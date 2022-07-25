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Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США

Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США - 25.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как признание Северной Кореей Донбасса уничтожит США

США должны понимать, что их ракетные системы залпового огня, которые они поставляют на Украину, могут оказаться не только в России, учитывая факт признания ДНР со стороны КНДР. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-25T16:50

2022-07-25T16:50

2022-07-25T16:50

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Если какие-то американские технологии окажутся в Северной Корее, Россия не несет за это никакой ответственности. А эти технологии могут оказаться не только у северокорейцев. Они могут доработать собственные системы и продать их в Иран, с которым у США крайне сложные отношения, уточнил специалист.Президент США Джо Байден заявлял, что не исключает применение силы против Ирана, но он поставляет современное оружие на Украину, которое в каком-то виде может оказаться в Исламской республике, недоумевает аналитик.Пусть американцы задумаются, что они, не заботясь об утечке технологий при поставках оружия Киеву, ставят под угрозу жизни американских военнослужащих по всему земному шару, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, донбасс, северная корея