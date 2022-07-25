https://ukraina.ru/20220725/1036845027.html

Хитрый "план Б" от США и "болван" Джонсон: что в мире говорили об Украине 25 июля

Хитрый "план Б" от США и "болван" Джонсон: что в мире говорили об Украине 25 июля - 25.07.2022 Украина.ру

Хитрый "план Б" от США и "болван" Джонсон: что в мире говорили об Украине 25 июля

Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T20:34

2022-07-25T20:34

2022-07-25T20:34

эксклюзив

украина

молдавия

зерно

сша

турция

евровидение

борис джонсон

владимир зеленский

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Америка позарилась за украинское зерноПосле того, как российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожила склад противокорабельных ракет Harpoon в порту Одессы, откуда в частности предполагается вывозить зерно, согласно достигнутому в Стамбуле соглашению, США обвинили Россию в срыве сделки и объявили о разработке альтернативного маршрута для экспорта зерна с Украины."План Б подразумевает перевозки автомобильным, железнодорожным и речным транспортом, а также отправку барж и работу над железнодорожными системами для того, чтобы они соответствовали европейским", - уточнила в эфире телеканала CNN глава запрещённого в РФ Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, бывшая постоянным представителем США при ООН в 2013-2017 годах.Источник РИА Новости сообщил, что Турция не получала информации об американском плане по зерну - есть договорённости, есть координационный центр, есть желание всех сторон решать кризис. Он также подчеркнул, что удар Вооружённых Сил РФ по военной инфраструктуре ВСУ в Одессе не препятствует реализации договорённостей по вывозу зерна.Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН предусматривает создание координационного центра, в составе которого представители 4 сторон будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации, контроль за безопасным судоходством на маршрутах перевозки зерна из портов Одесса, Южный и Черноморск будет осуществляться на круглосуточной основе. Кроме того, в пакет подписанных в Стамбуле 22 июля документов входит Меморандум между РФ и ООН, направленный на снятие препятствий для поставок российских продовольствия и удобрения на мировые рынки."Наши западные коллеги в принципе уже поднаторели в способности преподносить любую новость искажённо, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против РФ, что меня уже ничего не удивляет. Если говорить про эпизод, который произошёл в Одессе, нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели. И представители секретариата ООН, между прочим, если я правильно понимаю, подтвердили именно такое прочтение подписанных документов", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Как пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, под предлогом экспорта зерна Запад США и НАТО хотели бы открыть украинские порты для импорта тяжёлых вооружений, но стамбульские договорённости не позволяют это сделать, что раздражает и не устраивает Вашингтон.Из чего можно сделать вывод: США потому предлагают альтернативный "план Б" по вывозу зерна из Украины, что с помощью средств передвижения для его транспортировки предполагают ввоз оружий в Украину.Грозит ли Молдавии украинский сценарийКорреспондент телеканала CNN во время интервью спросил премьер-министра Молдавии Наталью Гаврилицу, обеспокоена ли она тем, что российские войска, задействованные в военной спецоперации, будут двигаться дальше в сторону республики."Конечно, мы обеспокоены. Это пока гипотетический сценарий, но, если боевые действия переместятся дальше в юго-западную часть Украины и в сторону Одессы, конечно, мы очень обеспокоены. Особенно с учётом того, что войска на территории Приднестровья", - ответила она.У России нет намерения захватить территории других государств, о чём неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, военная спецоперация нацелена на демилитаризацию и денацификацию Украины из-за прямой угрозы национальной безопасности России. В конце 2021 года Москва выступила с предложением Соединённым Штатам и НАТО о взаимных гарантиях безопасности, которые включают в частности отказ от вступления Украины в Североатлантический альянс, но Запад эту инициативу отверг.Что касается войск в Приднестровье, о которых говорили Гаврилица, это миротворческие силы в составе 492 военнослужащих непризнанной республики, 402 - из РФ, 355 – из Молдавии, а также 10 военных наблюдателей от Украины, введённые в регион в 1995 году на фоне неудавшейся попытки Кишинёва взять Приднестровье под свой контроль и опасения вхождения Молдавии в составе Румынии.На опасения премьер-министра Молдавии ответил глава МИЛ непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев: "Мы считаем, что миротворческая операция, безусловно, должна остаться действующей. Российская Федерация имеет все политико-правовые основания, моральные и нравственные основания для того, чтобы продолжать обеспечивать мир и безопасность, продолжать сохранять миротворческую операцию даже в условиях того, что Кишинёв, повинуясь политической конъюнктуре, определённому давлению со стороны Запада, чего нельзя исключать, будет пытаться такими методами демонтировать миротворческий механизм"."Асталависта в Киеве, бэйби!"Источники газеты The Telegraph сообщили о планах Бориса Джонсона до отставки успеть посетить Киев, куда он ездил совсем недавно, в апреле и июне, за что подвергся критике соотечественников. Читатели таблоида Daily Mail уличили премьер-министрав том, что он заботится об Украине больше, чем о Соединённом Королевстве."У меня ужасное предчувствие, что пока он исполняет обязанности премьера-министра, он хочет отдать ещё больше денег и оружия Украине до того, как уйдёт с поста", — предположил ThatcherGB.Me-again1 назвал Джонсона идиотом, подчеркнув, что он потратит ещё кучу денег, которых у Великобритании и так нет."Оставьте этого бесполезного болвана у себя. Он худший премьер-министр, который у нас когда-либо был. Никогда не забудем и не простим", — заявил monkeyboy.Британские пользователи призвали преемника Джонсона на посту премьер-министра обуздать расходы на Украину, ведь у Великобритании есть более насущные потребности."Этот роман Боджо и Зеленского просто позорище и становится всё дороже для британских налогоплательщиков с каждым их свиданием", — посетовал blueginge41."Отправит ещё больше оружия, которое продает его украинский дружок, чтобы забрать свои 50%", — предположил Lord Dark Helmet of.25 июля стало известно о дорогостоящем подарке, который Лондон получил от Киева, - право проведения Евровидения-2023 передано Великобритании, занявшей в 2022 году 2-е место, поскольку Украина, ставшая победительницей, не сможет принять конкурс из соображений безопасности, однако её представитель автоматически попадёт в финал. Чему британцы рады явно не были."Какая чушь, ЕС ненавидит нас, это было видно с самого начала, мы всегда приходим последними в Евровидении, но странно, как ответственные силы каким-то образом решили, что Украина должна победить, а потом они подумали: "Ну, Украина не может принять конкурс в 2023, но они должны победить!" Я знаю: голосуйте за Великобританию вторыми, и эти идиоты будут оплачивать конкурс в следующем году!" - написала пользователь scary mary в комментарии на сайте газеты Daily Express.

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, молдавия, зерно, сша, турция, евровидение, борис джонсон, владимир зеленский