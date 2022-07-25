https://ukraina.ru/20220725/1036815263.html

Хуже ковида: эксперт заявил, что энергетический кризис станет для Европы патовым

Хуже ковида: эксперт заявил, что энергетический кризис станет для Европы патовым - 25.07.2022 Украина.ру

Хуже ковида: эксперт заявил, что энергетический кризис станет для Европы патовым

В Германии заговорили о запуске "Северного потока-2". По мнению экспертов, это связано с тем, что немецкое руководство осознало: холода близко и нужно быстрее решать связанные с ними проблемы. Переживет ли Германия зиму, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович

2022-07-25T09:29

2022-07-25T09:29

2022-07-25T09:29

новости

эксперт

александр носович

энергетический кризис

европа

германия

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По его словам, европейские энергосистема и коммунальная система только способствуют этому. Носович напомнил, что история с массовой гибелью людей пожилого возраста уже был в Британии, где пенсионеры понижали температуру в своих домах, потому что не могли позволить себе эту услугу, а в итоге умирали от простуды и легочных заболеваний."В этот отопительный сезон это может стать проблемой всей Европы и привести к такой же массовой смертности, которая была от ковида в 2020 году", - заключил Носович.

https://ukraina.ru/20220722/1036751359.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эксперт, александр носович, энергетический кризис, европа, германия