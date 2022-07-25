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В Москве может появиться Одесский вокзал

В Москве может появиться Одесский вокзал - 25.07.2022 Украина.ру

В Москве может появиться Одесский вокзал

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов 25 июля в своем Telegram предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский

2022-07-25T14:43

2022-07-25T14:43

2022-07-25T14:43

вокзал

одесса

новости

москва

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"Если все-таки очень хочется переименовать, то давайте назовем Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишиневским", - написал он.Миронов добавил, что вокзалы назывались по конечному пункту пребывания. "Однако я хотел бы обратить внимание на то, что, как правило, вокзалы в столицах Российской империи назывались по конечному пункту пребывания поездов. Вот почему Киевский, Рижский, Казанский или Ленинградский", - отметил онРанее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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вокзал, одесса, новости, москва