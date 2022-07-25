Военный эксперт рассказал, как русская артиллерия уничтожила 50 украинских пушек - 25.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как русская артиллерия уничтожила 50 украинских пушек
Военный эксперт рассказал, как русская артиллерия уничтожила 50 украинских пушек - 25.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как русская артиллерия уничтожила 50 украинских пушек
Бывали случаи, когда российские войска одним ударом в общей сложности вывели из строя около 50 украинских орудий. Это достаточно много. Но это не полное уничтожение. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T15:29
2022-07-25T15:29
новости
россия
украина
артиллерия
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Некоторое время назад в сводке Минобороны РФ было сказано, что в рамках контрбатарейной борьбы российские войска поразили пять взводов "Градов", шесть взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.Кнутов также отметил, что нужно обращать внимание не на уничтоженные орудия противника, а на уничтожение кадрового состава ВСУ, которые бывают худшими нацистами, чем сами националистические батальоны.Нужно уничтожать не столько мобилизованных, часть из которых хотят мирной жизни и готовы перейти на сторону ЛДНР, а идейно заточенных профессионалов. И в сводках Минобороны как раз подчеркивается, что выводятся из строя кадровые военные и натовские офицеры, которые приезжают на Украину под видом наемников, заключил собеседник издания.
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новости, россия, украина, артиллерия

Военный эксперт рассказал, как русская артиллерия уничтожила 50 украинских пушек

15:29 25.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Попов / Перейти в фотобанкОбстановка в Грузии
Обстановка в Грузии - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Владимир Попов
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Бывали случаи, когда российские войска одним ударом в общей сложности вывели из строя около 50 украинских орудий. Это достаточно много. Но это не полное уничтожение. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Некоторое время назад в сводке Минобороны РФ было сказано, что в рамках контрбатарейной борьбы российские войска поразили пять взводов "Градов", шесть взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.
"Взвод – это минимум три орудия. В общей сложности мы вывели из строя около 50 орудий, и это достаточно много. Но это не полное уничтожение. Это значит, что часть орудий можно отремонтировать за день, неделю или за месяц. Именно с этим связано, что мы уничтожаем ЗРК, а они потом все равно появляются, потому что из двух-трех машин можно собрать одну. Ремонтная база на Украине отлажена и нужно вести по ней активный огонь, потому что это значительно ослабляет ВСУ", - пояснил эксперт.
Кнутов также отметил, что нужно обращать внимание не на уничтоженные орудия противника, а на уничтожение кадрового состава ВСУ, которые бывают худшими нацистами, чем сами националистические батальоны.
Нужно уничтожать не столько мобилизованных, часть из которых хотят мирной жизни и готовы перейти на сторону ЛДНР, а идейно заточенных профессионалов. И в сводках Минобороны как раз подчеркивается, что выводятся из строя кадровые военные и натовские офицеры, которые приезжают на Украину под видом наемников, заключил собеседник издания.
 
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