный на снятие препятствий для поставок российских продовольствия и удобрения на мировые рынки."Наши западные коллеги в принципе уже поднаторели в способности преподносить любую новость искажённо, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против РФ, что меня уже ничего не удивляет. Если говорить про эпизод, который произошёл в Одессе, нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели. И представители секретариата ООН, между прочим, если я правильно понимаю, подтвердили именно такое прочтение подписанных документов", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Как пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, под предлогом экспорта зерна Запад США и НАТО хотели бы открыть украинские порты для импорта тяжёлых вооружений, но стамбульские договорённости не позволяют это сделать, что раздражает и не устраивает Вашингтон.Из чего можно сделать вывод: США потому предлагают альтернативный "план Б" по вывозу зерна из Украины, что с помощью средств передвижения для его транспортировки предполагают ввоз оружий в Украину.Грозит ли Молдавии украинский сценарийКорреспондент телеканала CNN во время интервью спросил премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу, обеспокоена ли она тем, что российские войска, задействованные в военной спецоперации, будут двигаться дальше в сторону республики."Конечно, мы обеспокоены. Это пока гипотетический сценарий, но, если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены. Особенно с учётом того, что войска на территории Приднестровья", - ответила она.У России нет намерения захватить территории других государств, о чём неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, военная спецоперация нацелена на демилитаризацию и денацификацию Украины из-за прямой угрозы национальной безопасности России. В конце 2021 года Москва выступила с предложением Соединённым Штатам и НАТО о взаимных гарантиях безопасности, которые включают в частности отказ от вступления Украины в Североатлантический альянс, но Запад эту инициативу отверг.Что касается войск в Приднестровье, о которых говорили Гаврилица, это миротворческие силы в составе 492 военнослужащих непризнанной республики, 402 - из РФ, 355 – из Молдавии, а также 10 военных наблюдателей от Украины, введённые в регион в 1995 году на фоне неудавшейся попытки Кишинёва взять Приднестровье под свой контроль и опасения вхождения Молдавии в составе Румынии.На опасения премьер-министра Молдавии ответил глава МИЛ непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев: "Мы считаем, что миротворческая операция, безусловно, должна остаться действующей. Российская Федерация имеет все политико-правовые основания, моральные и нравственные основания для того, чтобы продолжать обеспечивать мир и безопасность, продолжать сохранять миротворческую операцию даже в условиях того, что Кишинёв, повинуясь политической конъюнктуре, определённому давлению со стороны Запада, чего нельзя исключать, будет пытаться такими методами демонтировать миротворческий механизм"."Асталависта в Киеве, бэйби!"Источники газеты The Telegraph сообщили о планах Бориса Джонсона до отставки успеть посетить Киев, куда он ездил совсем недавно, в апреле и июне, за что подвергся критике соотечественников. Читатели таблоида Daily Mail уличили премьер-министрав том, что он заботится об Украине больше, чем о Соединённом Королевстве."У меня ужасное предчувствие, что пока он исполняет обязанности премьера-министра, он хочет отдать ещё больше денег и оружия Украине до того, как уйдёт с поста", — предположил ThatcherGB.Me-again1 назвал Джонсона идиотом, подчеркнув, что он потратит ещё кучу денег, которых у Великобритании и так нет."Оставьте этого бесполезного болвана у себя. Он худший премьер-министр, который у нас когда-либо был. Никогда не забудем и не простим", — заявил monkeyboy.Британские пользователи призвали преемника Джонсона на посту премьер-министра обуздать расходы на Украину, ведь у Великобритании есть более насущные потребности."Этот роман Боджо и Зеленского просто позорище и становится всё дороже для британских налогоплательщиков с каждым их свиданием", — посетовал blueginge41."Отправит ещё больше оружия, которое продает его украинский дружок, чтобы забрать свои 50%", — предположил Lord Dark Helmet of.25 июля стало известно о дорогостоящем подарке, который Лондон получил от Киева, - право проведения Евровидения-2023 передано Великобритании, занявшей в 2022 году 2-е место, поскольку Украина, ставшая победительницей, не сможет принять конкурс из соображений безопасности, однако её представитель автоматически попадёт в финал. Чему британцы рады явно не были."Какая чушь, ЕС ненавидит нас, это было видно с самого начала, мы всегда приходим последними в Евровидении, но странно, как ответственные силы каким-то образом решили, что Украина должна победить, а потом они подумали: "Ну, Украина не может принять конкурс в 2023, но они должны победить!" Я знаю: голосуйте за Великобританию вторыми, и эти идиоты будут оплачивать конкурс в следующем году!" - написала пользователь scary mary в комментарии на сайте газеты Daily Express.
https://ukraina.ru/20220723/1036749974.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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5
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эксклюзив, украина, молдавия, зерно, сша, турция, евровидение, борис джонсон, владимир зеленский

Хитрый "план Б" от США и "болван" Джонсон: что в мире говорили об Украине 25 июля

20:34 25.07.2022
 
© president.gov.ua Борис Джонсон Зеленский Киев
 Борис Джонсон Зеленский Киев
© president.gov.ua
Читать в
Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Америка позарилась за украинское зерно
После того, как российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожила склад противокорабельных ракет Harpoon в порту Одессы, откуда в частности предполагается вывозить зерно, согласно достигнутому в Стамбуле соглашению, США обвинили Россию в срыве сделки и объявили о разработке альтернативного маршрута для экспорта зерна с Украины.
"План Б подразумевает перевозки автомобильным, железнодорожным и речным транспортом, а также отправку барж и работу над железнодорожными системами для того, чтобы они соответствовали европейским", - уточнила в эфире телеканала CNN глава запрещённого в РФ Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, бывшая постоянным представителем США при ООН в 2013-2017 годах.
Источник РИА Новости сообщил, что Турция не получала информации об американском плане по зерну - есть договорённости, есть координационный центр, есть желание всех сторон решать кризис. Он также подчеркнул, что удар Вооружённых Сил РФ по военной инфраструктуре ВСУ в Одессе не препятствует реализации договорённостей по вывозу зерна.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 04:30
Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с УкраиныГлавная проблема вывоза зерна с Украины в том, что Киев не может собрать его со всей страны, а Россия пошла на эту сделку ради Турции, как только турецкие потребности будут удовлетворены, то все сорвется, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН предусматривает создание координационного центра, в составе которого представители 4 сторон будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации, контроль за безопасным судоходством на маршрутах перевозки зерна из портов Одесса, Южный и Черноморск будет осуществляться на круглосуточной основе. Кроме того, в пакет подписанных в Стамбуле 22 июля документов входит Меморандум между РФ и ООН, направленный на снятие препятствий для поставок российских продовольствия и удобрения на мировые рынки.
"Наши западные коллеги в принципе уже поднаторели в способности преподносить любую новость искажённо, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против РФ, что меня уже ничего не удивляет. Если говорить про эпизод, который произошёл в Одессе, нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели. И представители секретариата ООН, между прочим, если я правильно понимаю, подтвердили именно такое прочтение подписанных документов", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, под предлогом экспорта зерна Запад США и НАТО хотели бы открыть украинские порты для импорта тяжёлых вооружений, но стамбульские договорённости не позволяют это сделать, что раздражает и не устраивает Вашингтон.
Из чего можно сделать вывод: США потому предлагают альтернативный "план Б" по вывозу зерна из Украины, что с помощью средств передвижения для его транспортировки предполагают ввоз оружий в Украину.
Грозит ли Молдавии украинский сценарий
Корреспондент телеканала CNN во время интервью спросил премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу, обеспокоена ли она тем, что российские войска, задействованные в военной спецоперации, будут двигаться дальше в сторону республики.
"Конечно, мы обеспокоены. Это пока гипотетический сценарий, но, если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены. Особенно с учётом того, что войска на территории Приднестровья", - ответила она.
У России нет намерения захватить территории других государств, о чём неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, военная спецоперация нацелена на демилитаризацию и денацификацию Украины из-за прямой угрозы национальной безопасности России. В конце 2021 года Москва выступила с предложением Соединённым Штатам и НАТО о взаимных гарантиях безопасности, которые включают в частности отказ от вступления Украины в Североатлантический альянс, но Запад эту инициативу отверг.
Пресс-конференция по итогам работы миссии международных наблюдателей на выборах gрезидента РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 07:45
"Войска РФ дойдут туда": Кочетков прокомментировал угрозу ЕС о пополнении МолдавиейРазговоры о получении Молдавией статуса кандидата в ЕС нужны Евросоюзу только как очередной инфоповод для разжигания русофобии. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
Что касается войск в Приднестровье, о которых говорили Гаврилица, это миротворческие силы в составе 492 военнослужащих непризнанной республики, 402 - из РФ, 355 – из Молдавии, а также 10 военных наблюдателей от Украины, введённые в регион в 1995 году на фоне неудавшейся попытки Кишинёва взять Приднестровье под свой контроль и опасения вхождения Молдавии в составе Румынии.
На опасения премьер-министра Молдавии ответил глава МИЛ непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев: "Мы считаем, что миротворческая операция, безусловно, должна остаться действующей. Российская Федерация имеет все политико-правовые основания, моральные и нравственные основания для того, чтобы продолжать обеспечивать мир и безопасность, продолжать сохранять миротворческую операцию даже в условиях того, что Кишинёв, повинуясь политической конъюнктуре, определённому давлению со стороны Запада, чего нельзя исключать, будет пытаться такими методами демонтировать миротворческий механизм".
"Асталависта в Киеве, бэйби!"
Источники газеты The Telegraph сообщили о планах Бориса Джонсона до отставки успеть посетить Киев, куда он ездил совсем недавно, в апреле и июне, за что подвергся критике соотечественников. Читатели таблоида Daily Mail уличили премьер-министрав том, что он заботится об Украине больше, чем о Соединённом Королевстве.
"У меня ужасное предчувствие, что пока он исполняет обязанности премьера-министра, он хочет отдать ещё больше денег и оружия Украине до того, как уйдёт с поста", — предположил ThatcherGB.
Me-again1 назвал Джонсона идиотом, подчеркнув, что он потратит ещё кучу денег, которых у Великобритании и так нет.
"Оставьте этого бесполезного болвана у себя. Он худший премьер-министр, который у нас когда-либо был. Никогда не забудем и не простим", — заявил monkeyboy.
Британские пользователи призвали преемника Джонсона на посту премьер-министра обуздать расходы на Украину, ведь у Великобритании есть более насущные потребности.
"Этот роман Боджо и Зеленского просто позорище и становится всё дороже для британских налогоплательщиков с каждым их свиданием", — посетовал blueginge41.
"Отправит ещё больше оружия, которое продает его украинский дружок, чтобы забрать свои 50%", — предположил Lord Dark Helmet of.
Евровидение-22
17 мая, 11:47
Британцы возмутились победой Украины на «Евровидении»Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали результаты конкурса «Евровидение-2022», в котором победила Украина, и предложили поменять правила. Свое мнение на днях они выразили в комментариях к соответствующей статье
25 июля стало известно о дорогостоящем подарке, который Лондон получил от Киева, - право проведения Евровидения-2023 передано Великобритании, занявшей в 2022 году 2-е место, поскольку Украина, ставшая победительницей, не сможет принять конкурс из соображений безопасности, однако её представитель автоматически попадёт в финал. Чему британцы рады явно не были.
"Какая чушь, ЕС ненавидит нас, это было видно с самого начала, мы всегда приходим последними в Евровидении, но странно, как ответственные силы каким-то образом решили, что Украина должна победить, а потом они подумали: "Ну, Украина не может принять конкурс в 2023, но они должны победить!" Я знаю: голосуйте за Великобританию вторыми, и эти идиоты будут оплачивать конкурс в следующем году!" - написала пользователь scary mary в комментарии на сайте газеты Daily Express.
 
ЭксклюзивУкраинаМолдавиязерноСШАТурцияЕвровидениеБорис ДжонсонВладимир Зеленский
 
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20:45"Возобновлены и перезапущены": Рогов о том, какие нужны специалисты Запорожской области
20:34Хитрый "план Б" от США и "болван" Джонсон: что в мире говорили об Украине 25 июля
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20:15"Шаг за шагом": член ВГА Запорожской области о том, как налаживается жизнь в регионе
20:00"Все целое": журналист Селезнев рассказал о состоянии дороги от Донецка до Мелитополя
19:40Рогов рассказал, как возникла идея создания ВГА на освобождённых территориях Украины
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19:00Контрнаступление под Херсоном, работа разведки. Итоги 25 июля на Украине
19:00"Такая лотерея": журналист Селезнев рассказал, как люди живут в Донецке
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