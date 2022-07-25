Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США - 25.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США
Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США - 25.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США
США должны понимать, что их ракетные системы залпового огня, которые они поставляют на Украину, могут оказаться не только в России, учитывая факт признания ДНР со стороны КНДР. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T16:50
2022-07-25T16:50
новости
сша
донбасс
северная корея
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Если какие-то американские технологии окажутся в Северной Корее, Россия не несет за это никакой ответственности. А эти технологии могут оказаться не только у северокорейцев. Они могут доработать собственные системы и продать их в Иран, с которым у США крайне сложные отношения, уточнил специалист.Президент США Джо Байден заявлял, что не исключает применение силы против Ирана, но он поставляет современное оружие на Украину, которое в каком-то виде может оказаться в Исламской республике, недоумевает аналитик.Пусть американцы задумаются, что они, не заботясь об утечке технологий при поставках оружия Киеву, ставят под угрозу жизни американских военнослужащих по всему земному шару, заключил собеседник издания.
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новости, сша, донбасс, северная корея

Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США

16:50 25.07.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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США должны понимать, что их ракетные системы залпового огня, которые они поставляют на Украину, могут оказаться не только в России, учитывая факт признания ДНР со стороны КНДР. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Если какие-то американские технологии окажутся в Северной Корее, Россия не несет за это никакой ответственности. А эти технологии могут оказаться не только у северокорейцев. Они могут доработать собственные системы и продать их в Иран, с которым у США крайне сложные отношения, уточнил специалист.
Президент США Джо Байден заявлял, что не исключает применение силы против Ирана, но он поставляет современное оружие на Украину, которое в каком-то виде может оказаться в Исламской республике, недоумевает аналитик.
"Это полное безумие. Американцы действуют по принципу Украины — назло маме отморожу уши. Потому что утечка технологий может пойти не только в Россию. И эти американские вооружения могут оказаться в зоне конфликтов, где будут убивать американских военнослужащих. Иран же нанес удар после убийства генерала Касема Сулеймани по американским базам в Ираке", - подчеркнул Евсеев.
Пусть американцы задумаются, что они, не заботясь об утечке технологий при поставках оружия Киеву, ставят под угрозу жизни американских военнослужащих по всему земному шару, заключил собеседник издания.
 
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