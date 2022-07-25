https://ukraina.ru/20220725/1036837561.html
Не только артиллерию. Военный эксперт о том, что Россия уничтожает на Украине
Не только артиллерию. Военный эксперт о том, что Россия уничтожает на Украине - 25.07.2022 Украина.ру
Не только артиллерию. Военный эксперт о том, что Россия уничтожает на Украине
В сводках Минобороны РФ нужно обращать внимание не только на уничтоженные орудия противника, а на уничтожение кадрового состава ВСУ. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T21:00
2022-07-25T21:00
2022-07-25T21:00
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россия
украина
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Когда спецоперация начиналась, мы считали, что ВСУ надо беречь, а нацбаты — уничтожать. Теперь мы убедились, что ВСУ бывают худшими нацистами, чем сами националистические батальоны. Поэтому мы должны уничтожать хорошо обученный кадровый состав ВСУ, пояснил эксперт.Именно наемников, которые приезжают на сафари и в целях заработка, на Украине сейчас не так много, в основном «Иностранный легион» состоит из кадровых офицеров НАТО, добавил специалист.Таким образом сейчас формируются частные военные кампании в США, Польше и Великобритании. Таким образом действует спецназ НАТО на территории Украины. Мы забываем о страшной вещи, что кадровые военные НАТО ведут боевые действия с русской армией. Третья Мировая война идет. Да, она пока носит скрытый характер, но Запад воюет с нами на территории Украины, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина
Не только артиллерию. Военный эксперт о том, что Россия уничтожает на Украине
В сводках Минобороны РФ нужно обращать внимание не только на уничтоженные орудия противника, а на уничтожение кадрового состава ВСУ. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Когда спецоперация начиналась, мы считали, что ВСУ надо беречь, а нацбаты — уничтожать. Теперь мы убедились, что ВСУ бывают худшими нацистами, чем сами националистические батальоны. Поэтому мы должны уничтожать хорошо обученный кадровый состав ВСУ, пояснил эксперт.
«Нужно уничтожать не столько мобилизованных, часть из которых хотят мирной жизни и готовы перейти на сторону ЛДНР, а идейно заточенных профессионалов. И в сводках Минобороны как раз подчеркивается, что выводятся из строя кадровые военные и наемники», — указал Кнутов.
Именно наемников, которые приезжают на сафари и в целях заработка, на Украине сейчас не так много, в основном «Иностранный легион» состоит из кадровых офицеров НАТО, добавил специалист.
Таким образом сейчас формируются частные военные кампании в США, Польше и Великобритании. Таким образом действует спецназ НАТО на территории Украины. Мы забываем о страшной вещи, что кадровые военные НАТО ведут боевые действия с русской армией. Третья Мировая война идет. Да, она пока носит скрытый характер, но Запад воюет с нами на территории Украины, заключил собеседник издания.