На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича - 25.07.2022 Украина.ру
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На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича
На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича - 25.07.2022 Украина.ру
На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича
Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения в госизмене бывшим главам министерства иностранных дел (МИД) и минюста, работавшим при экс-президенте Викторе Януковиче, за разработку харьковских договоренностей о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом сообщили 25 июля в Telegram-канале офиса
2022-07-25T16:11
2022-07-25T16:11
харьковские соглашения
новости
обвинения
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"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора предъявлены обвинения бывшему министру иностранных дел Украины и бывшему министру юстиции Украины в государственной измене", - говорится в материале.По данным следствия, в результате действий министров в 2010 году были разработаны, подписаны и ратифицированы харьковские соглашения о продлении срока пребывания в Крыму Черноморского флота РФ с 2017 года на 25 лет.Имена министров в сообщении не называются. В указанное время посты главы МИД и минюста Украины занимали Константин Грищенко и Александр Лавринович.
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харьковские соглашения, новости, обвинения

На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича

16:11 25.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАдминистративные здания Киева
Административные здания Киева - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения в госизмене бывшим главам министерства иностранных дел (МИД) и минюста, работавшим при экс-президенте Викторе Януковиче, за разработку харьковских договоренностей о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом сообщили 25 июля в Telegram-канале офиса
"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора предъявлены обвинения бывшему министру иностранных дел Украины и бывшему министру юстиции Украины в государственной измене", - говорится в материале.
По данным следствия, в результате действий министров в 2010 году были разработаны, подписаны и ратифицированы харьковские соглашения о продлении срока пребывания в Крыму Черноморского флота РФ с 2017 года на 25 лет.
Имена министров в сообщении не называются. В указанное время посты главы МИД и минюста Украины занимали Константин Грищенко и Александр Лавринович.
Заседание подготовительной депутатской группы Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа 2021, 17:01
СБУ допросила экс-спикера Рады по делу о «Харьковских соглашениях»Служба безопасности Украины (СБУ) провела допрос бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина по делу «Харьковских соглашений», сообщило информагентство «Украинские новости» 25 августа
 
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