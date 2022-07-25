Хуже ковида: эксперт заявил, что энергетический кризис станет для Европы патовым
В Германии заговорили о запуске "Северного потока-2". По мнению экспертов, это связано с тем, что немецкое руководство осознало: холода близко и нужно быстрее решать связанные с ними проблемы. Переживет ли Германия зиму, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович
"Пережить-то они переживут, но потери в любом случае для них будут критическими. Самый неблагоприятный для них сценарий — это потеря еще и населения, жизней людей, потому что сейчас стоит вопрос, смогут ли европейцы отапливать жилые помещения в отопительный сезон. Если не смогут, то тогда вероятна массовая смертность от переохлаждения", - заявил эксперт.
По его словам, европейские энергосистема и коммунальная система только способствуют этому. Носович напомнил, что история с массовой гибелью людей пожилого возраста уже был в Британии, где пенсионеры понижали температуру в своих домах, потому что не могли позволить себе эту услугу, а в итоге умирали от простуды и легочных заболеваний.
"В этот отопительный сезон это может стать проблемой всей Европы и привести к такой же массовой смертности, которая была от ковида в 2020 году", - заключил Носович.