https://ukraina.ru/20220725/1036837561.html

Не только артиллерию. Военный эксперт о том, что Россия уничтожает на Украине

Не только артиллерию. Военный эксперт о том, что Россия уничтожает на Украине - 25.07.2022 Украина.ру

Не только артиллерию. Военный эксперт о том, что Россия уничтожает на Украине

В сводках Минобороны РФ нужно обращать внимание не только на уничтоженные орудия противника, а на уничтожение кадрового состава ВСУ. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-25T21:00

2022-07-25T21:00

2022-07-25T21:00

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Когда спецоперация начиналась, мы считали, что ВСУ надо беречь, а нацбаты — уничтожать. Теперь мы убедились, что ВСУ бывают худшими нацистами, чем сами националистические батальоны. Поэтому мы должны уничтожать хорошо обученный кадровый состав ВСУ, пояснил эксперт.Именно наемников, которые приезжают на сафари и в целях заработка, на Украине сейчас не так много, в основном «Иностранный легион» состоит из кадровых офицеров НАТО, добавил специалист.Таким образом сейчас формируются частные военные кампании в США, Польше и Великобритании. Таким образом действует спецназ НАТО на территории Украины. Мы забываем о страшной вещи, что кадровые военные НАТО ведут боевые действия с русской армией. Третья Мировая война идет. Да, она пока носит скрытый характер, но Запад воюет с нами на территории Украины, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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