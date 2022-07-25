https://ukraina.ru/20220725/1036812558.html

Украина в роли жертвы. Зеленский хочет войны до победы, а Байден – до выборов в Конгресс?

Украина в роли жертвы. Зеленский хочет войны до победы, а Байден – до выборов в Конгресс? - 25.07.2022 Украина.ру

Украина в роли жертвы. Зеленский хочет войны до победы, а Байден – до выборов в Конгресс?

Обращаясь с очередным видосиком к народу 24 июля 2022 года по поводу пяти месяцев с начала специальной военной операции (СВО) России в Украине, президент... Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T09:26

2022-07-25T09:26

2022-07-25T09:26

украина

владимир зеленский

эксклюзив

джо байден

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102446/89/1024468992_5:0:1920:1077_1920x0_80_0_0_37a1d13882474b6f284bf60efdeb9502.jpg

Обращаясь с очередным видосиком к народу 24 июля 2022 года по поводу пяти месяцев с начала специальной военной операции (СВО) России в Украине, президент последней Владимир Зеленский опять чувствовал себя ранним то ли Наполеоном Бонапартом, то ли вообще Александром Македонским, которым на поле боя было все по плечу. То есть считал врага – слабым, а себя – непобедимым.Санитары в запуганной стране по-прежнему молчали по этому поводу, и народ так же молчаливо внимал. По мнению Зеленского, народ Украины един в своем желании воевать до победы, а он (как, ясное дело, "народный президент") всегда опирается на желание людей. Следовательно, Украина будет воевать до победы на поле боя и ни о каком замораживании конфликта в виде перемирия (не говоря о мире) речи быть не может. Короче, выступил так, что и. о. премьера Великобритании Борис Джонсон был так им доволен, что поехал в центр, где готовят к войне украинских военных, метнул с ними гранату и даже подержал на руках гранатомет, всем своим видом показывая, что двое бывших – клоун и премьер – это реально сила.И, в принципе, понятно, почему эта сладкая парочка украинского противостояния хорохорится. Джонсону нужно до конца оставаться воинственным, чтобы показать правильность втягивании Великобритании в возможную войну против России и таким образом, возможно, продлить свое политическое будущее, на котором все пока поставили крест, а его это сильно огорчает. Джонсон даже анонсировал свой третий приезд в Киеве к Зеленскому до своей окончательно отставки, чтобы всем доказать, как он прав.Зеленский же недавно получил подтверждение, что США-таки выдали ему 16-й по счету пакет помощи в войне. На 275 млн. долл. Вашингтон намерен передать 4 реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, противотанковое оружие, четыре командно-штабные машины, а также 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost. Не говоря уже о привычных запчастях и другом снаряжении по мелочи. И поставки уже вроде бы пошли, подпитывая в Зеленском и его окружении нешуточную надежду.Однако кроме поставок, Зеленскому нужно было обратить внимание, как минимум, на два важных обстоятельства. Первое: поставленного вооружения, по общему мнению, Зеленскому вряд ли хватит для победы на поле боя. И потому, что бойцы ВСУ просто не смогут в полной мере даже использовать подарки для смертоубийства. Для того, чтобы научиться стрелять из современного оружия по стандартам НАТО, нужно несколько месяцев обучения и тренировок. Не говоря уже о военном слаживании разных частей и разных родов войск.И потому, что у ВСУ этого времени нет, а значит, воевать будут помогать иностранные инструкторы. Их неизменно будут убивать, что однозначно рано или поздно вызовет негативную реакцию в странах Запада, не обращать внимание на которую тамошние политики не смогут.И разумеется, потому, что у ВСУ нет больше подготовленных мобилизационных резервов. Четвертая волна мобилизации может дать миллионную армию, как анонсировали генералы Зеленского и министр обороны Украины Алексей Резников. Но качество ее будет соответствовать пушечному мясу, но отнюдь не подготовленному победному войску.Второе: -- и это достойно пристального внимания и изучения специалистами на предмет подвохов и хитростей – Запад (те же США) одной рукой вооружают Украину, но другой всячески демонстрируют… уступки России, как бы заманивая ее на переговоры о дальнейшем сосуществовании в новых условиях.Посудите сами – только схематично уже известно, что:Во-первых, только за последние две-три недели стало очевидно, что обострилась внутриамериканская борьба между "ястребами войны" и "голубями мира" в американской правящей элите в отношении Украины. Старший советник Конгресса США Пол Массаро 23 июля сего года в ответ на российский удар по скоплению укро-войск в Одесском порту призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты. "Эта новая российская террористическая атака на Одесский порт ... требует, чтобы мы передали Украине 300 км ракеты. Настало время ракет дальнего действия. Россия никогда не будет придерживаться какого-либо соглашения. Решение — победа Украины, за которой следует хорошо вооруженная Украина, которая сдерживает Россию. И полная изоляция России", -- сказал он.Такого же мнения, похоже, придерживается и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, который ранее сообщал, что США приступили к рассмотрению возможности поставок Украине новейших истребителей. "Мы, безусловно, участвуем в более широком обсуждении с Украиной ее будущих потребностей для ВС, и мы рассматриваем весь спектр средств, включая авиацию для удовлетворения этих будущих потребностей", -- сказал он.Однако совсем "по-голубиному" выступил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, который на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо четко заявил, что США не намерены поставлять Украине дальнобойные управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты серии ATACMS (Army Tactical Missile System) для высокомобильных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). "С точки зрения президента, хотя ключевая цель Соединенных Штатов — сделать все необходимое, поддерживая и защищая Украину, еще одна ключевая цель заключается в том, чтобы убедиться, что мы не окажемся в ситуации, когда мы идем по пути к Третьей мировой войне. Поэтому президент заявил о готовности предоставить современные высокоточные боеприпасы для систем HIMARS, которые широко используются, но не готов предоставлять ракеты большой дальности", -- сказал он.Более того, в Пентагоне опровергли информацию о том, что в Украину пойдут американские истребители. На брифинге в прошедшую пятницу представитель Пентагона сказал однозначно: "Мы передали Украине запчасти, другое оборудование, чтобы она могла эффективнее поддерживать свою авиацию, оставлять ее в бою. ...Но мы не передавали американские истребители. В том, что касается класса "воздух – земля", мы сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах".Означает это одно: война в Украине США нужна лишь тактически, а стратегически Вашингтон не готов к полномасштабному конфликту вплоть до ядерной войны. Это много предопределяет в СВО в Украине.Во-вторых, США, как подтвердило их Министерство финансов, сами двумя неделями ранее вывели из-под санкций сделки с Россией по агропрому, медицине и энергетике. Конкретно теперь транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, связанные с борьбой с коронавирусом, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций, выведены из-под действия американских санкций. Точно так же, как раньше не попали или были выведены из-под рестрикций редкоземельные металлы и все другое, что нужно США для их экономики.Все это говорит о том, что прагматизм не покинул еще руководящие кабинеты в Вашингтоне. А может, и не собирался покидать. Во всяком случае, такой подход помог зерновой сделке, подписанной на днях между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Как ни цинично это прозвучит, но, по ходу, для Запада война войной, а пропитание по расписанию.В-третьих, Евросоюз тоже откорректировал санкции против России. И отныне "Роснефть" и "Газпром" смогут поставлять нефть в третьи страны. ЕС объясняет принятие такого решения избеганием любых возможных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире.Точно так же и замглавы Госдепа США Виктория Нуланд хочет оставить на мировых ранках российскую нефть. При одном, правда, условии: если Запада сможет выработать для России такой потолок цен на нефть, чтобы она не могла получать сверхприбыли и использовать эти деньги на войну в Украине.Ну что тут можно сказать? Умная женщина эта Нуланд, не зря в молодости училась материться по-русски на одном судне с русскими моряками. А значит, должна понимать, что Запад может выработать что угодно, но главное – чтобы Россия с этим выработанным согласилась. А Россия пока не согласна, значит, Нуланд делает все эти телодвижения с одной целью – приглашает все-таки Россию на переговоры. А это уж точно не говорит об "окончательной и бесповоротной изоляции русского медведя".Подобные события говорят лишь об одном: умение и желание договариваться дают свои результаты, выгодные и для России, и для Запада. К таким решениям только за последние недели, кроме упомянутой зерновой сделки в Турции, можно отнести, например, разблокировку транзита Норвегией на Шпицберген, а Литвой – в Калининградскую область, возврат турбины марки "Сименс" из-под санкций в Канаде в Германию для газопровода "Северный поток-1", торможение европейских поставок оружия в Украину и срыв так называемого "кругового обмена" в этих поставках, когда взамен поставленного в Украину старого советского оружия странам-поставщикам обещано новое, натовское. Но обещанное, а не поставленное той же Германией.Конечно, это прагматизм Запада абсолютно не отменяет его планы по уничтожению России или, как минимум, ослаблению и истощению ее при помощи любых средств. В том числе – и войны в Украине, которую администрация США, по общему мнению, использует еще и внутриполитических разборках. Для мобилизации своего электората на выборах в Конгресс 8 ноября сего года, на которых демократы Байдена не должны проиграть. Иначе Байдену может грозить все, что угодно: от простого импичмента до отставки по состоянию здоровья в соответствии с поправкой 25 Конституции США или полной блокировки работы победившими республиканцами.И напоследок: если Зеленский и его окружение не понимают, что их юзают исключительно в прикладных целях и готовы в любой момент списать за ненадобностью, как финансисты списывают негодные или потерянные активы, то это проблема Зеленского. И ничья больше. На народ в Украине, который потеряет от это практически все, уже давно никто внимания не обращает, раз он все так безропотно терпит…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20220723/1036797225.html

https://ukraina.ru/20220721/1036734937.html

https://ukraina.ru/20220309/1033471785.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102567/63/1025676318_892:136:2870:2114_100x100_80_0_0_25e56cf10a85fda906d91605f1460e9b.jpg

украина, владимир зеленский, эксклюзив, джо байден, сша, россия