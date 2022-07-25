Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии - 25.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии
Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии - 25.07.2022 Украина.ру
Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии
Правоохранительные органы РФ задержали жителя Якутии, который вербовал россиян для участия в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, пишет 25 июля Telegram-канал Baza
2022-07-25T10:32
2022-07-25T10:32
спецоперация
охранники
всу
украина
легион
армия
вербовка
власовцы
новости
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Отмечается, что речь идет о 50-летнем Семене Александрове, охраннике из Якутии. Он выкладывал в сети информацию о так называемом Легионе "Свобода России", который входит в состав украинской армии, а также склонял людей к вступлению в это формирование. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ему может грозить до 7 лет лишения свободы. После начала специальной военной операции РФ на Украине, в Киеве объявили о создании так называемого Легиона "Свобода России", куда якобы входят перебежчики из ВС России и противники российской власти. Утверждается, что эта группировка принимает участие в боевых действиях в Донбассе. При этом каких-либо доказательств реального существования такого полноценного воинского соединения нет.
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Новости
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охранники, всу, украина, легион, армия, вербовка, власовцы, новости

Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии

10:32 25.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Правоохранительные органы РФ задержали жителя Якутии, который вербовал россиян для участия в боевых действиях на Украине в составе ВСУ, пишет 25 июля Telegram-канал Baza
Отмечается, что речь идет о 50-летнем Семене Александрове, охраннике из Якутии.
Он выкладывал в сети информацию о так называемом Легионе "Свобода России", который входит в состав украинской армии, а также склонял людей к вступлению в это формирование.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.
После начала специальной военной операции РФ на Украине, в Киеве объявили о создании так называемого Легиона "Свобода России", куда якобы входят перебежчики из ВС России и противники российской власти. Утверждается, что эта группировка принимает участие в боевых действиях в Донбассе. При этом каких-либо доказательств реального существования такого полноценного воинского соединения нет.
 
СпецоперацияохранникиВСУУкраиналегионАрмиявербовкавласовцыНовости
 
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