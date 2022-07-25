Хуже ковида: эксперт заявил, что энергетический кризис станет для Европы патовым - 25.07.2022 Украина.ру
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Хуже ковида: эксперт заявил, что энергетический кризис станет для Европы патовым
Хуже ковида: эксперт заявил, что энергетический кризис станет для Европы патовым - 25.07.2022 Украина.ру
Хуже ковида: эксперт заявил, что энергетический кризис станет для Европы патовым
В Германии заговорили о запуске "Северного потока-2". По мнению экспертов, это связано с тем, что немецкое руководство осознало: холода близко и нужно быстрее решать связанные с ними проблемы. Переживет ли Германия зиму, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович
2022-07-25T09:29
2022-07-25T09:29
новости
эксперт
александр носович
энергетический кризис
европа
германия
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По его словам, европейские энергосистема и коммунальная система только способствуют этому. Носович напомнил, что история с массовой гибелью людей пожилого возраста уже был в Британии, где пенсионеры понижали температуру в своих домах, потому что не могли позволить себе эту услугу, а в итоге умирали от простуды и легочных заболеваний."В этот отопительный сезон это может стать проблемой всей Европы и привести к такой же массовой смертности, которая была от ковида в 2020 году", - заключил Носович.
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новости, эксперт, александр носович, энергетический кризис, европа, германия

Хуже ковида: эксперт заявил, что энергетический кризис станет для Европы патовым

09:29 25.07.2022
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Мария Девахина
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В Германии заговорили о запуске "Северного потока-2". По мнению экспертов, это связано с тем, что немецкое руководство осознало: холода близко и нужно быстрее решать связанные с ними проблемы. Переживет ли Германия зиму, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович

"Пережить-то они переживут, но потери в любом случае для них будут критическими. Самый неблагоприятный для них сценарий — это потеря еще и населения, жизней людей, потому что сейчас стоит вопрос, смогут ли европейцы отапливать жилые помещения в отопительный сезон. Если не смогут, то тогда вероятна массовая смертность от переохлаждения", - заявил эксперт.

По его словам, европейские энергосистема и коммунальная система только способствуют этому. Носович напомнил, что история с массовой гибелью людей пожилого возраста уже был в Британии, где пенсионеры понижали температуру в своих домах, потому что не могли позволить себе эту услугу, а в итоге умирали от простуды и легочных заболеваний.
"В этот отопительный сезон это может стать проблемой всей Европы и привести к такой же массовой смертности, которая была от ковида в 2020 году", - заключил Носович.
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 13:56
Александр Носович: Россия может перейти от режима СВО к режиму полноценной войны
 
НовостиэкспертАлександр Носовичэнергетический кризисЕвропаГермания
 
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