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Военный эксперт рассказал, как русская артиллерия уничтожила 50 украинских пушек
Военный эксперт рассказал, как русская артиллерия уничтожила 50 украинских пушек - 25.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как русская артиллерия уничтожила 50 украинских пушек
Бывали случаи, когда российские войска одним ударом в общей сложности вывели из строя около 50 украинских орудий. Это достаточно много. Но это не полное уничтожение. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T15:29
2022-07-25T15:29
2022-07-25T15:29
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Некоторое время назад в сводке Минобороны РФ было сказано, что в рамках контрбатарейной борьбы российские войска поразили пять взводов "Градов", шесть взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.Кнутов также отметил, что нужно обращать внимание не на уничтоженные орудия противника, а на уничтожение кадрового состава ВСУ, которые бывают худшими нацистами, чем сами националистические батальоны.Нужно уничтожать не столько мобилизованных, часть из которых хотят мирной жизни и готовы перейти на сторону ЛДНР, а идейно заточенных профессионалов. И в сводках Минобороны как раз подчеркивается, что выводятся из строя кадровые военные и натовские офицеры, которые приезжают на Украину под видом наемников, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, артиллерия
Военный эксперт рассказал, как русская артиллерия уничтожила 50 украинских пушек
Бывали случаи, когда российские войска одним ударом в общей сложности вывели из строя около 50 украинских орудий. Это достаточно много. Но это не полное уничтожение. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Некоторое время назад в сводке Минобороны РФ было сказано, что в рамках контрбатарейной борьбы российские войска поразили пять взводов "Градов", шесть взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.
"Взвод – это минимум три орудия. В общей сложности мы вывели из строя около 50 орудий, и это достаточно много. Но это не полное уничтожение. Это значит, что часть орудий можно отремонтировать за день, неделю или за месяц. Именно с этим связано, что мы уничтожаем ЗРК, а они потом все равно появляются, потому что из двух-трех машин можно собрать одну. Ремонтная база на Украине отлажена и нужно вести по ней активный огонь, потому что это значительно ослабляет ВСУ", - пояснил эксперт.
Кнутов также отметил, что нужно обращать внимание не на уничтоженные орудия противника, а на уничтожение кадрового состава ВСУ, которые бывают худшими нацистами, чем сами националистические батальоны.
Нужно уничтожать не столько мобилизованных, часть из которых хотят мирной жизни и готовы перейти на сторону ЛДНР, а идейно заточенных профессионалов. И в сводках Минобороны как раз подчеркивается, что выводятся из строя кадровые военные и натовские офицеры, которые приезжают на Украину под видом наемников, заключил собеседник издания.