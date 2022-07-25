https://ukraina.ru/20220725/1036808147.html

Легенда о Ленине в украинском интерьере

Легенда о Ленине в украинском интерьере - 25.07.2022 Украина.ру

Легенда о Ленине в украинском интерьере

Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T07:38

2022-07-25T07:38

2022-07-25T08:46

колонка

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Один из командиров донецкого ополчения, бывший руководитель бригады «Восток», Александр Ходаковский, в очередной раз поднял вопрос о символах на освобождённой территории.«В Херсоне восстанавливают памятники Ленину, в Мариуполе возродилась площадь имени Ленина, в Донецке появилась большая красная звезда на стыке с Макеевкой... У меня коллектив преимущественно молодой, и я не припомню никого, кто рисковал бы своей жизнью в бою, являясь при этом последователем Ленина. Тогда для кого мы возрождаем умирающий культ?», — пишет Ходаковский в своём телеграме.Кстати, зря это он так. Среди ополченцев первого призыва хватало и коммунистов, и национал-большевиков. Сейчас, может, их и нет, но восемь лет назад точно были.Вторит ему и публицист Андрей Медведев:«Как можно восстанавливать на освобождённых территориях памятники Ленину, который собственно и устроил "украину", и превратил принудительно жителей Новороссии и Таврии в украинцев???Мы собственно сейчас и разгребаем последствия всех этих ленинских решений. И вообще, те, кто принимают решения, Путина слушали? "Украина имени Ленина".Видимо, не слушали».Конечно ссылка на авторитет президента России — удар ниже пояса. Однако хочу напомнить, что президент России отнюдь не призывает сносить памятники Ленину в российских городах, или хотя бы в Донецке. Если бы всё было так однозначно, то СВО и не надо было бы проводить — достаточно было бы осуществить «ленинопад» в России, встретив при этом бурную поддержку бандеровцев... Но Путин предпочёл уничтожать бандеровцев, а Ленина всё же не трогать, хотя его сторонником он ни в коей мере не является.Сама по себе аргументация Медведева наглядно показывает, до какой степени Украина не Россия, и до какой степени российская интеллектуальная элита этого не понимает.Для российских интеллектуалов, как мы видим, Ленин — человек, который развалил Великую Россию и создал из ничего Украину (а вот тут австрийскому Генштабу обидно стало…).Российские интеллектуалы просто не понимают, а почему, собственно, украинские националисты сносят памятники благодетелю? Они ж молиться на него должны… Ну и приходят к выводу о том, что бандеровцы просто неблагодарные скоты, что, конечно, правда, но к Ленину отношения не имеет.А вот с точки зрения обычного бандеровца Ленин — человек, который уничтожил независимую Украину и воссоздал Великую Россию. Т. е. всё ровно наоборот от того, что представляет себе российский интеллектуал.Исторический процесс не столь прост и однозначен. Ленин ничего не создавал — на момент Октябрьской революции Украина была уже объективным фактом. У неё даже подобие государственности было. Во всяком случае, УНР была создана и признана центральной властью до прихода к власти большевиков.И новороссы, составлявшие армию батьки Махно (человека абсолютно русскокультурного и с презрением относившегося к украинском национальному строительству), говорили на региональных вариантах малороссийского наречия, на основе которого создан украинский язык. К украинским селянам Полтавщины или Киевщины они были, пожалуй, ближе, чем к жителям центральной России. Может, и не зная при этом, что они «украинцы».Национальный подъём среди «несуществующих» украинцев Ленин использовал против своих противников — сторонников едино-неделимой России. А потом, когда большевики всё же победили, добился объединения формально равноправных советских республик, создав невиданное в истории государство, не имеющее своей территории. Отброшенную же им идею автономизации заботливо подобрали, отряхнули от пыли и использовали по назначению китайские товарищи (насколько успешен китайский опыт говорить пока рано — КНР лишь немного больше просуществовала, чем СССР).Сейчас всё это считается идеологически обусловленным ошибками Ленина, и я даже соглашусь с этим. Но смысл-то какой шашкой махать?Если уж что можно поставить в вину Ленину, так это отказ от эксперимента по созданию интернациональной республики в виде ДКР и внедрение Донбасса в Украину, с целью обеспечить достаточную долю пролетариата в населении республики.История хитроумных ленинских концептов не поняла и сработала иначе — Донбасс был одним из якорей, которые держали УССР, а потом Украину в зоне влияния России. Когда эта функция была исчерпана, Донбасс откололся. И, кстати, попытка вторично его использовать в политтехнологических целях, для расширения электоральной базы ОПЗЖ, провалилась. Кстати, а чем авторы Минских соглашений от Ленина-то отличаются в этом смысле?Впрочем, это всё преданья старины глубокой и историю можно крутить и вертеть по-разному — ей-то всё равно. А причём тут Ленин к нынешним событиям?Ответ, на самом деле, простой: восстановление снесённого бандеровцами Ленина — символический выход из «украинского мира» в исторический мейнстрим. Новороссийские города, в которых восстановлены памятники Ленину уравниваются с российскими городами, в которых памятники Ленину не сносились.Разумеется, в центре Херсона могли бы и даже должны были бы восстановить памятник Екатерине Великой (и, думаю, восстановят, как при Украине установили памятник Потёмкину), но его готового в запасниках нет, а новый сооружать долго. Восстановление памятника Ленину — эконом-вариант символического возвращения в Русский мир. При всей неоднозначности этого персонажа.Вот уже на следующем этапе должно прийти понимание непрерывности истории России со всеми её странными изгибами, где найдётся место и Ивану Грозному, и Иосифу Сталину. Но подозреваю, не найдётся Хрущёву и Горбачёву. И где-то между двумя этими группами политиков окажется Ленин, который, сам того не желая, действительно восстановил Великую Россию в форме СССР. Благо, что сам этим он не занимался, дав возможность поработать созидателям, а не разрушителям.Кстати, все ли помнят, что СССР в мире назывался Россией и украинцы долго обижались после 1991 года, когда их продолжали по инерции называть русскими?

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2022

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

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