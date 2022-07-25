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Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США
Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США - 25.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США
США должны понимать, что их ракетные системы залпового огня, которые они поставляют на Украину, могут оказаться не только в России, учитывая факт признания ДНР со стороны КНДР. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T16:50
2022-07-25T16:50
2022-07-25T16:50
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Если какие-то американские технологии окажутся в Северной Корее, Россия не несет за это никакой ответственности. А эти технологии могут оказаться не только у северокорейцев. Они могут доработать собственные системы и продать их в Иран, с которым у США крайне сложные отношения, уточнил специалист.Президент США Джо Байден заявлял, что не исключает применение силы против Ирана, но он поставляет современное оружие на Украину, которое в каком-то виде может оказаться в Исламской республике, недоумевает аналитик.Пусть американцы задумаются, что они, не заботясь об утечке технологий при поставках оружия Киеву, ставят под угрозу жизни американских военнослужащих по всему земному шару, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, донбасс, северная корея
Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США
США должны понимать, что их ракетные системы залпового огня, которые они поставляют на Украину, могут оказаться не только в России, учитывая факт признания ДНР со стороны КНДР. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Если какие-то американские технологии окажутся в Северной Корее, Россия не несет за это никакой ответственности. А эти технологии могут оказаться не только у северокорейцев. Они могут доработать собственные системы и продать их в Иран, с которым у США крайне сложные отношения, уточнил специалист.
Президент США Джо Байден заявлял, что не исключает применение силы против Ирана, но он поставляет современное оружие на Украину, которое в каком-то виде может оказаться в Исламской республике, недоумевает аналитик.
"Это полное безумие. Американцы действуют по принципу Украины — назло маме отморожу уши. Потому что утечка технологий может пойти не только в Россию. И эти американские вооружения могут оказаться в зоне конфликтов, где будут убивать американских военнослужащих. Иран же нанес удар после убийства генерала Касема Сулеймани по американским базам в Ираке", - подчеркнул Евсеев.
Пусть американцы задумаются, что они, не заботясь об утечке технологий при поставках оружия Киеву, ставят под угрозу жизни американских военнослужащих по всему земному шару, заключил собеседник издания.