https://ukraina.ru/20220725/1036818632.html

Это не просто наемники. Военный эксперт о том, кого Россия ликвидирует на Украине

Это не просто наемники. Военный эксперт о том, кого Россия ликвидирует на Украине - 25.07.2022 Украина.ру

Это не просто наемники. Военный эксперт о том, кого Россия ликвидирует на Украине

Именно "солдат удачи", которые приехали на Украину чтобы поучаствовать в сафари и подзаработать денег, сейчас не так много. Основной костяк "Иностранного легиона" составляют кадровые офицеры НАТО. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-25T11:00

2022-07-25T11:00

2022-07-25T11:00

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Им предложили поехать на Украину повоевать с русскими, чтобы получить боевой опыт. Должность и звание остаются за ними, оклад повышенный, через три месяца они пойдут на повышение и получат награды. Они пишут рапорт, что они якобы увольняются из армии и едут на Украину, пояснил эксперт.Это очень опасная ситуация, потому что в какой-то момент НАТО может не выдержать и открыто вмешаться в конфликт, как это делает Польша. Польские военные все чаще привлекаются к операции, все чаще звучат разговоры о вводе польских войск на Западную Украину. И самое страшное, что это признают натовские генералы, которые уходят в отставку, перестают жить по уставу и обретают здравый смысл, добавил специалист.И все же не исключено, что на Западе есть силы, которые пойдут с нами на мирные переговоры, чтобы не допустить третьей мировой войны, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, наемники