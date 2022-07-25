https://ukraina.ru/20220725/1036818632.html
Это не просто наемники. Военный эксперт о том, кого Россия ликвидирует на Украине
Это не просто наемники. Военный эксперт о том, кого Россия ликвидирует на Украине - 25.07.2022 Украина.ру
Это не просто наемники. Военный эксперт о том, кого Россия ликвидирует на Украине
Именно "солдат удачи", которые приехали на Украину чтобы поучаствовать в сафари и подзаработать денег, сейчас не так много. Основной костяк "Иностранного легиона" составляют кадровые офицеры НАТО. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-25T11:00
2022-07-25T11:00
2022-07-25T11:00
новости
россия
украина
наемники
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Им предложили поехать на Украину повоевать с русскими, чтобы получить боевой опыт. Должность и звание остаются за ними, оклад повышенный, через три месяца они пойдут на повышение и получат награды. Они пишут рапорт, что они якобы увольняются из армии и едут на Украину, пояснил эксперт.Это очень опасная ситуация, потому что в какой-то момент НАТО может не выдержать и открыто вмешаться в конфликт, как это делает Польша. Польские военные все чаще привлекаются к операции, все чаще звучат разговоры о вводе польских войск на Западную Украину. И самое страшное, что это признают натовские генералы, которые уходят в отставку, перестают жить по уставу и обретают здравый смысл, добавил специалист.И все же не исключено, что на Западе есть силы, которые пойдут с нами на мирные переговоры, чтобы не допустить третьей мировой войны, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, наемники
Это не просто наемники. Военный эксперт о том, кого Россия ликвидирует на Украине
Именно "солдат удачи", которые приехали на Украину чтобы поучаствовать в сафари и подзаработать денег, сейчас не так много. Основной костяк "Иностранного легиона" составляют кадровые офицеры НАТО. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Им предложили поехать на Украину повоевать с русскими, чтобы получить боевой опыт. Должность и звание остаются за ними, оклад повышенный, через три месяца они пойдут на повышение и получат награды. Они пишут рапорт, что они якобы увольняются из армии и едут на Украину, пояснил эксперт.
"Таким образом сейчас формируются частные военные кампании в США, Польше и Великобритании. Таким образом действует спецназ НАТО на территории Украины. Мы забываем о страшной вещи, что кадровые военные НАТО ведут боевые действия с русской армией. Третья Мировая война идет. Да, она пока носит скрытый характер, но Запад воюет с нами на территории Украины", - констатировал Кнутов.
Это очень опасная ситуация, потому что в какой-то момент НАТО может не выдержать и открыто вмешаться в конфликт, как это делает Польша. Польские военные все чаще привлекаются к операции, все чаще звучат разговоры о вводе польских войск на Западную Украину. И самое страшное, что это признают натовские генералы, которые уходят в отставку, перестают жить по уставу и обретают здравый смысл, добавил специалист.
"Они дают реальную оценку, что столкновение НАТО с Россией опасно и вероятность его очень высока. Но к сожалению, на Западе этого не понимают. Тот же Байден, который руководит ведущей ядерной державой, без подсказки не знает, что ему говорить. В такой ситуации политики могут отдать крайне опасные приказы", - уточнил он.
И все же не исключено, что на Западе есть силы, которые пойдут с нами на мирные переговоры, чтобы не допустить третьей мировой войны, заключил собеседник издания.