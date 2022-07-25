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На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича

На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича - 25.07.2022 Украина.ру

На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича

Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения в госизмене бывшим главам министерства иностранных дел (МИД) и минюста, работавшим при экс-президенте Викторе Януковиче, за разработку харьковских договоренностей о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом сообщили 25 июля в Telegram-канале офиса

2022-07-25T16:11

2022-07-25T16:11

2022-07-25T16:11

харьковские соглашения

новости

обвинения

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"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора предъявлены обвинения бывшему министру иностранных дел Украины и бывшему министру юстиции Украины в государственной измене", - говорится в материале.По данным следствия, в результате действий министров в 2010 году были разработаны, подписаны и ратифицированы харьковские соглашения о продлении срока пребывания в Крыму Черноморского флота РФ с 2017 года на 25 лет.Имена министров в сообщении не называются. В указанное время посты главы МИД и минюста Украины занимали Константин Грищенко и Александр Лавринович.

https://ukraina.ru/20210825/1032126656.html

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