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Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии

Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии - 25.07.2022 Украина.ру

Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии

Правоохранительные органы РФ задержали жителя Якутии, который вербовал россиян для участия в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, пишет 25 июля Telegram-канал Baza

2022-07-25T10:32

2022-07-25T10:32

2022-07-25T10:32

спецоперация

охранники

всу

украина

легион

армия

вербовка

власовцы

новости

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Отмечается, что речь идет о 50-летнем Семене Александрове, охраннике из Якутии. Он выкладывал в сети информацию о так называемом Легионе "Свобода России", который входит в состав украинской армии, а также склонял людей к вступлению в это формирование. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ему может грозить до 7 лет лишения свободы. После начала специальной военной операции РФ на Украине, в Киеве объявили о создании так называемого Легиона "Свобода России", куда якобы входят перебежчики из ВС России и противники российской власти. Утверждается, что эта группировка принимает участие в боевых действиях в Донбассе. При этом каких-либо доказательств реального существования такого полноценного воинского соединения нет.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

охранники, всу, украина, легион, армия, вербовка, власовцы, новости