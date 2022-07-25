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На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича
На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича - 25.07.2022 Украина.ру
На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича
Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения в госизмене бывшим главам министерства иностранных дел (МИД) и минюста, работавшим при экс-президенте Викторе Януковиче, за разработку харьковских договоренностей о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом сообщили 25 июля в Telegram-канале офиса
2022-07-25T16:11
2022-07-25T16:11
2022-07-25T16:11
харьковские соглашения
новости
обвинения
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"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора предъявлены обвинения бывшему министру иностранных дел Украины и бывшему министру юстиции Украины в государственной измене", - говорится в материале.По данным следствия, в результате действий министров в 2010 году были разработаны, подписаны и ратифицированы харьковские соглашения о продлении срока пребывания в Крыму Черноморского флота РФ с 2017 года на 25 лет.Имена министров в сообщении не называются. В указанное время посты главы МИД и минюста Украины занимали Константин Грищенко и Александр Лавринович.
https://ukraina.ru/20210825/1032126656.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
харьковские соглашения, новости, обвинения
На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича
Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения в госизмене бывшим главам министерства иностранных дел (МИД) и минюста, работавшим при экс-президенте Викторе Януковиче, за разработку харьковских договоренностей о размещении Черноморского флота России в Крыму. Об этом сообщили 25 июля в Telegram-канале офиса