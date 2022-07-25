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Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии
Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии - 25.07.2022 Украина.ру
Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии
Правоохранительные органы РФ задержали жителя Якутии, который вербовал россиян для участия в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, пишет 25 июля Telegram-канал Baza
2022-07-25T10:32
2022-07-25T10:32
2022-07-25T10:32
спецоперация
охранники
всу
украина
легион
армия
вербовка
власовцы
новости
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Отмечается, что речь идет о 50-летнем Семене Александрове, охраннике из Якутии. Он выкладывал в сети информацию о так называемом Легионе "Свобода России", который входит в состав украинской армии, а также склонял людей к вступлению в это формирование. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ему может грозить до 7 лет лишения свободы. После начала специальной военной операции РФ на Украине, в Киеве объявили о создании так называемого Легиона "Свобода России", куда якобы входят перебежчики из ВС России и противники российской власти. Утверждается, что эта группировка принимает участие в боевых действиях в Донбассе. При этом каких-либо доказательств реального существования такого полноценного воинского соединения нет.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
охранники, всу, украина, легион, армия, вербовка, власовцы, новости
Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии
Правоохранительные органы РФ задержали жителя Якутии, который вербовал россиян для участия в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, пишет 25 июля Telegram-канал Baza
Отмечается
, что речь идет о 50-летнем Семене Александрове, охраннике из Якутии.
Он выкладывал в сети информацию о так называемом Легионе "Свобода России", который входит в состав украинской армии, а также склонял людей к вступлению в это формирование.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.
После начала специальной военной операции РФ на Украине, в Киеве объявили о создании так называемого Легиона "Свобода России", куда якобы входят перебежчики из ВС России и противники российской власти. Утверждается, что эта группировка принимает участие в боевых действиях в Донбассе. При этом каких-либо доказательств реального существования такого полноценного воинского соединения нет.