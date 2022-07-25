https://ukraina.ru/20220725/1036830722.html
В Москве может появиться Одесский вокзал
В Москве может появиться Одесский вокзал - 25.07.2022 Украина.ру
В Москве может появиться Одесский вокзал
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов 25 июля в своем Telegram предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский
2022-07-25T14:43
2022-07-25T14:43
2022-07-25T14:43
вокзал
одесса
новости
москва
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"Если все-таки очень хочется переименовать, то давайте назовем Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишиневским", - написал он.Миронов добавил, что вокзалы назывались по конечному пункту пребывания. "Однако я хотел бы обратить внимание на то, что, как правило, вокзалы в столицах Российской империи назывались по конечному пункту пребывания поездов. Вот почему Киевский, Рижский, Казанский или Ленинградский", - отметил онРанее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
вокзал, одесса, новости, москва
В Москве может появиться Одесский вокзал
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов 25 июля в своем Telegram предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишиневский
"Если все-таки очень хочется переименовать, то давайте назовем Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишиневским", - написал он.
Миронов добавил, что вокзалы назывались по конечному пункту пребывания.
"Однако я хотел бы обратить внимание на то, что, как правило, вокзалы в столицах Российской империи назывались по конечному пункту пребывания поездов. Вот почему Киевский, Рижский, Казанский или Ленинградский", - отметил он
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил переименовать Киевский вокзал в Брянский.