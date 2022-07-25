https://ukraina.ru/20220725/1036835324.html

Военный эксперт рассказал, как русская артиллерия уничтожила 50 украинских пушек

Военный эксперт рассказал, как русская артиллерия уничтожила 50 украинских пушек - 25.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как русская артиллерия уничтожила 50 украинских пушек

Бывали случаи, когда российские войска одним ударом в общей сложности вывели из строя около 50 украинских орудий. Это достаточно много. Но это не полное уничтожение. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-25T15:29

2022-07-25T15:29

2022-07-25T15:29

новости

россия

украина

артиллерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101209/84/1012098441_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf9780130d638d50afeb37154a6485d5.jpg

Некоторое время назад в сводке Минобороны РФ было сказано, что в рамках контрбатарейной борьбы российские войска поразили пять взводов "Градов", шесть взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.Кнутов также отметил, что нужно обращать внимание не на уничтоженные орудия противника, а на уничтожение кадрового состава ВСУ, которые бывают худшими нацистами, чем сами националистические батальоны.Нужно уничтожать не столько мобилизованных, часть из которых хотят мирной жизни и готовы перейти на сторону ЛДНР, а идейно заточенных профессионалов. И в сводках Минобороны как раз подчеркивается, что выводятся из строя кадровые военные и натовские офицеры, которые приезжают на Украину под видом наемников, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, артиллерия