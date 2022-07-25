В Москве может появиться Одесский вокзал - 25.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220725/1036830722.html
В Москве может появиться Одесский вокзал
В Москве может появиться Одесский вокзал - 25.07.2022 Украина.ру
В Москве может появиться Одесский вокзал
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов 25 июля в своем Telegram предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский
2022-07-25T14:43
2022-07-25T14:43
вокзал
одесса
новости
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036831989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1834aaad68df926c583a4206be7cf8f4.jpg
"Если все-таки очень хочется переименовать, то давайте назовем Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишиневским", - написал он.Миронов добавил, что вокзалы назывались по конечному пункту пребывания. "Однако я хотел бы обратить внимание на то, что, как правило, вокзалы в столицах Российской империи назывались по конечному пункту пребывания поездов. Вот почему Киевский, Рижский, Казанский или Ленинградский", - отметил онРанее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036831989_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50edbd66934365e3ff18ef1d22cffb3d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вокзал, одесса, новости, москва

В Москве может появиться Одесский вокзал

14:43 25.07.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов 25 июля в своем Telegram предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский
"Если все-таки очень хочется переименовать, то давайте назовем Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишиневским", - написал он.
Миронов добавил, что вокзалы назывались по конечному пункту пребывания.
"Однако я хотел бы обратить внимание на то, что, как правило, вокзалы в столицах Российской империи назывались по конечному пункту пребывания поездов. Вот почему Киевский, Рижский, Казанский или Ленинградский", - отметил он
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский.
 
вокзалОдессаНовостиМосква
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Ударим по селу Иваново? Военный эксперт о том, как Россия будет биться за Николаев
16:11На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича
16:05Почему Россия не уничтожает мосты противника и как обыграть ВСУ - Царев. Видео
16:00"Спасайся кто может": эксперт о том, как Зеленский мог "предать" своего "покровителя"
16:00Хроника событий на Украине на 16:00 25 июля: потери ВСУ, СБУ и блогеры, Gepard, гексан
15:52Отказ под дых: западные инвесторы поставили "нафтогаз Украины" перед лицом дефолта
15:45Военный эксперт рассказал, как Россия зачистит весь юг Украины от неонацистов
15:30Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема подорвался на украинской мине
15:29Военный эксперт рассказал, как русская артиллерия уничтожила 50 украинских пушек
15:19Денис Селезнев: В Мелитополе тревожатся, что ВСУ вернутся
15:17Остаются вопросы: в "Газпром" изучили документы Siemens по турбине для "Северного потока"
15:15Бегают с указками. Военный эксперт о том, как РФ довела до паники ВСУ в Николаеве
14:57Как нацисты и украинские националисты убили более 1,5 тысячи евреев Львова
14:47Хлебное перемирие. Токсичный Зеленский и почему откладывается "освобождение" Херсона
14:46Кого убьют антироссийские санкции. Юшков дал расклад. Видео
14:45Военный эксперт рассказал, когда Россия наконец прорвет фронт ВСУ в Донбассе
14:43В Москве может появиться Одесский вокзал
14:00Военный эксперт о том, когда ВСУ пойдут в "нормальное" контрнаступление в Херсоне
13:49"Страна, живущая в вымышленной реальности": политолог охарактеризовал нынешнюю Украину
13:38Сбить, но не спутники. Военный эксперт о том, как России наказать США за помощь ВСУ
Лента новостейМолния